Вижте безценната колекция бижута, откраднати от Лувъра (СНИМКИ)

Ф ренската полиция работи с максимална скорост, за да върне безценните бижута, откраднати при зрелищен обир в музея Лувър в Париж, съобщава Sky News.
Световноизвестният музей беше принуден да затвори врати в неделя, 19 октомври, след като крадци проникнаха в галерия, съхраняваща френските кралски бижута на стойност милиони долари, около 9:30 ч. сутринта местно време.
Изкуствоведът Артър Бранд определи престъплението като „кражбата на десетилетието“, отбелязвайки, че полицията разполага с една седмица, за да залови извършителите и да спаси безценните предмети. „Тези кралски бижута са толкова известни, че е невъзможно да бъдат продадени“, заяви Бранд. „Единственото, което крадците могат да направят, е да разтопят златото и среброто, да отделят диамантите и да се опитат да ги нарежат. Така те вероятно ще изчезнат завинаги.“ Той допълни: „Имат една седмица. Ако заловят крадците, бижутата може да са все още непокътнати. Ако отнеме повече време, плячката вероятно вече е продадена или унищожена. Това е надпревара с времето.“
Френският министър на правосъдието Жерар Дарманин определи кражбата като провал на френските служби за сигурност. „Имаме много музеи в Париж и във Франция, които съхраняват безценни съкровища“, каза той. „Очевидно е, че ние се провалихме.“ Той изрази увереност, че полицията ще залови виновниците.
The Louvre theft enrages me— Mambo Italiano (@mamboitaliano__) October 19, 2025
These treasures carry France, Italy, the Holy Roman Empire
To think they’re in the hands of thieves, passing through shady dealers, ending up in a vault owned by some fool who doesn’t even know what a Grand Duchy of the 1800s was, makes my blood boil https://t.co/rPJ8VagBkj pic.twitter.com/nXHAfcfMWx
Министерството на културата потвърди, че са откраднати девет предмета, съобщава Reuters.
Откраднатите предмети включват:
- сапфирена тиара, сапфирено колие и една сапфирена обица, носени от кралица Мари-Амели и кралица Ортанс;
- смарагдово колие и чифт смарагдови обеци, принадлежали на императрица Мари-Луиз (втората съпруга на Наполеон Бонапарт);
- тиара и голяма брошка на императрица Евгения;
- брошка, известна като „религиозна брошка“.
- корона от злато, изумруди и диаманти, носена от императрица Евгения
Короната, носена от императрица Евгения е изпусната от крадците пред музея по време на бягството си. Тя вече е открита, но е повредена.
Тези предмети са принадлежали на исторически личности от XVIII, XIX и началото на XX век. „Освен търговската си стойност, те имат огромна историческа и културна значимост. Министрите на културата и на вътрешните работи са на място заедно с ръководството на музея“, се казва в изявление на Лувъра за списание PEOPLE.
I promise it wasn’t me! Earlier this year in Paris, I captured this spectacular 1810 diamond and emerald necklace that belonged to Empress Marie-Louise (wife of Napoleon). It was one of the pieces devastatingly stolen from the Louvre today, unlikely to be recovered. pic.twitter.com/9XkWeQt0p8— Chris (@chrismaheras_) October 20, 2025
Според France 24 крадците са използвали малки моторни триони и ъглошлайфи, за да достигнат до целевото помещение. Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес съобщи, че обирът е продължил около седем минути. Министърът на културата Рашида Дати заяви в X, че няма пострадали сред посетителите, персонала на Лувъра или силите на реда. Тя отбеляза, че разследването е в ход.
Галерия „Аполон“ е дом на най-старите и ценни бижута във Франция, включително френските кралски бижута и историческите диаманти „Регент“, „Санси“ и „Ортензия“, според уебсайта на музея.
Според Le Parisien обирът е извършен от група от четирима престъпници, двама от които са били маскирани като работници и са носели жълти жилетки. Вестникът съобщава, че два от деветте откраднати предмета вече са намерени.
A tourist’s video shows what the priceless jewels looked like behind glass display cases at Paris’ Louvre Museum before they were stolen on October 19's heist at the world-famous site.— TRT World (@trtworld) October 20, 2025
The artefacts, which date back to France's imperial history, include the Imperial Crown of… pic.twitter.com/YhE7POrnnI
Потребители в социалните мрежи публикуваха снимки и видеоклипове от музея, като един от тях показва хора, напускащи сградата в паника. Лувърът се намира на брега на река Сена.
Какво представлява галерия „Аполон“?
Галерия „Аполон“ е просторна зала на горния етаж на Малката галерия, където се съхраняват френските кралски бижута, колекция от съдове от твърди камъни, картини, гоблени и медали. Реконструирана по времето на Луи XIV след пожар, тя е дом на три исторически диаманта – „Регент“, „Санси“ и „Ортензия“. „Регент“ е с тегло 140 карата и е изключителен по размер, чистота и качество. Открит в Индия през 1698 г., той е бил най-големият известен диамант по онова време.