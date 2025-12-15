Свят

Русия отново е под атака: Над 130 дрона полетяха към Москва

Руските Telegram канали съобщиха за повече от дузина силни експлозии в Истринския район, както и в градовете Кашир и Коломна в Московска област

15 декември 2025, 11:51
Русия отново е под атака: Над 130 дрона полетяха към Москва
Снимката е архивна   
Източник: БТА

Р уските въоръжени сили са свалили 130 украински дрона през нощта над 11 региона и Каспийско море, съобщи днес руското Министерство на отбраната, предават РИА Новости, украинското издание "Фокус" и местни Telegram канали.

"През изминалата нощ, между 23:00 и 7:00 часа московско време, дежурните системи за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 130 украински безпилотни летателни апарата“, се посочва в доклад, разпространен от руските медии.

Най-голям брой украински дронове - 38 - са свалени в Астраханска област, докато по 25 са свалени в Брянска област и над Московска област, включително 15, летящи към Москва.

Руските Telegram канали съобщиха за повече от дузина силни експлозии в Истринския район, както и в градовете Кашир и Коломна в Московска област. Към момента на публикуване нямаше информация за жертвите. Също така, в нощта на 15 декември два пъти бяха наложени временни ограничения за пристигане и заминаване на полети на летищата Домодедово, Жуковски и Шереметиево.

Източник: Фокус     
Украински дронове Руска противовъздушна отбрана 130 дрона Московска област Руско министерство на отбраната Атаки с дронове Нощни удари Ограничения за полети Русия-Украйна Астраханска област
