Вижте безценната колекция бижута, откраднати от Лувъра (СНИМКИ)

Ф ренската полиция работи с максимална скорост, за да върне безценните бижута, откраднати при зрелищен обир в музея Лувър в Париж, съобщава Sky News.

Световноизвестният музей беше принуден да затвори врати в неделя, 19 октомври, след като крадци проникнаха в галерия, съхраняваща френските кралски бижута на стойност милиони долари, около 9:30 ч. сутринта местно време.

Изкуствоведът Артър Бранд определи престъплението като „кражбата на десетилетието“, отбелязвайки, че полицията разполага с една седмица, за да залови извършителите и да спаси безценните предмети. „Тези кралски бижута са толкова известни, че е невъзможно да бъдат продадени“, заяви Бранд. „Единственото, което крадците могат да направят, е да разтопят златото и среброто, да отделят диамантите и да се опитат да ги нарежат. Така те вероятно ще изчезнат завинаги.“ Той допълни: „Имат една седмица. Ако заловят крадците, бижутата може да са все още непокътнати. Ако отнеме повече време, плячката вероятно вече е продадена или унищожена. Това е надпревара с времето.“

Френският министър на правосъдието Жерар Дарманин определи кражбата като провал на френските служби за сигурност. „Имаме много музеи в Париж и във Франция, които съхраняват безценни съкровища“, каза той. „Очевидно е, че ние се провалихме.“ Той изрази увереност, че полицията ще залови виновниците.

The Louvre theft enrages me



These treasures carry France, Italy, the Holy Roman Empire



To think they’re in the hands of thieves, passing through shady dealers, ending up in a vault owned by some fool who doesn’t even know what a Grand Duchy of the 1800s was, makes my blood boil https://t.co/rPJ8VagBkj pic.twitter.com/nXHAfcfMWx — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) October 19, 2025

Министерството на културата потвърди, че са откраднати девет предмета, съобщава Reuters.

Откраднатите предмети включват:

сапфирена тиара, сапфирено колие и една сапфирена обица, носени от кралица Мари-Амели и кралица Ортанс;

смарагдово колие и чифт смарагдови обеци, принадлежали на императрица Мари-Луиз (втората съпруга на Наполеон Бонапарт);

тиара и голяма брошка на императрица Евгения;

брошка, известна като „религиозна брошка“.

корона от злато, изумруди и диаманти, носена от императрица Евгения

Короната, носена от императрица Евгения е изпусната от крадците пред музея по време на бягството си. Тя вече е открита, но е повредена.

Тези предмети са принадлежали на исторически личности от XVIII, XIX и началото на XX век. „Освен търговската си стойност, те имат огромна историческа и културна значимост. Министрите на културата и на вътрешните работи са на място заедно с ръководството на музея“, се казва в изявление на Лувъра за списание PEOPLE.

I promise it wasn’t me! Earlier this year in Paris, I captured this spectacular 1810 diamond and emerald necklace that belonged to Empress Marie-Louise (wife of Napoleon). It was one of the pieces devastatingly stolen from the Louvre today, unlikely to be recovered. pic.twitter.com/9XkWeQt0p8 — Chris (@chrismaheras_) October 20, 2025

Според France 24 крадците са използвали малки моторни триони и ъглошлайфи, за да достигнат до целевото помещение. Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес съобщи, че обирът е продължил около седем минути. Министърът на културата Рашида Дати заяви в X, че няма пострадали сред посетителите, персонала на Лувъра или силите на реда. Тя отбеляза, че разследването е в ход.

Галерия „Аполон“ е дом на най-старите и ценни бижута във Франция, включително френските кралски бижута и историческите диаманти „Регент“, „Санси“ и „Ортензия“, според уебсайта на музея.

Според Le Parisien обирът е извършен от група от четирима престъпници, двама от които са били маскирани като работници и са носели жълти жилетки. Вестникът съобщава, че два от деветте откраднати предмета вече са намерени.

A tourist’s video shows what the priceless jewels looked like behind glass display cases at Paris’ Louvre Museum before they were stolen on October 19's heist at the world-famous site.



The artefacts, which date back to France's imperial history, include the Imperial Crown of… pic.twitter.com/YhE7POrnnI — TRT World (@trtworld) October 20, 2025

Потребители в социалните мрежи публикуваха снимки и видеоклипове от музея, като един от тях показва хора, напускащи сградата в паника. Лувърът се намира на брега на река Сена.

Какво представлява галерия „Аполон“?

Галерия „Аполон“ е просторна зала на горния етаж на Малката галерия, където се съхраняват френските кралски бижута, колекция от съдове от твърди камъни, картини, гоблени и медали. Реконструирана по времето на Луи XIV след пожар, тя е дом на три исторически диаманта – „Регент“, „Санси“ и „Ортензия“. „Регент“ е с тегло 140 карата и е изключителен по размер, чистота и качество. Открит в Индия през 1698 г., той е бил най-големият известен диамант по онова време.