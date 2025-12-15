Свят

След големия обир в Лувъра: Нова драма затвори музея в Париж

Служителите обявиха стачка, недоволни са от условията на работа

15 декември 2025, 12:32
Русия отново е под атака: Над 130 дрона полетяха към Москва

Задържаният за стрелбата в университета в САЩ ще бъде освободен

Австралия обяви национален траур след стрелбата в Сидни

Уиткоф след срещата в Берлин: Постигнат е значителен напредък

Край на въгледобива в Чехия и страх от скок в цените на тока

С „прободни рани“: Откриха мъртви режисьора Роб Райнър и съпругата му в дома им в Лос Анджелис

Стрелба на плажа Бонди в Сидни, най-малко 10 загинали и 11 ранени (ВИДЕО)

Въпреки усилията за мир: Граничният конфликт между Тайланд и Камбоджа се задълбочава

С лужителите в Лувъра решиха да обявят стачка заради условията на работа и други оплаквания, нанасяйки още един удар по парижкия музей след голямата кражба на бижута през октомври, пише Асошиейтед прес.

Синдикатът CFDT съобщи, че гласуването е проведено на среща тази сутринта, на която са присъствали 400 служители и са решили да спрат работа от днес.

Ограбиха Лувъра - музеят затвори врати

Най-посещаваният музей в света не отвори врати по график и отклони бъдещите посетители. В съобщение на уебсайта на Лувъра се посочва, че „музеят е затворен за момента“.

Гласуването за стачка следва преговорите, проведени миналата седмица между синдикатите и представители на правителството, включително министъра на културата Рашида Дати.

30 секунди, които решиха всичко в Лувъра

Профсъюзните лидери казаха, че разговорите не са отразили всички техни опасения по повод персонала и финансирането на Лувъра.

„Посещението на музея се превърна в поредица от препятствия“, каза Алексис Фритше, генерален секретар на звеното, отговарящо за култура, към CFDT.

Източник: БТА, Теодора Йорданова    
Президентът обяви кога ще се срещне с

САЩ, Русия и големите предизвикателства пред Европа

Радев поиска обяснение от ПП-ДБ какво означава

Когато рокът срещне подиума: Най-емблематичните бракове между рок звезди и супермодели

Ще отпадне ли наложеният платеж за плащане на пратки

<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 1 ден
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 1 ден
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 1 ден
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 1 ден

Последни новини

Майка, обвинена в убийството на детето си, моли за дарения

Майка, обвинена в убийството на детето си, моли за дарения

Свят Преди 6 минути

Жената беше обвинена миналата седмица в непредумишлено убийство, жестокост към деца и престъпна небрежност

Кремъл: Статутът на Украйна извън НАТО е ключов за прекратяване на войната

Кремъл: Статутът на Украйна извън НАТО е ключов за прекратяване на войната

Свят Преди 9 минути

Този коментар идва, след като украинският президент Володимир Зеленски призна, че някои от членовете на алианса са против присъединяването на страната му към блока

Домашно куче нахапа 5-годишно дете в село край София

Домашно куче нахапа 5-годишно дете в село край София

България Преди 29 минути

Момиченцето е транспортирано в болница и оставено за наблюдение с наранявания в областта на главата и едната ръка

Първият сняг е красив, но крие рискове за здравето на децата

Първият сняг е красив, но крие рискове за здравето на децата

Любопитно Преди 44 минути

Много малчугани не само играят със сняг, но и го опитват, което може да доведе до скрити рискове за здравето

Снимката е илюстративна

На косъм от катастрофа - JetBlue едва избегна сблъсък с американски военен самолет над Венецуела

Свят Преди 50 минути

Пилотът на полет 1112 от Кюрасао към JFK спря изкачването си, след като ВВС на САЩ навлязоха в полетния му път без включен транспондер, докато FAA предупреждава за рискове във венецуелското въздушно пространство

Задържаха 20-годишен, пребил и заплашвал с убийство малолетната си сестра

Задържаха 20-годишен, пребил и заплашвал с убийство малолетната си сестра

България Преди 52 минути

Случаят е от столичния квартал „Дружба“

Годишната инфлация в България през ноември достига 5,2%

Годишната инфлация в България през ноември достига 5,2%

България Преди 58 минути

Темпът на поскъпване на стоките и услугите остава едноцифрен, като най-силно растат цените на развлечения, транспорт и ресторанти, докато облекло, обувки и съобщения поевтинява

С 1 лев е поскъпнала потребителската кошница за седмица

С 1 лев е поскъпнала потребителската кошница за седмица

Пари Преди 1 час

Това отчитат от Държавната комисия по стокови борси и тържища

„Магазин за хората“: Първият щанд в Куклен - по-евтино олио и хляб, но ще издържат ли цените?

„Магазин за хората“: Първият щанд в Куклен - по-евтино олио и хляб, но ще издържат ли цените?

България Преди 1 час

Инициативата цели до края на 2026 г. да отвори 70 щанда в малките населени места на Пловдивска област, предлагащи основни хранителни стоки с минимална надценка до 10%

Учени откриха „трето състояние“ на живот след смъртта

Учени откриха „трето състояние“ на живот след смъртта

Любопитно Преди 1 час

Тъй като тези клетки на ксеноботите изглежда се сглобяват наново и се реорганизират в нови форми и функции след смъртта на организма, Пожитков и Нобъл твърдят, че те създават „трето състояние“ на живот

Униформеният, спасил жена, паднала в река с колата си, спечели приза "Полицай на годината"

Униформеният, спасил жена, паднала в река с колата си, спечели приза "Полицай на годината"

България Преди 1 час

Втора и трета награда получиха полицаи от Пето районно управление, от Варна и Кръджали

Дженифър Лопес показа редки семейни кадри от 80-ия рожден ден на майка си

Дженифър Лопес показа редки семейни кадри от 80-ия рожден ден на майка си

Любопитно Преди 1 час

Дженифър Лопес отпразнува 80-ия рожден ден на майка си Гуадалупе Родригес с бляскаво семейно тържество в Лас Вегас, на което присъстваха сестрите ѝ, децата ѝ и близки приятели, а звездата сподели емоционални моменти от вечерта в социалните мрежи

Премиерът Желязков: Удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата през 2026 г.

Премиерът Желязков: Удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата през 2026 г.

България Преди 2 часа

По думите на Желязков законопроектът гарантира действието на бюджета за 2025 г. до приемането на бюджета за 2026 г.

Хю Джакман и Сътън Фостър дебютираха като двойка на премиерата на „Song Sung Blue“

Хю Джакман и Сътън Фостър дебютираха като двойка на премиерата на „Song Sung Blue“

Любопитно Преди 2 часа

Двойката, която оповести публично романтичната си връзка през януари тази година, си подари рядка вечер навън, позирайки ръка за ръка на премиерата на новия филм на Джакман

Задържаха гръцки кораб с огромно количество кокаин на борда

Задържаха гръцки кораб с огромно количество кокаин на борда

Свят Преди 2 часа

Плавателният съд е отплавал от Неа Миханиона край Солун за Латинска Америка

Снимката е илюстративна

Земята пулсира на всеки 26 секунди и учените нямат представа защо

Любопитно Преди 2 часа

Земята пулсира на всеки 26 секунди с равномерен сеизмичен сигнал - той не причинява вреди, но озадачава сеизмолозите, като учените все още спорят дали произходът му е от океански вълни или вулканична активност, наричат го „сърдечния ритъм на Земята“

