Ограбиха Лувъра - музеят затвори врати

От ръководството на музея потвърдиха инцидента и обявиха, че той ще остане затворен за деня

19 октомври 2025, 12:58
Украйна остана без "Томахоук" - разочарование след визитата на Зеленски в САЩ

"Хамас" планира атака - САЩ предупредиха, че примирието в Газа е застрашено
Нетаняху: Войната между Израел и "Хамас" ще приключи след втората фаза на мирния план
Русия губи войници за минимални териториални печалби
Експерт по езика на тялото разкри „абсолютна промяна“ в поведението на Тръмп и Зеленски
Тръмп призова Украйна и Русия "да спрат там, където са в момента"
Аферата "Епстийн": Принц Андрю е летял с частния самолет на Джефри
Китай е готов за нови търговски преговори със САЩ

Ф ренският министър на културата Рашида Дати съобщи за кражба в Лувъра – един от най-известните музеи в света, което доведе до незабавното му затваряне.

Тримата крадци са откраднали 9 бижута от колекцията на Наполеон в галерия „Аполон“. Те влезли в музея през прозорец, като използвали подемник. Това станало малко след отварянето на Лувъра днес. Тримата имали малки верижни триони с акумулаторни батерии. След това избягали със скутери. Обирът е продължил по-малко от 7 минути.

Едно от откраднатите бижута е намерено малко по-късно на улица близо до Лувъра, но повредено. Това е корона от XIX век, принадлежала на императрица Евгения, съпруга на Наполеон III, украсена със златни орли и инкрустирана с 1 354 диаманта и 56 изумруда. Бижуто е сред най-ценните експонати на Лувъра и състоянието, в което е открито, поражда опасения за останалите откраднати предмети.

„Обир беше извършен тази сутрин при отварянето на Лувъра“, написа Дати в публикация в социалната мрежа X.

От ръководството на музея потвърдиха инцидента и обявиха, че той ще остане затворен за деня, без да уточняват какво точно е било откраднато.

Случаят предизвика сериозно внимание във Франция, тъй като Лувърът е сред най-строго охраняваните културни институции в света и приютява шедьоври като „Мона Лиза“ на Леонардо да Винчи и „Свободата води народа“ на Йожен Дьолакроа.

Източник: DW, БГНЕС    
Ограбиха Лувъра - музеят затвори врати

