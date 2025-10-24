Свят

Пробив в разследването на обира в Лувъра: Откриха ДНК следи

ДНК-то е открито в една от каските и една от ръкавиците, използвани от крадците по време на обира

24 октомври 2025, 10:31
Да помогнем на Николай: Млад мъж се нуждае от средства за лечение на множествена склероза

Да помогнем на Николай: Млад мъж се нуждае от средства за лечение на множествена склероза
Тръмп спря търговските преговори с Канада заради реклама с Роналд Рейгън

Тръмп спря търговските преговори с Канада заради реклама с Роналд Рейгън

"Аз съм лъв": Президентът на Аржентина събра хиляди на рок митинг преди решаващи избори
Фактчек на фалшивото твърдение на Р.Ф. Кенеди-младши за връзката между аутизма и обрязването

Фактчек на фалшивото твърдение на Р.Ф. Кенеди-младши за връзката между аутизма и обрязването

"Обирът на века": Защо последната кражба от Лувъра е различна
Спешен призив: Зеленски иска руски активи за оръжия за Украйна

Спешен призив: Зеленски иска руски активи за оръжия за Украйна
Какво включват новите санкции на САЩ срещу Русия

Какво включват новите санкции на САЩ срещу Русия

"Акт на война": Как светът реагира на новите американски санкции срещу Русия

В това, което може да се окаже първият голям пробив в разследването на обира на бижута за над 80 милиона евро в музея Лувър, полицията е открила следи от ДНК върху предмети, оставени от крадците при бързото им бягство, съобщиха френските власти пред ABC News.

ДНК-то, което следователите анализират и се надяват да доведе до идентифицирането на крадците, е открито в една от каските и една от ръкавиците, използвани от крадците по време на обира, съобщиха пред ABC News френските полицаи, отговарящи за разследването.

Развитието идва, докато директорът на Лувъра заяви пред законодателите, че е подала оставка след дневния обир в неделя от пищната галерия "Аполо" на музея.

Моментът на кражбата на десетилетието беше заснет от видеокамери на музея и стана сензационен в социалните мрежи.

Лоранс де Кар, президент и директор на музея Лувър, и френският сенатор Лоран Лафон присъстваха на изслушване на Комисията по култура, образование, комуникации и спорт в Сената на Франция, в Париж, Франция, на 22 октомври 2025 г.

По време на двучасовото изслушване пред Комисията по култура на френския Сенат Лоранс де Кар, президент и директор на Лувъра, каза, че оставката ѝ е била отхвърлена.

„Миналата неделя, след като признахме... последиците от ужасната атака, която току-що бяхме претърпели, подадох оставката си на министъра на културата. Тя я отказа“, каза де Кар.

На фона на нарастващата критика за колосалния пропуск в сигурността на един от най-известните музеи в света де Кар призна: „Бяхме победени“.

„Тази трагедия дълбоко шокира служителите на музея, съгражданите ни и почитателите на Лувъра по целия свят“, каза де Кар, четейки встъпително изявление. „Това е огромна рана, която ни е нанесена.“

Де Кар добави: „Този обир наранява институцията ни.“

Вратите на Лувъра се отвориха отново на 22 октомври 2025 г.  

Де Кар каза, че всички аларми на музея са сработили, както и видеокамерите, но отбеляза „слабост“ в сигурността.

„Слабостта на Лувъра е периметровата му сигурност, която от дълго време е проблем... със сигурност поради недостатъчни инвестиции“, каза де Кар пред законодателите.

Тя каза, че проектът за „Голямата реновация на Лувъра“ е започнал преди 40 години „и е засегнал само половината от музея“.

„Не забелязахме престъпниците, идващи отвън, достатъчно рано“, каза де Кар.

Тя каза, че единствената камера, инсталирана извън галерия "Аполо", е била насочена на запад и не е покривала прозореца, през който крадците са използвали електроинструменти, за да нахлуят.

Обраха Лувъра - музеят затвори врати
26 снимки
Лувъра
Лувъра
Лувъра
Лувъра

„Системата за сигурност, както е инсталирана в галерия "Аполо", работеше перфектно“, каза де Кар. „Въпросът, който възниква, е как да адаптираме тази система към нов тип атака и начин на действие, които не можехме да предвидим.“

Де Кар също каза, че укрепените стъклени витрини, в които са били съхранявани откраднатите бижута от колекцията на император Наполеон и съпругите му, не са били счупени, а напукани.

„Крадците се опитаха да промушат ръцете си, но стъклото всъщност издържа“, каза де Кар. „Витрините с високо качество бяха проектирани да издържат на атаки с оръжия и на тежките материали, използвани по време на инцидента миналата неделя.“

Тя каза, че една от ослепителните кралски корони, които крадците се опитаха да откраднат – короната на императрица Йожени, е била „смачкана, когато обирджиите се опитаха да я прокарат през пукнатината в стъклото“.

Короната на императрица Йожени беше открита повредена извън Лувъра в Париж след обира в музея на 19 октомври 2025 г.

Полицията откри повредената корона, която е изработена от злато и над 1300 диаманта, на земята извън музея веднага след обира. Тя каза, че полицията е предала короната на Лувъра във вторник.

„Изглежда, че ремонтът ѝ ще бъде деликатен, но възможен“, каза де Кар.

Въпреки че похвали системата за сигурност в Лувъра като работеща правилно, де Кар добави: „Днес сме свидетели на ужасен провал в Лувъра. Сигурността на Лувъра е един от най-важните ми приоритети по време на мандата ми и повтарям, че бях ужасена от ситуацията със сигурността в музея, когато пристигнах през 2021 г.“

Стотици полицаи участват в продължаващото разследване на обира в Лувъра. Има четирима основни заподозрени в продължаващото разследване, но е възможно да е имало и други съучастници, каза Бекуо.

Френският президент Еманюел Макрон обеща, че властите ще хванат отговорните за „атаката срещу наследство, което ценим, защото то е нашата история“.

„Те знаеха точно къде отиват“, каза френският министър на културата Рашида Дати. „Изглежда като нещо много организирано и много професионално.“

Дати каза, че събраните досега доказателства сочат към „организирана престъпност“, но добави, че следователите не са изключили възможността обирът да е бил вътрешна работа.

Източник: ABC News, Sky News    
Лувър Обир на бижута ДНК доказателства Провал в сигурността Лоранс де Кар Галерия Аполон Корона на императрица Йожени Париж Франция Организирана престъпност Разследване
Последвайте ни

По темата

Безредици в НС - депутати се сдърпаха, Киселова даде почивка

Безредици в НС - депутати се сдърпаха, Киселова даде почивка

Пробив в разследването на обира в Лувъра: Откриха ДНК следи

Пробив в разследването на обира в Лувъра: Откриха ДНК следи

Първи коментар на Русия за нарушеното въздушно пространство на Литва

Първи коментар на Русия за нарушеното въздушно пространство на Литва

Приказна дъга и феноменален изгрев озариха София

Приказна дъга и феноменален изгрев озариха София

Рекордни цени на имотите в София

Рекордни цени на имотите в София

pariteni.bg
Защо кучетата не трябва да ядат сладко

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

dogsandcats.bg
Тежък инцидент с български военен парашутист
Ексклузивно

Тежък инцидент с български военен парашутист

Преди 16 часа
Китай спря покупките на руски морски петрол
Ексклузивно

Китай спря покупките на руски морски петрол

Преди 15 часа
Руски самолети над Литва, НАТО вдигна
Ексклузивно

Руски самолети над Литва, НАТО вдигна "Юрофайтър Тайфун"

Преди 13 часа
<p>Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор</p>
Ексклузивно

Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор

Преди 15 часа

Виц на деня

– Г-жо, може ли да ме накажете за нещо, което не съм направил? – Разбира се, че не! – Добре, защото не си написах домашното.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Новата японска премиерка: Ще се срещна с Тръмп

Новата японска премиерка: Ще се срещна с Тръмп

Свят Преди 4 минути

Същевременно тя призова за "конструктивни и стабилни" отношения с Китай

„Клетката“ се завръща със завладяващ втори сезон по NOVA

„Клетката“ се завръща със завладяващ втори сезон по NOVA

Любопитно Преди 9 минути

Премиерата e на 17 ноември, а преди това зрителите ще си припомнят първия сезон на криминалната драма

Орбан търси как да заобиколи американските санкции за руски петрол

Орбан търси как да заобиколи американските санкции за руски петрол

Свят Преди 41 минути

Премиерът каза и че е разговарял по въпроса с унгарската петролна компания МОЛ

"Чувствах, че органите ми ще изпаднат": Заболяването, засягащо една на всеки 12 майки

"Чувствах, че органите ми ще изпаднат": Заболяването, засягащо една на всеки 12 майки

Свят Преди 45 минути

„Станах от дивана и изведнъж усетих как нещата се разместват“

Смартфонът, който разгръща твоята реалност

Смартфонът, който разгръща твоята реалност

Технологии Преди 1 час

Време е за устройства, които са повече от списък с впечатляващи спецификации

Как да пестим време и пари чрез седмичното меню

Как да пестим време и пари чрез седмичното меню

Любопитно Преди 1 час

Meal preparation с бързи и лесни рецепти за цялото семейство

<p>Ким Кардашиян разкри, че е била диагностицирана с мозъчна аневризма</p>

Ким Кардашиян разкри, че е била диагностицирана с мозъчна аневризма, обвинява Кание Уест

Любопитно Преди 1 час

"Ос на злото": Западни издания коментират новия пакет от санкции на ЕС срещу Русия

"Ос на злото": Западни издания коментират новия пакет от санкции на ЕС срещу Русия

България Преди 1 час

Европа трябва да положи още усилия, за да сломи военната машина на Русия, пише в заглавие на своя редакционна статия в. "Индипендънт"

Газа разследва "следи от изтезания" по телата, върнати от Израел

Газа разследва "следи от изтезания" по телата, върнати от Израел

Свят Преди 1 час

Липсата на ресурси и хладилни помещения затруднява аутопсиите, телата се разлагат бързо

,

„Високо напрежение”: Опасното отслабване - десетки пострадали в болница и нито един виновен

България Преди 1 час

10 са били с опасност за живота, а една от тях е развила Синдром на Стивън Джонсън

Украинска атака с дрон в Московска област, има ранени, включително дете

Украинска атака с дрон в Московска област, има ранени, включително дете

Свят Преди 1 час

Дронът е влетял в апартамент в град Красногорск, на около 20 км от Москва

<p>Тръмп ще се срещне със Си Дзинпин в Южна Корея</p>

Белият дом: Доналд Тръмп ще се срещне със Си Дзинпин в Южна Корея

Свят Преди 1 час

„Мисля, че нещо ще се получи. Имаме много добри отношения, но това ще бъде голямо събитие“

Тежка катастрофа затвори околовръстния път на Пловдив

Тежка катастрофа затвори околовръстния път на Пловдив

България Преди 1 час

Сериозно пострадал е водачът на колата

МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към Aдминистрацията на президента

МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към Aдминистрацията на президента

България Преди 1 час

НСО е със специфични задачи по охрана и сигурност на висшите държавни органи

<p>Д-р Коеджикова от &bdquo;Игри на волята&ldquo;: Животните проявяват повече човечност</p>

Д-р Коеджикова от „Игри на волята“: Животните проявяват повече човечност, хората се озлобихме много (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

 

Драматична седмична мисия определи номинираните в Big Brother

Драматична седмична мисия определи номинираните в Big Brother

Любопитно Преди 2 часа

Лена, Цецо, Валентин и Мина ще се борят за вота на зрителите в приложението NOVA PLAY

Всичко от днес

От мрежата

Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

dogsandcats.bg

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg
1

Силни ветрове и летни бури в петък

sinoptik.bg
1

Тикви за слоновете на Хелоуин

sinoptik.bg

Зодиите, за които предстоят най-големи любовни промени до края на годината

Edna.bg

Вижте как изглежда днес порасналата дъщеря на Мат Лебланк

Edna.bg

Богат уикенд с футбол от Англия, Германия и Франция на живо в Gong.bg

Gong.bg

Дучето: ЦСКА е в сърцето, класирането е без значение

Gong.bg

Ще плащаме ли „такса водомер”, без дори да ползваме вода

Nova.bg

Обиди и напрежение в паламента между депутати от „Възраждане” и „ДПС-Ново начало” (ВИДЕО)

Nova.bg