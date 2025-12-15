България

Нова идея: Тест за алергия преди всяко боядисване във фризьорския салон

Ще поскъпнат ли услугите за разкрасяване, заради новите предложения на министерство на здравеопазването

15 декември 2025, 11:52
Старт на консултациите: Деница Сачева от ГЕРБ-СДС разговаря с президента
Подпалиха колите на жена във "Филиповци", бореща се с незаконно строителство

"Тази сега какво да я правя": Страх в "Овча купел" след нападения по жени
Три влекача придвижват заседналия танкер "Кайрос" до Бургас
Съдът решава да остави ли в ареста задържаните столични полицаи
Времето в понеделник: Слънчево, но с мъгли и до 12°
Президентът Румен Радев започва процедурата с мандатите за съставяне на правителство
Часове преди началото на консултациите: Какво предвижда процедурата с мандатите

М инистерството на здравеопазването предложи нова наредба, която въвежда по-строги изисквания за фризьорските, козметичните и бръснарските салони, както и за ателиетата за татуировки и поставяне на обици. Проектът е публикуван за обществено обсъждане и предизвика сериозни реакции сред бранша.

Алергични тестове преди боядисване на коса

Една от най-спорните точки е задължението фризьорите да извършват тест за чувствителност към боята преди всяка процедура, съгласно указанията на производителя. При положителна реакция боядисването не може да се извършва. Подобни тестове може да се налагат и при определени химически смеси за татуировки и поставяне на обици.

Представители на бранша предупреждават, че това може да увеличи цените на услугите и да затрудни малките салони, заради допълнителни разходи и време за изпълнение на изискването.

Задължителни здравни сертификати за персонала и клиентите

Проектът предвижда, че всички служители в салоните трябва да предоставят здравен сертификат, удостоверяващ:

  • пълна имунизация срещу хепатит B;
  • отрицателни резултати за HBsAg (хепатит B), anti-HCV (хепатит C) и HIV;
  • липса на носителство на Staphylococcus aureus в носоглътката.

Сертификатите ще се подновяват ежегодно, а регистърът им ще се води в салона. Разходите за изследванията и ваксинацията ще са за сметка на работодателя.

Но подобни изисквания ще има и за клиентите - лица с кожни обриви, петна и други признаци на заболяване на кожата, косата или ноктите на ръцете или краката се обслужва след представяне на удостоверение, издадено от общопрактикуващия лекар на лицето или лекар специалист, че заболяването не е заразно.

Изисквания за професионална квалификация

Татуировки и поставяне на обици ще могат да се извършват само от лица с доказана професионална квалификация. В обществото и сред татуистите се обсъжда кой точно ще издава сертификатите и какви ще са критериите за обучение.

Хигиена, квадратура и безопасност на помещенията

Наредбата поставя изисквания за:

  • минимална квадратура на салоните;
  • подходяща вентилация и санитарна хигиена;
  • безопасна работа с химически вещества.

Очаква се промените да засегнат над 24 000 салона и ателиета в страната, а представители на бранша изразяват опасения за повишаване на разходите и риск от фалити за малките обекти.

Целта на наредбата е да се предотвратят инфекции и рискове за здравето на клиентите и персонала, особено при манипулации, които нарушават кожната бариера – боядисване, татуиране и поставяне на обици.

Освен, че от бранша предупредиха за повишаване на цените, от лекарското съсловие също се изказаха срещу предложените промени

"МЗ, всички проблеми в здравеопазването ли решихте, че и това ви остана време да прецаквате?". С този въпрос се обръща към Министерството на здравеопазването педиатърът и ревматолог Таня Андреева по повод новата наредба - преди употреба на козметични продукти за боядисване на клиента се прави тест за чувствителност по начин, указан на опаковката, пише Агенция "Фокус".

Ето какво още пише тя: 

Когато някой гений е мислил тази наредба, дали се е запитал:

  • Колко са алерголозите в България?
  • Колко струват тестовете за алергии?
  • Колко жени боядисват косата си през 20 дни?
  • Колко се чака за алерголог с направление?
  • Ако се намери алерголог и тестуване с направление, колко ще струва това на НЗОК?

Проектът на наредбата е публикуван за обществено обсъждане до 5 януари 2026 г., като всеки може да изпрати становище или предложение чрез сайта на Министерството на здравеопазването.

