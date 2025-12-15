Свят

Черепът е принадлежал на мъж, починал на около 40-годишна възраст между 400 и 900 г. от н.е.

15 декември 2025, 12:41
Кубичен череп разкрива нови тайни за изчезнала древна цивилизация
А рхеолози в Мексико направиха изключително рядко откритие – кубичен череп на 1400 години, който хвърля нова светлина върху забравените практики за умишлена деформация на главата, използвани от древна цивилизация отпреди 1400 години, предаде New York Post.

Черепът е принадлежал на мъж, починал на около 40-годишна възраст между 400 и 900 г. от н.е. в съвременната археологическа зона Балкон де Монтесума в Тамаулипас, съобщава Националният институт по антропология и история на Мексико.

Мистериозен древен череп озадачава учените

Биологичният антрополог Хесус Ернесто Веласко Гонсалес заяви в съобщението, че черепът на мъжа драстично се е различавал от конусовидните глави, откривани преди това в района.

Изкуствените черепни деформации не са били рядкост сред мезоамериканските общества. Веласко Гонсалес обясни, че модифицираните черепи, открити в Балкон де Монтесума, обикновено са „изправени“ и отчетливо „извънземни“ – но този, който е открит наскоро, е бил кубичен.

Открити на "местопрестъпление" черепи, се оказаха на повече от хиляда години

Веласко Гонсалес обясни, че модификациите вероятно са били направени чрез подобни практики, използвайки „компресионна равнина“ за оформяне на главата на бебе. Той каза, че новият артефакт е „паралелепипед“, или по-скоро под формата на паралелограм, отколкото на сфера.

Изследователите предполагат, че необичайната форма на черепа е била специфична за неговата култура, въпреки че точното значение и принадлежност все още са неизвестни, според съобщението.

Наличието на уникално оформен череп обикновено е било знак за неща като висок социален статус и дълбока духовност, в зависимост от цивилизацията, каза Веласко Гонсалес. Той обясни, че това е повлияло на цялостното културно облекло на обществото, включително използването на черепни „орнаменти, които ги отличават от другите“, според съобщението.

Черепи с плоски върхове са откривани в и около територии, свързани с маите, които никога не са създавали селище в Тамаулипас.

В културата на маите черепните модификации са били разглеждани като символ на защита и необходима стъпка в „ритуалното одухотворяване“, процес, за който те вярвали, че осигурява доживотна защита, според статия от 2011 г., публикувана от Cambridge University Press.

За да подкрепят твърденията си, учените са изследвали костите и зъбите на черепа и са установили, че мъжът вероятно е живял в Тамаулипас през целия си живот, според съобщението.

Тамаулипас е бил обитаван от племената олмеки, чичимеки и хуастеки през различни периоди. Маянската цивилизация се срива около 900 г. от н.е., което кара мнозина да бягат на север, по-близо до Тамаулипас.

Днес бебетата, диагностицирани с плагиоцефалия или синдром на плоска глава, понякога коригират състоянието си чрез терапия с шлем, която постепенно променя формата на главата им.

Източник: New York Post    
