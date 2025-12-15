С 1 лев е поскъпнала потребителската кошница за седмица

Ц ената на потребителската кошница се е увеличила с един лев тази седмица - от 100 на 101 лева, съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов на пресконференция.

Иванов отбеляза, че стойността на потребителската кошница е индикативна, тоест тя трябва да служи на гражданите и всички заинтересовани лица като информация за случващото се на пазара на едро, за да може да се направи сравнителен анализ с пазара на дребно. Основната цел е да се проследи тенденцията в търговията на едро и да се установи дали има промяна по веригата до търговията на дребно. Най-вече целта е гражданите да разполагат с добра информация, за да могат да вземат най-рационално решение. Той допълни, че наблюдаваме един нормален пазар, характерен за сезона.

Сред плодовете и зеленчуците

се отчита поевтиняване на лук - с 2 стотинки, картоф - с 4 стотинки, морков - със 7 стотинки, зеле - с 4 стотинки, лимон - с 16 стотинки, портокал - с 10 стотинки. Увеличение се наблюдава при доматите - с 16 стотинки, краставиците - с 40 стотинки, червен пипер - с 24 стотинки, зелен пипер - с 30 стотинки, тиквички - с 12 стотинки, грозде - със 7 стотинки, ябълки - със 7 стотинки. Иванов допълни, че става въпрос за продукти, които са извън сезон и не са характерни за този период, като се наблюдава напълно нормална тенденция за това, което обичайно се случва през месец декември. При краставиците проблемът е най-сериозен, тъй като предлагането е много ограничено.

При основните хранителни продукти на едро

поскъпва кашкавалът - с 6 стотинки, сирене - с 5 стотинки, масло - с 3 стотинки, фасул - с 1 стотинка, захар - с 5 стотинки, брашно - с 3 стотинки, кисело мляко - с 3 стотинки, прясно мляко с - 8 стотинки, пилешко месо - 15 стотинки. Стоките, които намаляват своята цена, са свинско месо - с 1 стотинка, ориз - с 2 стотинки, олиото и яйцата запазват своята стойност от миналата седмица.

Иванов каза, че вариациите са минимални и като цяло при основните хранителни продукти не се наблюдава формиране на тенденция за изменение. Ако се направи сравнение на потребителската кошница със същия период на миналата година, стойността на хранителните стоки е практически идентична - 101 лева миналата година и 101 лева тази година. Той допълни, че отново ще представи данни от началото на годината - от 1 януари 2025 г. досега.

Захарта към 1 януари е била 1,98 лв., в момента е 1,88 лв. за килограм,

цената на фасула се понижава от 4,34 лв. на 4,31 лв., а брашното вдига цената си от 1,43 лв. на 1,53 лв. за килограм. Оризът се е търгувал по 3,35 лв., а в момента е 3,30 лв. за килограм. Олиото е намаляло от 3,34 лв. на 3,26 лв. за литър. Яйцата от 0,36 лева в началото на годината тази седмица се търгуват по 0,43 лева за брой, като тук Иванов допълни, че за годината имаме 7 стотинки изменение в цената на яйцата.

Цената на кашкавала от 17,57 лева на 1 януари към момента е 18,28 лева за килограм. Сиренето от 11,50 лв. в началото на годината в момента се продава за 11,85 лева. Маслото е било 3,08 лева в началото на годината, а към днешна дата е 3,11 лева за пакетче от 125 грама.

Киселото мляко от 1,32 лева на 1 януари, тази седмица се търгува по 1,43 лева за кофичка от 400 грама. Прясното мляко е било 2,47 лева в началото на годината, а сега се предлага по 2,38 лева за литър.

Свинското месо, което е било 10,10 лева в началото на годината, в момента се продава по 10,55 лева за килограм, а пилешкото месо е стигнало от 6,39 на 7 лева за килограм.

Доматите в началото на годината са били 3,43 лева за килограм, сега се търгуват по 3,04 лева за килограм. Краставиците от 3,37 лева в началото на годината в момента са 4,11 лева за килограм. Картофите - от 1,21 лева са спаднали до 0,90 стотинки за килограм.

Зелето се е предлагало по 1,33 лева в началото на годината, а в момента е 0,82 лева за килограм. Цената на морковите в началото на годината е била 1,24 лева за килограм, като в момента е 1,03 лева за килограм, а на зрелия лук - от 1,05 на 0,89 лева за килограм.

Червеният пипер от 4,80 лева на 1 януари към днешна дата се търгува по 2,69 лева за килограм, а зеленият пипер в момента е 2,50 лева за килограм от 4,68 лева в началото на годината. Тиквичките от 2,88 лева в началото на годината, тази седмица са 2,45 лева на килограм. Лимоните от 2,35 лева за килограм в момента се продават за 3,20 лева.

Бананите са се търгували за 2,78 лв. в началото годината, като в момента също се продават за 2,78 лв. Цената на гроздето, което се следи от 26 август, е намаляла от 3,63 лв. на 3,10 лв. Портокалите са поскъпнали от 1,85 лв. на 1 януари до 2,27 лв. към момента, а ябълките - от 1,60 лв. на 2,10 лв. за килограм.

Иванов уточни, че при плодовете промените се дължат основно на неблагоприятните климатични условия. Като цяло пазарът е сравнително балансиран, а средната годишна инфлация на база основни хранителни продукти е между 2 и 3 процента. Тенденция при млечните продукти се наблюдаваше през месеците февруари и март, като към момента се отчита сериозен спад през зимния период. Цената на прясното мляко остава сравнително стабилна през цялата година, с малки вариации при кашкавала и сиренето.

На пазара не се наблюдават явления, продиктувани от нетипични или несвойствени фактори. Основното, което може да се отбележи за годината, са високите цени на плодовете, вследствие на лошата реколта, ограниченото предлагане и съответно по-високите цени.

Иванов допълни, че съвместно с Комисията за защита на потребителите (КЗП) е направен сравнителен анализ на цените на храните по кривите на едро и на дребно, който показва, че те са равномерно отдалечени една от друга. Това означава, че тенденциите на пазара на едро се пренасят и на пазара на дребно.