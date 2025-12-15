България

Годишната инфлация в България през ноември достига 5,2%

Темпът на поскъпване на стоките и услугите остава едноцифрен, като най-силно растат цените на развлечения, транспорт и ресторанти, докато облекло, обувки и съобщения поевтинява

15 декември 2025, 12:52
Източник: Istock

П о данни на НСИ, месечната инфлация през ноември 2025 г. е 0,5%, а годишната достига 5,2%, като средногодишната стойност остава под 5%, показвайки продължаваща стабилизация на цените след двугодишен спад от върховите нива през 2022 г.

По данни на Националния статистически институт (НСИ) през ноември 2025 г. месечната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0,5 на сто, а годишната - 5,2 на сто. Инфлацията от началото на годината (ноември 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 4,8 на сто, а средногодишната инфлация за периода декември 2024 - ноември 2025 г. спрямо периода декември 2023 - ноември 2024 г. е 4,4 на сто.

НСИ: Годишната инфлация през септември е 5,6%

През ноември 2025 г. месечната инфлация, измерена през хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 0,2 на сто, а годишната - 3,7 на сто. Инфлацията от началото на годината (ноември 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 3,3 на сто, а средногодишната инфлация за периода декември 2024 - ноември 2025 г. спрямо периода декември 2023 - ноември 2024 г. е 3,4 на сто.

ХИПЦ е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС и е един от критериите за ценова стабилност и за присъединяване към еврозоната, който предвижда, че размерът на инфлацията не може да надвишава с повече от 1,5 процентни пункта размера на инфлацията на трите държави членки с най-добри показатели.

През ноември 2024 г. месечната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени (ИПЦ), беше 0,6 на сто, а годишната - 2,1 на сто, средногодишната инфлация, измерена през хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), за периода декември 2023 - ноември 2024 г. спрямо периода декември 2022 - ноември 2023 г. беше 2,8 на сто.

Натрупаната инфлация

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (ноември 2025 г. спрямо ноември 2022 г.), е 13,2 на сто, а за последните пет години (ноември 2025 г. спрямо ноември 2020 г.) е 42 на сто.

Вече две години и половина (30 месеца) годишната инфлация (ИПЦ) в България е едноцифрена с тенденция към намаление, сочи справка в НСИ. През юни 2023 г. тя стана едноцифрена (8,7 на сто) - за първи път от януари 2022 г., когато бе 9,1 на сто. Пикът на инфлацията в страната беше през септември 2022 г., когато на годишна база тя достигна 18,7 на сто (ИПЦ).

Средногодишните стойности (ХИПЦ)

Средногодишната инфлация от началото на 2024 г. следваше постоянен темп на намаление. Годината започна със стойности от 7,8 на сто през януари 2024 г., а за декември 2024 г., януари 2025 г. и февруари 2025 г. тя вече беше 2,6 на сто, през март, април и май 2025 г. - 2,7 на сто, през юни 2025 г. отбеляза леко повишение до 2,8 на сто, юли 2025 г. остана също 2,8 на сто, а през август 2025 г. отново се повиши минимално до 2,9 на сто. През септември стойностите й достигнаха 3,1 на сто, а през октомври - 3,3 на сто, сочи справка в НСИ.

Цените на стоките и услугите

През ноември 2025 г. цените на стоките и услугите са намалели в следните потребителски групи: Съобщения - с 1 на сто; Облекло и обувки - с 0,1 на сто.

По-високи са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи: Развлечения и култура - с 3,7 на сто; Транспорт - с 1,3 на сто; Ресторанти и хотели - с 0,6 на сто; Разнообразни стоки и услуги - с 0,4 на сто; Здравеопазване - с 0,2 на сто; Алкохолни напитки и тютюневи изделия - с 0,1 на сто; Хранителни продукти и безалкохолни напитки - с 0,1 на сто; Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - с 0,1 на сто.

Без промяна остават цените на стоките и услугите в Образование и Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома.

Източник: БТА, Екатерина Тотева    
Инфлация Национален статистически институт НСИ Индекс на потребителските цени ИПЦ Хармонизиран индекс на потребителските цени ХИПЦ Ноември 2025 Стабилизация на цените Годишна инфлация Месечна инфлация Еврозона Потребителски групи
