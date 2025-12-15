Емблематичната къща от "Сам вкъщи" се върна към филмовия си облик

Е мблематичният дом от „Сам вкъщи“, разположен в предградието на Чикаго Уинетка, се връща към филмовия си блясък с мащабна реставрация, за да се превърне отново в къщата, в която Кевин Маккалистър защитаваше дома си, съобщи New York Post.
Просторната тухлена къща в колониален стил, където Кевин някога беше забравен и оставен сам да се спасява от крадци в популярния филм, беше реновирана и продадена по-рано през 2025 г. , пише изданието. Къщата сега отново изглежда както през 1990 г.
Новината за обновяването идва след излизането на мемоарната книга „У дома, но вече не сам“ тази година от Джон Абендшиен, предишния собственик, който разказа за живота на семейството си в къщата по време на снимките.
„Имахме голяма спалня, който превърнахме в жилище“, каза той пред ABC. „Докато стояхме далеч от обсега на камерата, бяхме свободни да се движим и да наблюдаваме сцените, докато се снимаха.“
Любимият коледен филм, с участието на Маколи Кълкин в ролята на Кевин, включваше някои от най-големите имена на Холивуд, сред които Джо Пеши, Даниел Стърн, Катрин О'Хара, Джон Хърд и Джон Кенди. Той има няколко продължения и остава коледен фаворит 36 години по-късно.