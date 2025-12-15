Валерия Лисовска е новата „Мис Украйна 2025“

П ървото място в националния конкурс за красота „Мис Украйна 2025“ спечели 18-годишната Валерия Лисовска от Одеса. Победителката беше определена въз основа на оценките на журито и резултатите от онлайн гласуването на украинци. Тя получи висока оценка за нивото си на подготовка, личния си чар и реализирането на благотворителен проект.

Тази година победителката получи нова корона, създадена като символ на украинското възраждане.

„Мис Украйна 2025“ е студентка в Международния университет в Одеса, където изучава специалността „Международни икономически отношения“.

Победителката ще представлява Украйна на международния конкурс за красота „Мис Свят“.