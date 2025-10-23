Директорката на Лувъра призна за „ужасен провал“ след обира за 88 млн. евро

WSJ: Администрацията на Тръмп позволи на Украйна да нанася удари по Русия с ракети с голям обсег, Тръмп опроверга информацията

Д иректорката на музея „Лувър“ в Париж призна за „ужасен провал“ само дни след като крадци успяха за седем минути да проникнат през прозорец и да откраднат бижута на стойност 88 млн. евро. Тя призна, че наблюдението с охранителни камери по външните стени на огромната сграда е било „крайно недостатъчно“, пише The Guardian .

Френски сенатори разпитаха Лоренс де Кар относно зрелищния обир, при който четирима мъже използвали камион с разгъваща се стълба и подемник, за да стигнат до балкон, да разбият прозорец и да откраднат бижута от изящната галерия „Аполон“ - по време на работното време на музея.

Лоренс де Кар Източник: Getty Images

„Целият свят е шокиран, а ние в момента не се нуждаем от подобно нещо във Франция“, заяви сенаторът Жак Гросперен от дясната партия Републиканците, добавяйки, че „международните медии се смеят на Франция“.

Три дни след обира на века Лувърът отвори врати

Неговият колега от същата партия, Макс Брисон, допълни, че страната не бива да се превръща в „шампион по прехвърляне на отговорност“ за този обир.

Говорейки публично за първи път след инцидента, Де Кар призна:

„Въпреки нашите усилия и всекидневната ни работа - ние се провалихме.“

Тя заяви, че всички алармени системи са сработили по време на кражбата, но потвърди, че камерите не са покривали адекватно точката на проникване.

"Кражбата на десетилетието" в Лувъра приключи за 10 минути

„Единствената камера, която беше инсталирана, е насочена на запад и следователно не обхваща балкона, откъдето е извършено проникването“, обясни тя.

„Имаме няколко периметрови камери, но те са остарели“, призна директорката и добави, че наблюдението на външните стени е „крайно недостатъчно“.

Сенаторите попитаха как е било възможно камион с подемник и разгъваща се стълба да спре в нарушение на посоката на движение - на тротоара, непосредствено до стената на музея - и да остане там цели два часа на натоварен булевард край река Сена, без никой да се усъмни.

Де Кар разказа подробно събитията, описвайки как крадците поставили предпазни колчета на тротоара, сякаш извършват ремонтни дейности. В момента, в който разбили прозорец и влезли, алармата се задействала и бил приложен протоколът за сигурност.

Вижте безценната колекция бижута, откраднати от Лувъра (СНИМКИ)

Но крадците напуснали музея само минути по-късно. Според Де Кар, охранители от частната фирма, отговаряща за външната охрана, които чули сигнала по радиостанциите си, успели да стигнат до мястото и да предотвратят опита на престъпниците да подпалят камиона, преди да избягат. Това помогнало да се запазят ценни доказателства.

Директорката обясни, че някои от витрините в галерия „Аполон“ били обновени през последните години, но фокусът бил върху защита от огнестрелни атаки - куршуми и изстрели. Вместо това, крадците използвали ъглошлайф, за да прорежат стъклото. Въпреки това, стъклото издържало частично, принуждавайки ги да вадят бижутата през малък отвор с ръце.

Ограбиха Лувъра - музеят затвори врати

По време на бягството им, открадната диадема, обсипана с диаманти и изумруди, паднала и по-късно била върната на музея. Експерти вече оценяват щетите.

„Първоначалните оценки показват, че е възможна деликатна реставрация“, каза Де Кар. Според нея уврежданията не били от падането, а от опита на крадците да издърпат предмета през тесния отвор. „Стъклото издържа… и някои от обектите бяха смачкани, докато се опитваха да ги извадят“, обясни тя.

Директорката разкри, че е подала оставка още в неделя след обира, но министърът на културата Рашида Дати я е отказала.

Де Кар защити плана за сигурност на музея на стойност 80 млн. евро, отхвърляйки твърдения в доклад за „постоянни забавяния“. Тя уточни, че се разширява видеонаблюдението на целия 37-хектаров комплекс в сърцето на Париж, който съхранява безценни колекции – от древноегипетски артефакти до най-известната картина в света, „Мона Лиза“.

Обирът в Лувъра: Щетите възлизат на 88 милиона евро

Тя настоя, че в музея трябва да бъде разположен постоянен полицейски пост.

Де Кар добави, че още при поемането на поста през 2021 г. е поискала пълен доклад за състоянието на сигурността. В плановете били включени „видеонаблюдение на всички фасади“ и „инсталиране на фиксирани термални камери“. Това обаче изисквало сериозни електрически подобрения - според друг служител на музея, нужни са около 60 км кабели.

По-рано президентът на Франция Еманюел Макрон нареди ускоряване на всички мерки за сигурност в Лувъра.

Един от най-известните музеи в света, Лувърът в Париж, се оказа в центъра на международен скандал след дръзък обир на бижута на 19 октомври. Инцидентът, определен от директорката на музея като "ужасен провал" на системите за сигурност, повдигна сериозни въпроси за защитата на безценното културно наследство на Франция. В ранните часове на неделния ден, по време на работното време на музея, четирима мъже успяха да проникнат в галерия „Аполон“. Използвайки камион с разгъваща се стълба и подемник, те достигнаха до балкон, където с ъглошлайф прорязаха прозорец и за по-малко от седем минути откраднаха бижута на стойност 88 милиона евро. Крадците поставиха предпазни колчета, създавайки илюзията за ремонтни дейности на оживения булевард край река Сена, където престояха с камиона цели два часа без да бъдат забелязани. Въпреки че алармите сработиха по време на проникването, охраната не успя да предотврати бързото бягство на престъпниците. Те направиха опит да подпалят камиона, но служители на частната охранителна фирма успяха да се намесят, запазвайки ценни доказателства. По време на бягството една диадема, инкрустирана с диаманти и изумруди, падна и по-късно беше върната на музея, макар и повредена. Директорката на Лувъра, Лоренс де Кар, призна няколко дни по-късно пред френски сенатори, че е налице "крайно недостатъчно" видеонаблюдение по външните стени на сградата. Тя обясни, че единствената камера е била насочена на запад и не е обхващала балкона, използван за проникване, а другите периметрови камери са били остарели. Това разкритие предизвика остра критика, като сенаторите изразиха шок от това как подобен обир е станал възможен в един от най-охраняваните музеи в света. Де Кар разкри, че е подала оставка, но министърът на културата Рашида Дати я е отказала. Обирът подчерта отдавнашни предизвикателства пред сигурността на музея. Още при встъпването си в длъжност през 2021 г. Де Кар е поискала пълен доклад за състоянието на сигурността. Плановете за модернизация на стойност 80 милиона евро включват разширяване на видеонаблюдението и инсталиране на термални камери, но изпълнението им е възпрепятствано от необходимостта от мащабни електрически подобрения. Президентът Еманюел Макрон нареди ускоряване на всички мерки за сигурност, а Де Кар настоя за постоянен полицейски пост в 37-хектаровия комплекс. Междувременно разследването продължава, докато експерти оценяват щетите по откраднатите предмети.