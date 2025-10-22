Свят

Обирът в Лувъра: Щетите възлизат на 88 милиона евро

22 октомври 2025, 08:53
Bloomberg: Европа и Украйна договарят 12 точки за мир

Bloomberg: Европа и Украйна договарят 12 точки за мир
Тръмп спря срещата с Путин: Не искам да си губим времето

Тръмп спря срещата с Путин: Не искам да си губим времето
Саркози в затвора: 9 кв. метра с душ, тоалетна, телевизор и „Граф Монте Кристо“

Саркози в затвора: 9 кв. метра с душ, тоалетна, телевизор и „Граф Монте Кристо“
Тръмп: Путин е спечелил много територия в Украйна, нормално е да задържи нещо

Тръмп: Путин е спечелил много територия в Украйна, нормално е да задържи нещо
CNN: Срещата Тръмп - Путин под въпрос, Вашингтон и Москва замразиха подготовката за новия дипломатически опит за край на войната в Украйна

CNN: Срещата Тръмп - Путин под въпрос, Вашингтон и Москва замразиха подготовката за новия дипломатически опит за край на войната в Украйна
Никола Саркози влезе в затвора, адвокатът му подаде молба за освобождаване

Никола Саркози влезе в затвора, адвокатът му подаде молба за освобождаване
Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)

Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)
САЩ търсят конкуренти на SpaceX за мисията до Луната

САЩ търсят конкуренти на SpaceX за мисията до Луната

П рокурорът на Париж Лор Бекюо съобщи, че щетите от грандиозния обир на бижута от Лувъра в неделя са оценени от куратора на музея на 88 милиона евро, предаде Франс прес. Прокурорката поясни, че това е само икономическият аспект на зрелищната кражба.

„Щетите са оценени от куратора на Лувъра на 88 милиона евро, сума, която е „изключително впечатляваща, но няма нищо общо и не може да се сравни с историческия ущърб“, добави прокурорката пред Ер Те Ел.

Тя уточни, че престъпниците „няма да спечелят“ тази сума, „ако им хрумне много лошата идея да стопят тези бижута“.

Парижката прокурорка потвърди, че четирима души са идентифицирани като присъствали на място по време на обира, но допълни, че около тях е имало и цял екип, който е подпомагал извършителите на обира.

Запитана дали крадците са имали евентуално съучастници сред персонала на музея, Бекюо каза, че не може нито да потвърди, нито да отрече това на този етап.

Тя разказа, че камионът-стълба, с който крадците са извършили обира, е бил нает от тях с фалшивия аргумент, че им трябва за преместване.

Около 100 следователи са мобилизирани в разследването.

Директорът на музея пък ще трябва да отговори на въпроси за това как крадците са успели да откраднат безценни бижута посред бял ден. Той ще се изправи пред парламентарната комисия по култура – три дни след обира, продължил точно 7 минути. 

В реч пред националното събрание във вторник министърът на културата защити музея и отхвърли спекулациите, че охранителните камери не са работили правилно.

Източник: Габриела Големанска/БТА    
Лувъра кражба щети
Последвайте ни

По темата

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Владимир Путин не е вечен, но кой ще го наследи?

Владимир Путин не е вечен, но кой ще го наследи?

След седмица блокада: Парламентът събра кворум

След седмица блокада: Парламентът събра кворум

Литва затвори граница и летище Вилнюс заради балони от Беларус

Литва затвори граница и летище Вилнюс заради балони от Беларус

Пазарът на имоти продължава да расте

Пазарът на имоти продължава да расте

pariteni.bg
Имате EV, но ви липсва миризмата на бензин? Kia има решение

Имате EV, но ви липсва миризмата на бензин? Kia има решение

carmarket.bg
<p>Нови разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Нови разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 2 часа
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 55 минути
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 2 часа
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 3 часа

Виц на деня

Бригадир към ВиК работници: - Вие засега копайте тук, а аз ще отида да проверя къде трябва!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Цените на златото се сринаха

Цените на златото се сринаха

Свят Преди 4 минути

Това е най-острия еднодневен спад на златото от април 2013 г.

Президентът Радев благодари за отмените визи за краткосрочно пребиваване за български граждани в РЮА

Президентът Радев благодари за отмените визи за краткосрочно пребиваване за български граждани в РЮА

България Преди 5 минути

Държавният глава подновява и поканата си към президента Рамафоса да направи официално посещение в България

Убиецът на кандидат за президент на Колумбия получи 21 години затвор

Убиецът на кандидат за президент на Колумбия получи 21 години затвор

Свят Преди 28 минути

Смятан за фаворит в надпреварата, 39-годишният Урибе почина на 11 август, след като бе прострелян на предизборен митинг в столицата Богота на 7 юни

Земетресение в района на гръцкия остров Родос

Земетресение в района на гръцкия остров Родос

Свят Преди 38 минути

Трусът е бил регистриран в 05:45 ч. местно (и българско време) на дълбочина 30 километра

Защо търговските центрове не искат металдетектори на входовете си

Защо търговските центрове не искат металдетектори на входовете си

България Преди 1 час

Според бранша престъпления могат да се извършват и с други материали, освен с метални оръжия

Земетресения край Камчатка и Еквадор

Земетресения край Камчатка и Еквадор

Свят Преди 1 час

Опиум и пикантният пиърсинг на Принц Албърт: Митове за Викторианската епоха

Опиум и пикантният пиърсинг на Принц Албърт: Митове за Викторианската епоха

Свят Преди 1 час

Продължила от 1837 до 1901 г., викторианската ера обхваща периода на управлението на кралица Виктория над Обединеното кралство

Северна Корея изстреля няколко балистични ракети с малък обсег на изток

Северна Корея изстреля няколко балистични ракети с малък обсег на изток

Свят Преди 1 час

Това се случва броени дни преди посещението на световни лидери в Южна Корея

Руска въздушна атака взе жертви в Киев, няколко руски летища бяха затворени

Руска въздушна атака взе жертви в Киев, няколко руски летища бяха затворени

Свят Преди 2 часа

Нападението е било извършено с балистични ракети

<p>Желязков в Лондон за срещата на върха в рамките на &quot;Берлинския процес&quot;</p>

Премиерът Желязков ще участва в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“

Свят Преди 2 часа

В рамките на пленарната сесия, лидерите ще обсъждат теми, свързани с укрепване на сигурността чрез подкрепа от НАТО

Заради вота в Пазарджик: Изслушват МВР и ДАНС в НС

Заради вота в Пазарджик: Изслушват МВР и ДАНС в НС

България Преди 2 часа

Към този момент директорът на областната полиция е отстранен от длъжност

Съдът гледа делото за убийството на Пейо Пеев

Съдът гледа делото за убийството на Пейо Пеев

България Преди 2 часа

Обвинени са неговата съпруга Габриела Славова и майка ѝ - бившата дипломатка Красимира Трифонова

<p>Митов открива конференция на Европол за борбата с онлайн престъпленията</p>

Даниел Митов открива конференция на Европол за борбата с онлайн престъпленията срещу интелектуалната собственост

България Преди 3 часа

Организатор и домакин на срещата за 2025 г. е ГДБОП

Любовница на Ерик Шмит съди бившия CEO на Google за тормоз

Любовница на Ерик Шмит съди бившия CEO на Google за тормоз

Свят Преди 3 часа

Мишел Ритър подаде взривоопасна молба за „ограничителна заповед за домашно насилие“ срещу Шмит

Земята се сдоби с втора Луна за няколко десетилетия

Земята се сдоби с втора Луна за няколко десетилетия

Любопитно Преди 3 часа

Малък астероид, наречен 2025 PN7, се превръща в квазисателит на нашата планета и предлага уникална възможност за научни изследвания в космоса

Срочен договор: Eто кой е точният срок на предизвестие

Срочен договор: Eто кой е точният срок на предизвестие

България Преди 3 часа

Работодателят е длъжен да плати месеца на предизвестието, дори ако напуснете веднага

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

dogsandcats.bg

Защо котките се бият

dogsandcats.bg
1

Къде тече река, носеща името на България

sinoptik.bg
1

Откриха потънал параход край Созопол

sinoptik.bg

Смайващото определение на принцеса Даяна за кралския живот, което говори за стреса в семейството

Edna.bg

6 вкусни десерта, които няма да развалят диетата ви

Edna.bg

Световен вицешампион с България изригна още при дебюта си във Франция

Gong.bg

Артета след 4:0 над Атлети: Възхитен съм от Виктор

Gong.bg

„ДПС-Ново начало” ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Nova.bg

Заподозреният за тройното убийство в Бургаско и баща му били с ограничителни заповеди

Nova.bg