"Кражбата на десетилетието" в Лувъра приключи за 10 минути

Т рио от ловки крадци, дегизирани като строителни работници, нахлуха в музея Лувър в Париж в неделя на 19 октомври пред очите на посетители и служители, откраднаха безценни скъпоценности на стойност милиони долари и избягаха за по-малко от 10 минути, съобщиха френските власти.

Ето как се разигра сензационният, мълниеносен обир, наречен от изкуствоведът Артър Бранд „кражбата на десетилетието".

Скутери и моторни триони

В 9:30 сутринта, само половин час след отварянето на прочутия музей, бандата от трима крадци пристигна в туристическата забележителност в центъра на Париж на скутери. Те използваха подемна платформа, за да достигнат до прозорец на втория етаж, и с малки газови моторни триони пробиха вход, съобщи „Ле Паризиен“. Маскираните престъпници сами бяха поставили подемната платформа пред музея и „заплашиха охраната, намираща се на място“, каза парижкият прокурор Лор Беко пред BFMTV.

„Разполагаме с видеозаписи от камерите в музея“, добави тя, отбелязвайки, че доказателствата до момента сочат висока степен на „подготовка и организация“ от страна на крадците, които извършиха обира за по-малко от 600 секунди.

Обир посред бял ден

Драматични видеозаписи от Лувъра показват един от престъпниците, облечен в зелена светлоотразителна жилетка, типична за строителните обекти, как спокойно реже стъклена витрина около един от целевите предмети, докато посетителите наблюдават. За достъп до витрините е използван моторен трион Stihl Cutquick, който се продава за 1300 долара.

Кадри от кражбата показват двама от маскираните крадци, които „спокойно“ влизат и разбиват витрини, съдържащи френските кралски бижута на „неизчислима“ стойност, казаха властите. „Без насилие, много професионално“, коментира френският министър на културата Рашида Дати пред TF1, описвайки крадците като изключително „опитни“.

Обирът се случи само на 270 метра от „Мона Лиза“ и включи открадването на девет от най-ценните бижута на Франция.

Бързо бягство

До 9:40 сутринта двамата крадци напуснаха сградата през същия прозорец и слязоха на земята с помощта на подемната платформа, където ги чакаше третият им съучастник. След това тримата се качиха на скутери и избягаха от местопрестъплението, но в бързината си оставиха няколко ключови улики, съобщиха френските власти.

Един от откраднатите предмети – императорска корона с над 1300 диаманта, принадлежала на съпругата на Наполеон III, императрица Евгения – беше намерена счупена пред музея, съобщи „Ле Паризиен“. Полицията пристигна минути по-късно и откри подемната платформа, моторния трион, жълта светлоотразителна жилетка, използвана от друг от крадците, газова горелка, два ъглошлайфа, ръкавици, бензин и одеяло.

Крадците бяха заснети за последно от камерите за видеонаблюдение да се отдалечават на скутерите си на югоизток от центъра на Париж към магистрала А6. Хиляди объркани посетители скоро бяха евакуирани от музея, който остана затворен до края на деня.

Криминалисти бяха снимани да вземат проби около счупен прозорец от южната страна на сградата, обърната към река Сена, където се извършваха строителни работи. Все още няма информация за самоличността на крадците, нито е изключено те да са чуждестранни граждани, каза Беко, добавяйки, че обирът най-вероятно е дело на „организирана престъпност“.

Френският президент Еманюел Макрон се зарече, че бижутата и крадците ще бъдат открити. „Кражбата в Лувъра е нападение срещу наследство, което ценим, защото е част от нашата история. Ще възстановим произведенията и извършителите ще бъдат изправени пред правосъдието“, каза Макрон в X. „Правим всичко възможно, навсякъде, за да постигнем това под ръководството на парижката прокуратура“, добави той.

Безценна плячка

Откраднатите предмети включват диамантена и сапфирена тиара, принадлежала на последната кралица на Франция, Мария Амалия, както и на кралица Хортензия, дъщерята на първата съпруга на Наполеон Бонапарт, Жозефин. Липсват също сапфирена огърлица и обица от втората колекция, както и изумрудена огърлица и обеци, принадлежали на Мария-Луиз, втората съпруга на Наполеон.

Съобщава се, че са откраднати и брошка, предназначена за съхранение на религиозни реликви, тиара и декоративен възел за корсаж, принадлежали на императрица Евгения. Забележително е, че диамант от 140 карата, известен като „Регентът“ и централен елемент на колекцията, остана недокоснат от крадците.

Лувърът е най-популярният музей за изкуство в света, с близо 9 милиона посетители само през 2024 г.

Но това далеч не е първият подобен обир в историята - галерия „Аполон“ беше ограбена и преди през 1976 г., когато въоръжени крадци откраднаха меч, принадлежал на крал Шарл X. Мечът така и не беше намерен, като експертите предполагат, че е бил бързо стопен от крадците.

От диаманти, до злато и киберпрестъпления - прочетете повече, за да научите кои са някои от най-големите обири в света:

„Обирът на века“

Обирът в Антверпенския световен диамантен център е един от най-изтънчените обири в историята – пробив в хранилище на два етажа под земята, защитено с не по-малко от 10 слоя сигурност. Леонардо Нотарбартолo се дегизира като търговец на диаманти и се настани в апартамент до центъра през 2000 г. През 2003 г. екипът на Нотарбартолo открадна диаманти и злато на стойност 100 милиона долара, без да задействат нито една от 63-те камери за наблюдение. Нотарбартолo накрая беше свързан със престъплението чрез боклук край пътя и ДНК, открита върху сандвич. Той беше осъден, на 51 години, на 10 години затвор. Много от бижутата така и не бяха открити.

Дъбър: Най-големият грабеж на пари в Америка

Обирът в Дъбър изглеждаше като идеалното престъпление. Бандата имаше планове, вътрешна информация – дори ключ. Един вечер през 1997 г. шестима мъже присъстваха на парти в Лонг Бийч, Калифорния. След като потвърдиха алибитата си, мъжете облякоха черни дрехи и маски. Наетата им кола се насочи към депото на Дъбър за бронирани камиони в Лос Анджелис. Те отвориха страничната врата на депото с ключа и нападнаха охраната от нощната смяна. Мъжете синхронизираха камерите за наблюдение, за да избегнат откриване, и напълниха колата с 19 милиона долара в брой. Крадците изпраха парите чрез сделки с недвижими имоти, но накрая бяха провалени от дребна грешка: един от мъжете подаде на агент по недвижими имоти пачка пари, увита с печата на Дъбър. Алън Пейс, бивш охранник на Дъбър, беше осъден на 24 години затвор. Около 10 милиона долара все още липсват.

Обирът на хилядолетието

Лондон отпразнува смяната на хилядолетието с фойерверки и изложба на диаманти в новия си изложбен център „Купол на хилядолетието“ на река Темза. Централният експонат беше „Милениум Стар“, зашеметяващ диамант от 203 карата. Не беше изненадващо тогава, когато една банда планира смел обир. Планът беше да се блъснат в Купола с багер, да разбият с чук витрини, пълни с бижута, и да избяга с моторна лодка – всичко това насред бял ден. Скотланд Ярд получи накратко информация, но не знаеше кога. Затова 200 полицаи се дегизираха като служители и чистачи с пистолети, скрити в торби за боклук. Още десетки чакаха около реката. Когато багерът най-накрая се блъсна в Купола, полицията арестува повечето от бандата на място.

Обирът в „Хари Уинстън“

Два обира в „Хари Уинстън“ в Париж са сред най-доходните грабежи в историята. През 2009 г. четирима мъже, облечени като бояджии, откраднаха бижута на стойност 37 милиона долара. Година по-късно през 2008 г. четирима мъже влязоха в същия бижутен магазин. Трима от мъжете – наречени в медиите „Пънковете“ – бяха с перуки и рокли. За по-малко от 20 минути те откраднаха 104 часовника и 297 бижута на стойност 73 милиона долара. Осем мъже накрая бяха осъдени, сред тях и охранителят на „Хари Уинстън“ Мулуд Дженад. Той беше заключил магазина вечерта преди първия обир (когато бояджиите бяха пуснати вътре) и – както показаха записите от камерите – се движеше свободно по време на обира през 2008 г., вместо да се свърже с полицията.

Обирът с златото на „Бринкс-Мат“ в Лондон

Шестима крадци в балаклави нахлуха в склада на „Бринкс-Мат“ в летище Хийтроу в Лондон през 1983 г. и завързаха охраната (един от тях, Антъни Блек, работеше с крадците). Целта им беше да откраднат 4 милиона долара от хранилището. Вместо това крадците откриха три тона златни кюлчета на стойност около 37 милиона долара. Краденето на златото беше лесно в сравнение с продажбата му. Бандата трябваше да стопи чистия метал и да го смеси със злато с мед и месинг, за да не събуди подозрения чистотата му. Не отне много време на полицията да намери Блек и да проследи паричния път на бандата. Не всички крадци обаче бяха осъдени и повечето от златото все още липсва. Един от крадците нарекъл двата си ротвайлера Бринкс и Мат.

Приключението на Д. Б. Купър

Един американец, известен само като „Д. Б. Купър“, е най-известен със своя безумно авантюристичен въздушен пиратски набег през 1971 г. Купър отвлече Boeing 747 между Портланд и Сиатъл, заплашвайки да взриви бомба. Той изнуди властите за 200 000 долара, които събра, когато самолетът кацна за кратко в Сиатъл. Пасажерите бяха пуснати, но Купър заповяда на пилотите да излетят отново. Два изтребителя бяха изпратени да следват самолета, но въпреки това Купър изчезна с парашут и с чанти, пълни с пари. Купър никога не беше открит или идентифициран и до днес слухове и теории се носят.

Киберпрестъпления

Невероятните суми, свързани с киберпрестъпленията, правят някои от старите класически обира да изглеждат кротки в сравнение. Федерално обвинение в САЩ, разкрито в началото на 2021 г., обвинява трима севернокорейски програмисти в съучастие за открадване и изнудване на повече от 1,3 милиарда долара в брой и криптовалута от финансови институции. Хакери, преструващи се на служители на централната банка на Бангладеш, се опитаха да откраднат 1 милиард долара от Федералния резерв на Ню Йорк през 2016 г. – и успяха да прехвърлят 81 милиона – но крадците направиха правописна грешка, която събуди подозрения.

Обирът с хеликоптера в Стокхолм

През 2009 г. полицията беше шокирана от първия хеликоптерен обир в Швеция. Откраднат хеликоптер кацна на покрива на сграда на парично депо в Стокхолм точно след 5 ч. сутринта. Крадците нахлуха с чукове, взривиха вратите за сигурност с експлозиви и нападнаха хранилища, пълни с пари. Хеликоптерът се задържа над главите им, готов да изтегли чанти с пари и да издигне мъжете. Властите не можеха да използват собствените си хеликоптери, защото чанта, маркирана „бомба“, беше поставена в ангара им. Полицейски коли, препускащи към сградата, откриха гумите си спукани от шипове на пътя. Десет мъже бяха обвинени в обира на стойност 5,3 милиона долара. Никой не беше осъден повече от седем години и парите така и не бяха възстановени.