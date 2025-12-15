Любопитно

Учени откриха „трето състояние“ на живот след смъртта

Тъй като тези клетки на ксеноботите изглежда се сглобяват наново и се реорганизират в нови форми и функции след смъртта на организма, Пожитков и Нобъл твърдят, че те създават „трето състояние“ на живот

15 декември 2025, 12:41
Учени откриха „трето състояние“ на живот след смъртта
Източник: iStock

О ще от зараждането на философията човечеството е единодушно по един биологичен факт: има живот и има смърт. Но революционно изследване поставя под въпрос тази рамка, като твърди, че след смъртта на един организъм определени клетки навлизат в мистериозно „трето състояние“ на съществуване.

През септември 2024 г. д-р Алекс Пожитков, изследовател по биоинформатика в онкологичния център City of Hope, и д-р Питър Нобъл, микробиолог от Университета на Алабама в Бирмингам, анализират нови многоклетъчни организми, проектирани с помощта на изкуствен интелект, известни като „ксеноботи“, и забелязват, че те действат автономно, създавайки си нови роли извън предварително зададената им функция в рамките на едно тяло.

Тъй като тези клетки на ксеноботите изглежда се сглобяват наново и се реорганизират в нови форми и функции след смъртта на организма, Пожитков и Нобъл твърдят, че те създават „трето състояние“ на живот.

Макар формите, които ксеноботите приемат, да не биха се появили естествено в природата, значимо е, че те са способни да се адаптират към драстични промени в средата си – подобно на човешките „антробот“ клетки, които показват сходно поведение.

„Взети заедно, тези открития… поставят под въпрос идеята, че клетките и организмите могат да се развиват единствено по предварително определени начини“, казват авторите на изследването пред The Conversation през 2024 г. „Третото състояние подсказва, че смъртта (на организма) може да играе съществена роля в това как животът се трансформира с времето“.

Наред с това „трето състояние“ се открива и друга потенциална полза за медицинската общност. Наблюдението на тази адаптивност при антробот клетките би могло да помогне на лекарите да разработят нови терапии, при които медикаменти се доставят чрез антроботи, създадени от живата тъкан на самия пациент. Това би позволило прием на лекарства без предизвикване на нежелани имунни реакции, както и други възможни приложения, като разтваряне на плаки в запушени артерии или премахване на излишна слуз при пациенти с кистозна фиброза.

Тези „биоботове“ не само поставят под въпрос настоящите ни знания за клетките, изграждащи телата на хората, растенията и животните, но и предизвикват дефинициите ни за съзнание и разумност. Някои учени твърдят, въз основа на това и други открития, че клетките притежават форма на съзнание. Други обаче не са съгласни с тази теза.

Една от причините за този спор е, че понятието „съзнание“ може да има различни значения и контексти в зависимост от това дали се разглежда от научна или философска гледна точка. В по-широк смисъл съзнанието е всичко, което преживяваме. Учените обаче често го разглеждат като поведение, а не като самостоятелен процес на осъзнаване или осъзнаване на осъзнаването.

Дебатът и критичното мислене по темата са толкова задълбочени, че дори философът Даниел Денет твърди, че самото съзнание е илюзия и, иронично, че хората са просто „роботи, направени от роботи, направени от роботи“.

От която и страна на спора да сте, ксеноботите безспорно представляват пробив, който ни кара да задаваме въпроси, способни да ни доведат до по-големи истини – и до още по-големи въпроси. А също така, с надеждата, и до нови ефективни медицински техники, които все още не разбираме напълно, но вече можем да оценим.

По темата

Източник: GOOD    
ксеноботи трето състояние антроботи изкуствен интелект медицински приложения дефиниция на смъртта клетъчно съзнание биоинформатика научен пробив адаптивност на клетките
Последвайте ни
Президентът обяви кога ще се срещне с

Президентът обяви кога ще се срещне с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало"

САЩ, Русия и големите предизвикателства пред Европа

САЩ, Русия и големите предизвикателства пред Европа

Радев поиска обяснение от ПП-ДБ какво означава

Радев поиска обяснение от ПП-ДБ какво означава "ала-бала с президента"

Когато рокът срещне подиума: Най-емблематичните бракове между рок звезди и супермодели

Когато рокът срещне подиума: Най-емблематичните бракове между рок звезди и супермодели

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
И кучетата могат да имат акне

И кучетата могат да имат акне

dogsandcats.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 1 ден
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 1 ден
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 1 ден
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 1 ден

Виц на деня

Той: - И защо моята Писана си е купила два чифта ботушки? Тя: - Как защо? Всяка писанка има четири лапички.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кремъл: Статутът на Украйна извън НАТО е ключов за прекратяване на войната

Кремъл: Статутът на Украйна извън НАТО е ключов за прекратяване на войната

Свят Преди 9 минути

Този коментар идва, след като украинският президент Володимир Зеленски призна, че някои от членовете на алианса са против присъединяването на страната му към блока

Свинска мас

Свинска мас или масло - кое е по-здравословно и защо

Любопитно Преди 28 минути

Кой продукт е по-безопасен за сърцето и кръвоносните съдове

Снимката е илюстративна

На косъм от катастрофа - JetBlue едва избегна сблъсък с американски военен самолет над Венецуела

Свят Преди 50 минути

Пилотът на полет 1112 от Кюрасао към JFK спря изкачването си, след като ВВС на САЩ навлязоха в полетния му път без включен транспондер, докато FAA предупреждава за рискове във венецуелското въздушно пространство

Задържаха 20-годишен, пребил и заплашвал с убийство малолетната си сестра

Задържаха 20-годишен, пребил и заплашвал с убийство малолетната си сестра

България Преди 52 минути

Случаят е от столичния квартал „Дружба“

Годишната инфлация в България през ноември достига 5,2%

Годишната инфлация в България през ноември достига 5,2%

България Преди 58 минути

Темпът на поскъпване на стоките и услугите остава едноцифрен, като най-силно растат цените на развлечения, транспорт и ресторанти, докато облекло, обувки и съобщения поевтинява

С 1 лев е поскъпнала потребителската кошница за седмица

С 1 лев е поскъпнала потребителската кошница за седмица

Пари Преди 1 час

Това отчитат от Държавната комисия по стокови борси и тържища

„Магазин за хората“: Първият щанд в Куклен - по-евтино олио и хляб, но ще издържат ли цените?

„Магазин за хората“: Първият щанд в Куклен - по-евтино олио и хляб, но ще издържат ли цените?

България Преди 1 час

Инициативата цели до края на 2026 г. да отвори 70 щанда в малките населени места на Пловдивска област, предлагащи основни хранителни стоки с минимална надценка до 10%

Униформеният, спасил жена, паднала в река с колата си, спечели приза "Полицай на годината"

Униформеният, спасил жена, паднала в река с колата си, спечели приза "Полицай на годината"

България Преди 1 час

Втора и трета награда получиха полицаи от Пето районно управление, от Варна и Кръджали

Кубичен череп разкрива нови тайни за изчезнала древна цивилизация

Кубичен череп разкрива нови тайни за изчезнала древна цивилизация

Свят Преди 1 час

Черепът е принадлежал на мъж, починал на около 40-годишна възраст между 400 и 900 г. от н.е.

След големия обир в Лувъра: Нова драма затвори музея в Париж

След големия обир в Лувъра: Нова драма затвори музея в Париж

Свят Преди 1 час

Служителите обявиха стачка, недоволни са от условията на работа

Дженифър Лопес показа редки семейни кадри от 80-ия рожден ден на майка си

Дженифър Лопес показа редки семейни кадри от 80-ия рожден ден на майка си

Любопитно Преди 1 час

Дженифър Лопес отпразнува 80-ия рожден ден на майка си Гуадалупе Родригес с бляскаво семейно тържество в Лас Вегас, на което присъстваха сестрите ѝ, децата ѝ и близки приятели, а звездата сподели емоционални моменти от вечерта в социалните мрежи

Нова идея: Тест за алергия преди всяко боядисване във фризьорския салон

Нова идея: Тест за алергия преди всяко боядисване във фризьорския салон

България Преди 1 час

Ще поскъпнат ли услугите за разкрасяване, заради новите предложения на министерство на здравеопазването

Снимката е архивна

Русия отново е под атака: Над 130 дрона полетяха към Москва

Свят Преди 1 час

Руските Telegram канали съобщиха за повече от дузина силни експлозии в Истринския район, както и в градовете Кашир и Коломна в Московска област

Премиерът Желязков: Удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата през 2026 г.

Премиерът Желязков: Удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата през 2026 г.

България Преди 2 часа

По думите на Желязков законопроектът гарантира действието на бюджета за 2025 г. до приемането на бюджета за 2026 г.

Хю Джакман и Сътън Фостър дебютираха като двойка на премиерата на „Song Sung Blue“

Хю Джакман и Сътън Фостър дебютираха като двойка на премиерата на „Song Sung Blue“

Любопитно Преди 2 часа

Двойката, която оповести публично романтичната си връзка през януари тази година, си подари рядка вечер навън, позирайки ръка за ръка на премиерата на новия филм на Джакман

Задържаха гръцки кораб с огромно количество кокаин на борда

Задържаха гръцки кораб с огромно количество кокаин на борда

Свят Преди 2 часа

Плавателният съд е отплавал от Неа Миханиона край Солун за Латинска Америка

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата заспиват толкова бързо?

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

dogsandcats.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg
1

Дъжд и сняг по празниците

sinoptik.bg

Ариана Гранде разкри най-силния съвет, който е получавала от баба си!

Edna.bg

Трагедия в Холивуд: Режисьорът Роб Райнър и съпругата му са открити мъртви в дома им

Edna.bg

Кой е Ксавие Малис, новият човек в щаба на Григор?

Gong.bg

Алавес - Реал Мадрид 1:2 /репортаж/

Gong.bg

Консултациите при президента продължават във вторник

Nova.bg

ПП-ДБ на консултации при президента: Невъзможен е нов кабинет в това НС, нужни са удължителен бюджет и 100% машинен вот

Nova.bg