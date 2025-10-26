"Обирът на века": Двама са арестувани за кражбата от Лувъра

Д вама заподозрени са били арестувани във връзка с кражбата на кралските бижута от парижкия музей „Лувър“, съобщават френски медии, цитирани от BBC.

Two arrested over theft of jewels at Louvre, French media report https://t.co/Un8UG9lxPZ — BBC News (World) (@BBCWorld) October 26, 2025

Според вестник Le Parisien двамата мъже са от парижкото предградие Сен-Сен-Дени, като единият от тях е бил задържан, докато се е подготвял да се качи на полет от летище „Шарл дьо Гол“.

Скъпоценните бижута бяха откраднати от най-посещавания музей в света миналата неделя, когато четирима маскирани крадци проникнаха в галерията "Аполон", където се съхраняват много кралски бижута на Франция.

Френският министър на правосъдието впоследствие призна за пропуски в сигурността на Лувъра, което ще остави на страната „ужасен имидж“.

Бандата е пристигнала около 09:30 ч. (06:30 GMT), малко след като музеят е отворил за посетители. Заподозрените са използвали механичен подемник, монтиран на превозно средство, за да достигнат до галерията през балкон, близо до брега на река Сена.

Снимки от мястото показват стълба, водеща към прозорец на първия етаж.

Двама от крадците са влезли вътре, като са изрязали прозореца с електроинструменти. След това са заплашили охраната, която е била принудена да евакуира сградата, и са разбили стъклата на две витрини, в които се съхранявали бижутата.

Предварителен доклад показва, че една трета от залите в обрания сектор на музея не са били оборудвани с камери за наблюдение, съобщават френски медии.

Според полицията крадците са били вътре едва четири минути, след което са избягали с два скутера, чакащи отвън, в 09:38 ч.

Властите съобщиха, че мерките за сигурност около културните институции във Франция са затегнати.