Шокираща версия за дръзкия обир в Лувъра

Бандата крадци с верижни триони, които обраха Лувъра, вземайки безценни бижута в най-помпозния музеен обир в съвременната история, може да са били наети от колекционер, съобщиха властите.
Прокурорът на Париж Лор Беку каза, че се разследва дали обирът е бил поръчан от колекционер.
🇫🇷 Armed thieves raided the Louvre in a seven-minute heist, stealing Napoleonic-era crown jewels worth millions before fleeing on scooters. Two pieces were later recovered as police hunt the suspects.
„Разглеждаме хипотезата за организирана престъпност“, заяви тя пред BFM TV, добавяйки, че може да става въпрос за професионалисти, работещи за конкретен купувач.
Ако обирът е бил извършен по поръчка на колекционер, има голяма вероятност откраднатите предмети да бъдат открити и върнати в добро състояние, каза Беку.
Тя допълни, че бижутата също могат да се използват за пране на пари от други престъпни дейности.
„В наши дни всичко може да бъде свързано с трафик на наркотици, предвид значителните суми, които се получават от него,“ добави прокурорът.
Разследващите оставят всички версии отворени, но чуждестранна намеса в случая е била почти изключена, увери Беку.
🇫🇷 #France Louvre Robbery in 7 Minutes — Criminals Acted Like in "Ocean's Eleven"
Unknown perpetrators pulled off a daring robbery at the Louvre, entering the Apollo Gallery using a cherry picker through a building under construction. The entire heist took just 7 minutes.
Как се е случил обирът
Маскирани крадци, облечени като строителни работници, нахлуха в Лувъра в неделя сутринта пред очите на посетители и служители.
Тримата използвали подемник, за да достигнат втория етаж през прозорец, и мини газови верижни триони, за да разрежат стъклата, заплашили и охранител.
Шокиращи кадри от вътрешността на музея показват един от крадците в зелена светлоотразителна жилетка спокойно да реже стъклена витрина с бижута, докато посетителите наблюдават.
Двама от обирджиите са били забелязани как безразлично чупят витрини с френски тиари и бижута на стойност „неизчислима“, съобщиха властите.
The Louvre robbery was carried out by a group of four criminals, two of whom disguised themselves as workers and wore yellow vests, according to Le Parisien.
According to the newspaper, two of the nine stolen pieces of jewelry have already been recovered.
Какво беше откраднато
Крадците опитаха да откраднат девет предмета, осем от които успяха да вземат:
Сред тях диамантена и сапфирена тиара, сапфирени обеци и сапфирено колие, принадлежали на кралица Мари-Амели и кралица Хортенс.
Изумрудено колие и обеци на Мари-Луиз, втората съпруга на Наполеон Бонапарт.
Възел от корсета на императрица Евгения, съпруга на Наполеон III.
Деветият предмет – короната на императрица Евгения – е изгубен по време на бягството.
„Само тази корона струва десетки милиони евро и не е, според мен, най-важният предмет,“ каза Александър Джикело, президент на аукционна къща Drouot.
Разследващите все още не са идентифицирали крадците, които са се опитали и неуспешно да запалят подемника, използван за влизане в музея, докато бягали.
Алармите в Аполо галерията и на две високозащитени витрини били задействани, според Френското министерство на културата.
„Петимата музейни служителя, присъстващи в залата и в съседните помещения, веднага реагираха, за да уведомят полицията и да изведат посетителите,“ съобщиха от министерството.
Остава загадка защо крадците не са откраднали диаманта Режент, който се намира в Аполо галерията и се оценява на над 60 милиона долара.
„Нямам обяснение“, каза прокурорът и допълва: „Ще разберем едва когато бъдат задържани и разпитани каква поръчка са изпълнявали и защо не са отишли към тази витрина.“
Музеят Лувър, най-посещаваният музей в света, остава затворен в понеделник след бързия, но дързък обир, продължил само няколко минути.