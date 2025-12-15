България

Старт на консултациите: Деница Сачева от ГЕРБ-СДС разговаря с президента

"Няма да участваме в съставянето на ново правителство в сегашния парламент", съобщи зам.-председателят на парламентарната група

Обновена преди 43 минути / 15 декември 2025, 10:01
З аместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева отиде сама на "Дондуков" 2  за консултации при президента Румен Радев преди връчването на мандата за съставяне на правителство.

"Българските граждани очакват стабилност и отговорност в управлението - независимо кое е то, особено по отношение на бюджета за 2026 г. и въвеждането на еврото в една сложна обстановка, в която се намира страната ни", каза президентът Румен Радев в началото на консултацията с ГЕРБ-СДС.

"Единственият генерал в политиката, за когото аз работя, знае кога е време за мъже и кога за жени, мъдростта при него е по-важна от грубата демонстрация на сила", заяви от своя страна зам.-председателят на ПГ на ГЕР-СДС Деница Сачева.

"За нас влизането в президентството в днешно време е като влизане в най-голямата партийна централа в страната, 11 са служебните правителства в прехода, 7 от които са ваши. Това трудно може да е символ за единство на нацията, говори за работа в посока тежко разделение", каза Сачева.

От своя страна Радев заяви, че се очаква от ГЕРБ да проявят отговорност да продължат да изпълняват своите задължения.

"Гражданите очакват стабилност и отговорност в управлението, независимо кое е то", каза Радев и попита дали ГЕРБ ще удължат бюджета.

Сачева отговори, че в следващите часове ще бъде внесен удължителен бюджет и ще направят всичко необходимо той да бъде разгледан от комисиите и в пленарната зала на парламента.

"Няма да участваме в съставянето на друг кабинет в рамките на 51 Народното събрание. Призоваваме ви да насрочите бързо дата за избори", добави Деница Сачева.

"Нашето поведение беше ясно, отчитаме нашите грешки особено по отношение на първия вариант на бюджета, но останахме с впечатление, че дори и вие самият в публичните си изявления призовахте да има нови избори", каза още Сачева.

Тя увери, че правителството ще продължи да изпълнява ангажиментите си към плавен преход в еврозоната.

От 11.30 часа на "Дондуков" 2 ще отидат и представители на парламентарната група на ПП-ДБ. График за срещите със следващите парламентарни сили все още няма.

След поредните масови протести, премиерът Росен Желязков обяви в четвъртък миналата седмица, че правителството подава оставка. Това стана непосредствено преди парламентът да гласува шестия вот на недоверие към кабинета за провал в икономическата политика. Ден по-късно единодушно Народното събрание прие оставката на министър-председателя.

Според основния закон, след консултации, президентът възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство. Когато в седемдневен срок кандидатът не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за премиер. Ако и в този случай не бъде предложен състав на правителство, отново в седемдневен срок президентът възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за министър-председател. Когато проучвателният мандат е приключил успешно, президентът предлага на Народното събрание да избере кандидата за министър-председател.

