Русия отново е под атака: Над 130 дрона полетяха към Москва

Р уските въоръжени сили са свалили 130 украински дрона през нощта над 11 региона и Каспийско море, съобщи днес руското Министерство на отбраната, предават РИА Новости, украинското издание "Фокус" и местни Telegram канали.

"През изминалата нощ, между 23:00 и 7:00 часа московско време, дежурните системи за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 130 украински безпилотни летателни апарата“, се посочва в доклад, разпространен от руските медии.

Най-голям брой украински дронове - 38 - са свалени в Астраханска област, докато по 25 са свалени в Брянска област и над Московска област, включително 15, летящи към Москва.

Руските Telegram канали съобщиха за повече от дузина силни експлозии в Истринския район, както и в градовете Кашир и Коломна в Московска област. Към момента на публикуване нямаше информация за жертвите. Също така, в нощта на 15 декември два пъти бяха наложени временни ограничения за пристигане и заминаване на полети на летищата Домодедово, Жуковски и Шереметиево.