Задържаха гръцки кораб с огромно количество кокаин на борда

Плавателният съд е отплавал от Неа Миханиона край Солун за Латинска Америка

15 декември 2025, 11:21
О громно количество кокаин е било задържано на гръцки кораб с до седем тона наркотик в Атлантическия океан.

Разследването е било проведено от гръцката Служба за борба с наркотиците в сътрудничество с американската Агенция за борба с наркотиците.

Морски патрули заловиха 3 тона кокаин на кораб в Атлантическия океан

Корабът е отплавал от Неа Миханиона край Солун за Латинска Америка, където се смята, че е натоварил голямо количество наркотици. След това е трябвало да ги откара до неизвестна дестинация в Европа.

Петимата души на борда са задържани, както и още петима в Гърция – в Катерини, Тива и Атина. Твърди се, че ръководителят на престъпната организация е познат на гръцките власти и е собственик на плавателния съд.

4 тона кокаин заловени край Карибите

От два дни задържаният кораб се тегли в Атлантическия океан от военноморския флот на Франция, която оказва подкрепа на операцията. Очаква се плавателният съд да бъде изтеглен до Пирея, където ще бъде измерено точното количество на кокаина, а петимата задържани на борда ще бъдат предадени на гръцките власти.

