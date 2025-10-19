Ограбиха Лувъра - музеят затвори врати

Тръмп призова Украйна и Русия "да спрат там, където са в момента"

Ф ренският министър на културата Рашида Дати съобщи за кражба в Лувъра – един от най-известните музеи в света, което доведе до незабавното му затваряне.

Тримата крадци са откраднали 9 бижута от колекцията на Наполеон в галерия „Аполон“. Те влезли в музея през прозорец, като използвали подемник. Това станало малко след отварянето на Лувъра днес. Тримата имали малки верижни триони с акумулаторни батерии. След това избягали със скутери. Обирът е продължил по-малко от 7 минути.

Едно от откраднатите бижута е намерено малко по-късно на улица близо до Лувъра, но повредено. Това е корона от XIX век, принадлежала на императрица Евгения, съпруга на Наполеон III, украсена със златни орли и инкрустирана с 1 354 диаманта и 56 изумруда. Бижуто е сред най-ценните експонати на Лувъра и състоянието, в което е открито, поражда опасения за останалите откраднати предмети.

„Обир беше извършен тази сутрин при отварянето на Лувъра“, написа Дати в публикация в социалната мрежа X.

#Breaking

Robbery at the Louvre Museum in #Paris. https://t.co/24kzSK1kD8

According to @AFP, four individuals used a forklift and a chainsaw to force open a window and empty two display cases, including "Napoleon’s Jewels" and "Sovereigns’ Jewels."



The robbers fled on T-Max… pic.twitter.com/RYQDBdlBwt — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) October 19, 2025

От ръководството на музея потвърдиха инцидента и обявиха, че той ще остане затворен за деня, без да уточняват какво точно е било откраднато.

Случаят предизвика сериозно внимание във Франция, тъй като Лувърът е сред най-строго охраняваните културни институции в света и приютява шедьоври като „Мона Лиза“ на Леонардо да Винчи и „Свободата води народа“ на Йожен Дьолакроа.