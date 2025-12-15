Кубичен череп разкрива нови тайни за изчезнала древна цивилизация

А рхеолози в Мексико направиха изключително рядко откритие – кубичен череп на 1400 години, който хвърля нова светлина върху забравените практики за умишлена деформация на главата, използвани от древна цивилизация отпреди 1400 години, предаде New York Post.

Черепът е принадлежал на мъж, починал на около 40-годишна възраст между 400 и 900 г. от н.е. в съвременната археологическа зона Балкон де Монтесума в Тамаулипас, съобщава Националният институт по антропология и история на Мексико.

Биологичният антрополог Хесус Ернесто Веласко Гонсалес заяви в съобщението, че черепът на мъжа драстично се е различавал от конусовидните глави, откривани преди това в района.

Изкуствените черепни деформации не са били рядкост сред мезоамериканските общества. Веласко Гонсалес обясни, че модифицираните черепи, открити в Балкон де Монтесума, обикновено са „изправени“ и отчетливо „извънземни“ – но този, който е открит наскоро, е бил кубичен.

Веласко Гонсалес обясни, че модификациите вероятно са били направени чрез подобни практики, използвайки „компресионна равнина“ за оформяне на главата на бебе. Той каза, че новият артефакт е „паралелепипед“, или по-скоро под формата на паралелограм, отколкото на сфера.

Изследователите предполагат, че необичайната форма на черепа е била специфична за неговата култура, въпреки че точното значение и принадлежност все още са неизвестни, според съобщението.

Наличието на уникално оформен череп обикновено е било знак за неща като висок социален статус и дълбока духовност, в зависимост от цивилизацията, каза Веласко Гонсалес. Той обясни, че това е повлияло на цялостното културно облекло на обществото, включително използването на черепни „орнаменти, които ги отличават от другите“, според съобщението.

Черепи с плоски върхове са откривани в и около територии, свързани с маите, които никога не са създавали селище в Тамаулипас.

В културата на маите черепните модификации са били разглеждани като символ на защита и необходима стъпка в „ритуалното одухотворяване“, процес, за който те вярвали, че осигурява доживотна защита, според статия от 2011 г., публикувана от Cambridge University Press.

За да подкрепят твърденията си, учените са изследвали костите и зъбите на черепа и са установили, че мъжът вероятно е живял в Тамаулипас през целия си живот, според съобщението.

Тамаулипас е бил обитаван от племената олмеки, чичимеки и хуастеки през различни периоди. Маянската цивилизация се срива около 900 г. от н.е., което кара мнозина да бягат на север, по-близо до Тамаулипас.

Днес бебетата, диагностицирани с плагиоцефалия или синдром на плоска глава, понякога коригират състоянието си чрез терапия с шлем, която постепенно променя формата на главата им.