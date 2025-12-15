Любопитно

Тези четири зодии ще изненадат всички през 2026 г.

2026 година започва като чиста страница, носеща надежда, промяна и нови възможности - астролозите посочват Лъв, Везни, Скорпион и Водолей като зодиите, за които годината ще донесе пробиви, важни срещи и решения, способни да променят живота им

15 декември 2025, 10:47
Тези четири зодии ще изненадат всички през 2026 г.
Източник: iStock/GettyImages

Н овата година идва като чиста страница, изпълнена с надежда и очакване за промяна. Тя ни дава шанс да оставим зад гърба си умората и разочарованията и да започнем отначало. Очакваме повече спокойствие, сигурност и ясни посоки както в личния, така и в обществения живот.

Вярваме, че усилията ни ще бъдат възнаградени, а трудните уроци – превърнати в мъдрост. Новата година носи обещание за нови възможности, срещи и смели решения. Тя ни напомня, че дори малките стъпки водят до големи промени. С поглед напред си пожелаваме здраве, устойчивост и повече човечност помежду ни.

Новата 2026 г.: надежди, ново начало и зодиите с големи промени
8 снимки
лъв
Лъв зодия
везни
везни зодия

2026 г. ще донесе неочаквани възможности едновременно за четири зодиакални знака, пише RBC-Украйна. Астролозите отбелязват, че за тях това ще бъде време на пробиви, видими успехи и събития, способни коренно да променят живота им.

Вижте кои зодии ще се окажат в центъра на тези промени в нашата галерия.

По темата

Източник: RBC-Украйна    
Нова година надежда Промяна нови възможности спокойствие сигурност зодиакални знаци астрология успех смели решения
Последвайте ни
Радев поиска обяснение от ПП-ДБ какво означава

Радев поиска обяснение от ПП-ДБ какво означава "ала-бала с президента"

Валерия Лисовска е новата „Мис Украйна 2025“

Валерия Лисовска е новата „Мис Украйна 2025“

Старт на консултациите: Деница Сачева от ГЕРБ-СДС разговаря с президента

Старт на консултациите: Деница Сачева от ГЕРБ-СДС разговаря с президента

Подгответе си пари в брой за периода от Бъдни вечер до Нова година

Подгответе си пари в брой за периода от Бъдни вечер до Нова година

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Как да познаем на колко години е едно куче

Как да познаем на колко години е едно куче

dogsandcats.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 1 ден
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 1 ден
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 1 ден
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 1 ден

Виц на деня

Той: - И защо моята Писана си е купила два чифта ботушки? Тя: - Как защо? Всяка писанка има четири лапички.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нова идея: Тест за алергия преди всяко боядисване във фризьорския салон

Нова идея: Тест за алергия преди всяко боядисване във фризьорския салон

България Преди 38 минути

Ще поскъпнат ли услугите за разкрасяване, заради новите предложения на министерство на здравеопазването

Снимката е архивна

Русия отново е под атака: Над 130 дрона полетяха към Москва

Свят Преди 39 минути

Руските Telegram канали съобщиха за повече от дузина силни експлозии в Истринския район, както и в градовете Кашир и Коломна в Московска област

Задържаха гръцки кораб с огромно количество кокаин на борда

Задържаха гръцки кораб с огромно количество кокаин на борда

Свят Преди 1 час

Плавателният съд е отплавал от Неа Миханиона край Солун за Латинска Америка

Снимката е илюстративна

Земята пулсира на всеки 26 секунди и учените нямат представа защо

Любопитно Преди 1 час

Земята пулсира на всеки 26 секунди с равномерен сеизмичен сигнал - той не причинява вреди, но озадачава сеизмолозите, като учените все още спорят дали произходът му е от океански вълни или вулканична активност, наричат го „сърдечния ритъм на Земята“

Мъж загина в катастрофа на АМ „Струма“

Мъж загина в катастрофа на АМ „Струма“

България Преди 1 час

Произшествието е станало в близост до пътен възел "Дупница – Юг"

Трамвай дерайлира на площад „Журналист“ в София

Трамвай дерайлира на площад „Журналист“ в София

България Преди 1 час

Това е предизвикало задръстване, като движението и на други трамваи по същия маршрут е било спряно

Емблематичната къща от "Сам вкъщи" се върна към филмовия си облик

Емблематичната къща от "Сам вкъщи" се върна към филмовия си облик

Любопитно Преди 1 час

Емблематичната къща от „Сам вкъщи“ в Уинетка, край Чикаго, се реставрира и ще изглежда отново както през 1990 година - домът, където Кевин Маккалистър се защитаваше от крадците, вече е обновен след продажбата си по-рано през 2025 г.

Gemini става още по-добър преводач в реално време

Gemini става още по-добър преводач в реално време

Технологии Преди 1 час

Google подобри Translate с AI моделa Gemini, който превежда думи, контекст и идиоми, включително превод на живо за 70+ езика чрез слушалки, осигурявайки естествено общуване в реално време

"Сбъдната мечта": Линдзи Лоън озвучи Маги от "Семейство Симпсън"

"Сбъдната мечта": Линдзи Лоън озвучи Маги от "Семейство Симпсън"

Любопитно Преди 2 часа

В епизода „Парахормонална активност“ на „Семейство Симпсън“ Линдзи Лоън озвучава Маги – рядък момент, в който бебето проговаря - актрисата нарече участието си „сбъдната мечта“, а феновете реагираха с изненада и ентусиазъм

Китайски милиардер с над 100 деца мечтае за династия с Илон Мъск

Китайски милиардер с над 100 деца мечтае за династия с Илон Мъск

Свят Преди 2 часа

Китайският милиардер Сю Бо твърди, че е баща на над 100 деца, родени в САЩ чрез сурогатство - той мечтае наследниците му да се оженят за децата на Илон Мъск и да създадат могъща фамилна династия, пише New York Post

<p>Кой празнува имен ден днес</p>

Почитаме свещеномъченик Елевтерий и майка му Антия, кой има имен ден

Любопитно Преди 2 часа

Свети Елевтерий е роден и живял през втората половина на втори век в Рим в семейството на заможни родители

<p>Прокурор: Бившият президент на Южна Корея е търсил конфликт със Севера</p>

Прокурор: Бившият президент на Южна Корея Юн е търсил конфликт със Северна Корея

Свят Преди 3 часа

Прокуратурата твърди, че целта е била оправдаване на военното положение и отстраняване на опоненти

Задържаният за стрелбата в университета в САЩ ще бъде освободен

Задържаният за стрелбата в университета в САЩ ще бъде освободен

Свят Преди 3 часа

„Мисля, че е редно да се каже, че няма основания да го считаме за заподозрян", каза главният прокурор на Роуд Айлънд Питър Неронха

Опустошително наводнение в Мароко взе десетки жертви, има и ранени

Опустошително наводнение в Мароко взе десетки жертви, има и ранени

Свят Преди 3 часа

Провинция Сафи беше засегната от много силни гръмотевични бури, които предизвикаха проливни валежи

Подпалиха колите на жена във "Филиповци", бореща се с незаконно строителство

Подпалиха колите на жена във "Филиповци", бореща се с незаконно строителство

България Преди 3 часа

По нейните думи заплахите идват от мъже, с които има конфликт от дълго време, именно защото се бори срещу незаконното строителство

<p>&quot;Злото се развихри по начин, който надхвърля всяко въображение&quot;</p>

Австралия обяви национален траур след стрелбата в Сидни

Свят Преди 4 часа

"Злото се развихри на плажа Бонди по начин, който надхвърля всяко въображение", заяви австралийският премиер Антъни Албанезе

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

dogsandcats.bg

Как да познаем на колко години е едно куче

dogsandcats.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg
1

Дъжд и сняг по празниците

sinoptik.bg

8 коледни традиции, които имат страховита история

Edna.bg

Елф в кухнята на Парис Хилтън! (ВИДЕО)

Edna.bg

Пер-Матиас Хьогмо няма да води Лудогорец днес

Gong.bg

Ботев Пловдив с официално предложение към БФС и БПФЛ

Gong.bg

ПП-ДБ на консултации при президента: Невъзможен е нов кабинет в това НС, нужни са удължителен бюджет и 100% машинен вот

Nova.bg

ГЕРБ-СДС изпрати само Сачева на консултации, призова президента да участва в изборите

Nova.bg