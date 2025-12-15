Хю Джакман и Сътън Фостър дебютираха като двойка на премиерата на „Song Sung Blue“

Х ю Джакман и приятелката му, актрисата Сътън Фостър, не скриха доброто си настроение по време на последната си поява на червения килим. Двойката, която оповести публично романтичната си връзка през януари тази година, си подари рядка вечер, позирайки ръка за ръка на премиерата на новия филм на Джакман „Song Sung Blue“ в Ню Йорк. В лентата актьорът си партнира с Кейт Хъдсън.

Sutton Foster and Hugh Jackman attended the "Song Sung Blue" premiere at the AMC Lincoln Square Theater in NYC. 😏 🎥: Getty pic.twitter.com/VIbukcYrsJ — Page Six (@PageSix) December 12, 2025

Сътън Фостър впечатли със стилна визия – мини рокля от тъмносин сатен с V-образно деколте, украсена с празнични сребърни кристали. Тя допълни визията си със сребърни обеци, а косата ѝ беше прибрана в елегантен дълбок кок с път настрани. Актрисата носеше черен клъч, който хармонираше с изискания черен костюм на Джакман. Двамата бяха заснети усмихнати и смеейки се, докато позираха заедно пред фотографите.

Фостър и Джакман са се срещали неведнъж през годините, но истинското им приятелство се заражда по време на съвместното им участие във възраждането на бродуейската постановка „Музикантът“ през 2022 г. Те потвърдиха публично романтичната си връзка през януари 2025 г., когато бяха заснети да се държат за ръце по време на вечеря в Калифорния.

Хю Джакман и съпругата му Дебора Фърнес обявиха раздялата си през 2023 г. след 27 години брак. Фърнес официално подаде молба за развод на 23 май 2025 г. По-късно тя направи изявление по повод края на връзката им, в което заяви: „Сърцето и състраданието ми са с всички, които са преминали през травматичното пътуване на предателството.“

Междувременно Сътън Фостър подаде молба за развод с бившия си съпруг Тед Грифин през октомври 2024 г. Преди официалния си дебют на червения килим двамата направиха няколко дискретни публични появи. Първата им официална изява като двойка беше през октомври на световната премиера на „Song Sung Blue“ по време на AFI Fest, където и двамата заложиха на черни визии. По-рано този месец те отново се появиха заедно на наградите „Готъм“, също облечени в черно.

Миналия месец двойката направи и първата си съвместна поява в Instagram, след като Джакман сподели видео с изпълнение на Фостър. „@suttonlenore се изявява по време на празниците в @cafecarlyle... това е емблематична нощ в Ню Йорк! И наистина вълшебна“, написа той под публикацията.

Според източник, близък до Фостър, който е говорил пред People през октомври, тя и Джакман са „влюбени и искрено се вълнуват да вървят заедно по килима“.

„Драмата вече е зад гърба им и те са изградили солидна основа на доверие“, допълва източникът. „И двамата се чувстват замаяни и щастливи и са развълнувани да споделят бъдещето си заедно.“