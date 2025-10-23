"Обирът на века": Защо последната кражба от Лувъра е различна

WSJ: Администрацията на Тръмп позволи на Украйна да нанася удари по Русия с ракети с голям обсег, Тръмп опроверга информацията

Б анда крадци, проникнала в неделя сутринта в парижкия музей "Лувър", успя само за четири минути да отмъкне осем безценни наполеонови бижута. Това е поредната дързка атака срещу емблематичната институция, пише Al Jazeera .

С престъпно хладнокръвие те използвали стълба, монтирана на камион, за да стигнат до украсената Галерия на Аполон на втория етаж и с ъглошлайф да пробият прозорец, през който да достигнат до част от френските кралски скъпоценности. Обирът се случил около 9:30 ч., половин час след отварянето на музея. Извършителите все още се издирват, а Лувърът е временно затворен.

Открадната е и короната на императрица Евгения, съпругата на Наполеон III, но тя е открита наблизо, изпусната от крадците, потвърди френското вътрешно министерство.

Дълга история на кражби

1911 г.: Кражбата на "Мона Лиза"

На 21 август 1911 г. шедьовърът на Леонардо да Винчи изчезва от стената на "Салон Каре" в това, което тогава е определено като "обирът на века". Италианецът Винченцо Перуджа, бивш служител на музея, се скрил през нощта и на сутринта просто свалил платното от стената и излязъл с него, увито в плат.

Картината била върната две години по-късно, след като Перуджа се опитал да я продаде в Италия - акт, който парадоксално превърнал "Мона Лиза" в глобална сензация.

1940-те: Опитите на нацистите

С нахлуването на Германия във Франция по време на Втората световна война, директорът на френските национални музеи Жак Жожар организира евакуацията на над 1800 произведения на изкуството в провинцията, включително "Мона Лиза" - ход, който попречил на нацистите да разграбят съкровищата.

1960-те – 1990-те: нови удари

През 1966 г. пет антични бижута, пътуващи от САЩ обратно към Франция след изложба, са откраднати на летище JFK, а впоследствие възстановени.

През 1990 г. картина на Реноар е изрязана от рамката си и изчезва, като заедно с нея е установена липсата и на малки бижута, съдбата на част от тях остава неизвестна.

Какво е различното сега?

Този път се крадат не картини, а бижута, което според изкуствоведа Ноа Чарни, прави случая много по-сложен:

"Бижутата имат висока вътрешна стойност, дори раздробени, материалът остава скъп. Картините имат стойност основно заради културата и историята, които въплъщават."

Диаманти, злато и други скъпоценни материали могат да бъдат:

разглобени и прекроени

продадени законно, без да се разпознават като част от откраднатото изделие

Това прави тяхното проследяване почти невъзможно, предупреждава Чарни.

Има ли шанс за възстановяване?

Според експерта единственият реален подход е:

да се предложи награда, по-висока от стойността на отделните компоненти

Това може да забави крадците, докато полицията работи по следите им.

Но ако подобна стратегия не подейства достатъчно бързо, съдбата на откраднатите наполеонови бижута може да бъде решена за часове:

"Иначе, за съжаление, вероятността да бъдат намерени е минимална."