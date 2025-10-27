Любопитно

Джордж Клуни се пошегува, че е „горд“ с крадците от Лувъра

Обирът е извършен само за 7 минути

27 октомври 2025, 13:17
Джордж Клуни се пошегува, че е „горд" с крадците от Лувъра
З релищният обир в Лувъра на стойност 100 милиона долара предизвика вълна от коментари по целия свят и се превърна в водеща тема в социалните мрежи, където мемета и оживени дискусии завладяха интернет.

Въпреки историческата трагедия, публиката не може да се насити на тази история, впечатлена от безупречната организация и дързостта на престъплението, извършено посред бял ден. Сред впечатлените е и холивудската звезда Джордж Клуни, който, благодарение на ролите си в поредицата „Бандата на Оушън“, знае едно-две неща за добре планираните обири. На премиерата на филма „Джей Кели“ в Лос Анджелис на 23 октомври Клуни сподели пред Variety: „Чудя се дали ще хванат тези хора.“

„Искам да кажа, изглежда са се справили доста добре, за да се измъкнат“, възкликна той с усмивка.

Холивудската икона определи обира като „готин“. В шеговит тон той добави: „Искам да кажа, ужасно е. Но ако си професионален крадец като мен, много се гордея с тези момчета.“ Снимките на четвъртия филм от поредицата „Бандата на Оушън“, без да броим спин-офа от 2018 г., започват през 2026 г., а Клуни се пошегува: „Трябва да ограбим Лувъра. Но някой вече го е направил, човече, не знам.“

Клуни не преувеличава – обирът действително е впечатляващ. Само за седем минути, с помощта на мебелен асансьор, четирима крадци на скутери нахлуха в два строго охранявани шкафа в галерия „Аполо“ в Лувъра. Заплашвайки охраната, те откраднаха девет безценни предмета, принадлежали на френското кралско семейство.

Сред откраднатите съкровища е изумрудена огърлица, инкрустирана с 1138 диаманта, подарена от Наполеон на втората му съпруга Мария-Луиз, както и диадема от диаманти и сапфири, брошка-реликварий с диаманти Мазарин, брошка с диамантена панделка и перлена диадема на императрица Евгения. Богато украсената златна корона на Евгения, с 1354 диаманта и 56 изумруда, по-късно беше открита наблизо, но според съобщенията е била повредена.

Лувърът определи откраднатите бижута като „исторически шедьоври“, отбелязвайки, че много от тях са били носени от кралица Мария-Амели, кралица Хортензия и други кралски особи, въплъщавайки върховото парижко майсторство от началото на 19-ти век. Директорката на Лувъра Лоранс де Кар заяви в изявление пред френския Сенат: „Днес преживяваме ужасен провал в Лувъра, за който нося своята част от отговорността.“ Тя призна, че музеят е имал „слабости“, включително недостатъчен брой охранителни камери. Въпреки подадената й оставка, министърът на културата отказа да я приеме.

Седмица след зрелищния обир на бижута от Лувъра в Париж двама заподозрени бяха арестувани в събота вечерта, съобщиха френски медии. Новината беше потвърдена няколко часа след това и от главната прокурорка на Париж Лор Бекюо.

