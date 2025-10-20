Свят

Шокираща версия за дръзкия обир в Лувъра

Музеят Лувър, най-посещаваният музей в света, остава затворен в понеделник след бързия, но дързък обир, продължил само няколко минути

20 октомври 2025, 16:31
Аятолах Хаменей отрече твърденията на Тръмп за унищожен ядрен капацитет
Израел отвори граничния пункт "Керем Шалом"
Делегация на "Хамас" на ключови преговори в Кайро
Кремъл обясни защо срещата между Путин и Тръмп ще е в Будапеща
Дмитрий Песков: Русия работи със САЩ за мир, Киев спъва процеса
Кушнър се върна в Израел - зетят на Тръмп отново в ролята на посредник
Зеленски: Отстъпление няма да има! - защо Донбас е толкова важен за Украйна и Русия
Еманюел Макрон: Кражбата от Лувъра е атака срещу културното ни богатство

Д ръзкият обир в Лувъра може да е бил поръчан от колекционер, твърдят властите, цитирани от The Post.

Бандата крадци с верижни триони, които обраха Лувъра, вземайки безценни бижута в най-помпозния музеен обир в съвременната история, може да са били наети от колекционер, съобщиха властите.

Прокурорът на Париж Лор Беку каза, че се разследва дали обирът е бил поръчан от колекционер.

„Разглеждаме хипотезата за организирана престъпност“, заяви тя пред BFM TV, добавяйки, че може да става въпрос за професионалисти, работещи за конкретен купувач.

Ако обирът е бил извършен по поръчка на колекционер, има голяма вероятност откраднатите предмети да бъдат открити и върнати в добро състояние, каза Беку.

Тя допълни, че бижутата също могат да се използват за пране на пари от други престъпни дейности.

„В наши дни всичко може да бъде свързано с трафик на наркотици, предвид значителните суми, които се получават от него,“ добави прокурорът.

Разследващите оставят всички версии отворени, но чуждестранна намеса в случая е била почти изключена, увери Беку.

Как се е случил обирът

Маскирани крадци, облечени като строителни работници, нахлуха в Лувъра в неделя сутринта пред очите на посетители и служители.

Тримата използвали подемник, за да достигнат втория етаж през прозорец, и мини газови верижни триони, за да разрежат стъклата, заплашили и охранител.

Шокиращи кадри от вътрешността на музея показват един от крадците в зелена светлоотразителна жилетка спокойно да реже стъклена витрина с бижута, докато посетителите наблюдават.

Двама от обирджиите са били забелязани как безразлично чупят витрини с френски тиари и бижута на стойност „неизчислима“, съобщиха властите.

Какво беше откраднато

Крадците опитаха да откраднат девет предмета, осем от които успяха да вземат:

Сред тях диамантена и сапфирена тиара, сапфирени обеци и сапфирено колие, принадлежали на кралица Мари-Амели и кралица Хортенс.

Изумрудено колие и обеци на Мари-Луиз, втората съпруга на Наполеон Бонапарт.

Възел от корсета на императрица Евгения, съпруга на Наполеон III.

Деветият предмет – короната на императрица Евгения – е изгубен по време на бягството.

„Само тази корона струва десетки милиони евро и не е, според мен, най-важният предмет,“ каза Александър Джикело, президент на аукционна къща Drouot.

Разследващите все още не са идентифицирали крадците, които са се опитали и неуспешно да запалят подемника, използван за влизане в музея, докато бягали.

Алармите в Аполо галерията и на две високозащитени витрини били задействани, според Френското министерство на културата.

„Петимата музейни служителя, присъстващи в залата и в съседните помещения, веднага реагираха, за да уведомят полицията и да изведат посетителите,“ съобщиха от министерството.

Остава загадка защо крадците не са откраднали диаманта Режент, който се намира в Аполо галерията и се оценява на над 60 милиона долара.

„Нямам обяснение“, каза прокурорът и допълва: „Ще разберем едва когато бъдат задържани и разпитани каква поръчка са изпълнявали и защо не са отишли към тази витрина.“

Музеят Лувър, най-посещаваният музей в света, остава затворен в понеделник след бързия, но дързък обир, продължил само няколко минути.

Всичко от днес

