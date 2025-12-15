Мъж загина в катастрофа на АМ „Струма“

У краински гражданин на 59 години е загинал при катастрофа на автомагистрала "Струма", съобщиха от полицията в Кюстендил. Инцидентът е възникнал в неделя, след 19:30 часа.

Произшествието е станало в близост до пътен възел "Дупница – Юг", след като водачът на автомобила нарушил правилата за движение като навлязъл в ускорителната лента. Последвал удар в мантинела, а автомобилът пропаднал в канавка.

Тялото е извадено от автомобила със съдействието на екип от Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН).

По случая е образувано досъдебно производство в РУ Дупница, уведомен е и дежурен прокурор.