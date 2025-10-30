Свят

Още петима арестувани за обира на века в Лувъра: Бижутата още липсват

Според BFMTV мъжът е бил задържан в сряда, 29 октомври, в района на Париж

Обновена преди 7 минути / 30 октомври 2025, 09:17
Още петима арестувани за обира на века в Лувъра: Бижутата още липсват
Източник: БГНЕС

Н ово развитие по случая с кражбата на века от френския музей Лувър. Още петима души са арестувани във връзка с дръзкия обир, заяви прокурорът на Париж, цитиран от Би Би Си (BBC).

Сред арестуваните е бил и основен заподозрян, съобщи АФП. Новите арести идват, след като двама мъже, задържани във връзка с наглата кражба, „частично признаха“ участието си.

По-рано френските медии съобщиха за трети заподозрян, който е бил арестуван и в момента е задържан за разпит, след кражбата от известния парижки музей, която се случи на 19 октомври, съобщиха френски медии.

Първите двама арестувани мъже на възраст 34 и 39 години, които бяха задържани в събота вечерта, бяха обвинени в „кражба в организирана група“ и за „участие в престъпно сдружение с цел извършване на престъпление“ и поставени в предварителен арест, обяви прокурора на Париж.

Двамата „частично признават вината си“

Двамата мъже „частично признаха фактите“, заяви прокурорът на Париж Лор Беко на пресконференция късно следобед. Те са заподозрени, че са тези, които „нахлуха в Галерията на Аполон, за да откраднат бижутата“, уточни тя.

„Бижутата все още не са при нас. Искам да запазя надеждата, че те ще бъдат открити и върнати в Лувъра и по-широко – на нацията“, каза още прокурор Беко пред медиите. Над 150 анализи на взети проби са извършени „при най-голяма спешност“, допълни тя.

Източник: https://www.ladepeche.fr/, BBC    
