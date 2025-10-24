Пробив в разследването на обира в Лувъра: Откриха ДНК следи

"Акт на война": Как светът реагира на новите американски санкции срещу Русия

В това, което може да се окаже първият голям пробив в разследването на обира на бижута за над 80 милиона евро в музея Лувър, полицията е открила следи от ДНК върху предмети, оставени от крадците при бързото им бягство, съобщиха френските власти пред ABC News.

ДНК-то, което следователите анализират и се надяват да доведе до идентифицирането на крадците, е открито в една от каските и една от ръкавиците, използвани от крадците по време на обира, съобщиха пред ABC News френските полицаи, отговарящи за разследването.

Развитието идва, докато директорът на Лувъра заяви пред законодателите, че е подала оставка след дневния обир в неделя от пищната галерия "Аполо" на музея.

Моментът на кражбата на десетилетието беше заснет от видеокамери на музея и стана сензационен в социалните мрежи.

The Louvre in Paris reopened its doors on Wednesday, three days after a major theft which has damaged France's global image and prompted the director of the world-famous museum to submit her resignation.https://t.co/EzKDhYPx7l pic.twitter.com/vH637YZW1J — Sky News (@SkyNews) October 23, 2025

Лоранс де Кар, президент и директор на музея Лувър, и френският сенатор Лоран Лафон присъстваха на изслушване на Комисията по култура, образование, комуникации и спорт в Сената на Франция, в Париж, Франция, на 22 октомври 2025 г.

По време на двучасовото изслушване пред Комисията по култура на френския Сенат Лоранс де Кар, президент и директор на Лувъра, каза, че оставката ѝ е била отхвърлена.

„Миналата неделя, след като признахме... последиците от ужасната атака, която току-що бяхме претърпели, подадох оставката си на министъра на културата. Тя я отказа“, каза де Кар.

На фона на нарастващата критика за колосалния пропуск в сигурността на един от най-известните музеи в света де Кар призна: „Бяхме победени“.

„Тази трагедия дълбоко шокира служителите на музея, съгражданите ни и почитателите на Лувъра по целия свят“, каза де Кар, четейки встъпително изявление. „Това е огромна рана, която ни е нанесена.“

Де Кар добави: „Този обир наранява институцията ни.“

Вратите на Лувъра се отвориха отново на 22 октомври 2025 г.

Де Кар каза, че всички аларми на музея са сработили, както и видеокамерите, но отбеляза „слабост“ в сигурността.

„Слабостта на Лувъра е периметровата му сигурност, която от дълго време е проблем... със сигурност поради недостатъчни инвестиции“, каза де Кар пред законодателите.

Тя каза, че проектът за „Голямата реновация на Лувъра“ е започнал преди 40 години „и е засегнал само половината от музея“.

„Не забелязахме престъпниците, идващи отвън, достатъчно рано“, каза де Кар.

Тя каза, че единствената камера, инсталирана извън галерия "Аполо", е била насочена на запад и не е покривала прозореца, през който крадците са използвали електроинструменти, за да нахлуят.

„Системата за сигурност, както е инсталирана в галерия "Аполо", работеше перфектно“, каза де Кар. „Въпросът, който възниква, е как да адаптираме тази система към нов тип атака и начин на действие, които не можехме да предвидим.“

Де Кар също каза, че укрепените стъклени витрини, в които са били съхранявани откраднатите бижута от колекцията на император Наполеон и съпругите му, не са били счупени, а напукани.

„Крадците се опитаха да промушат ръцете си, но стъклото всъщност издържа“, каза де Кар. „Витрините с високо качество бяха проектирани да издържат на атаки с оръжия и на тежките материали, използвани по време на инцидента миналата неделя.“

Тя каза, че една от ослепителните кралски корони, които крадците се опитаха да откраднат – короната на императрица Йожени, е била „смачкана, когато обирджиите се опитаха да я прокарат през пукнатината в стъклото“.

Короната на императрица Йожени беше открита повредена извън Лувъра в Париж след обира в музея на 19 октомври 2025 г.

Полицията откри повредената корона, която е изработена от злато и над 1300 диаманта, на земята извън музея веднага след обира. Тя каза, че полицията е предала короната на Лувъра във вторник.

„Изглежда, че ремонтът ѝ ще бъде деликатен, но възможен“, каза де Кар.

Въпреки че похвали системата за сигурност в Лувъра като работеща правилно, де Кар добави: „Днес сме свидетели на ужасен провал в Лувъра. Сигурността на Лувъра е един от най-важните ми приоритети по време на мандата ми и повтарям, че бях ужасена от ситуацията със сигурността в музея, когато пристигнах през 2021 г.“

Стотици полицаи участват в продължаващото разследване на обира в Лувъра. Има четирима основни заподозрени в продължаващото разследване, но е възможно да е имало и други съучастници, каза Бекуо.

The Louvre museum in Paris reopened to the public after lockdown pic.twitter.com/ek0JevdDYL — Reuters (@Reuters) May 19, 2021

Френският президент Еманюел Макрон обеща, че властите ще хванат отговорните за „атаката срещу наследство, което ценим, защото то е нашата история“.

„Те знаеха точно къде отиват“, каза френският министър на културата Рашида Дати. „Изглежда като нещо много организирано и много професионално.“

Дати каза, че събраните досега доказателства сочат към „организирана престъпност“, но добави, че следователите не са изключили възможността обирът да е бил вътрешна работа.