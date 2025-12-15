България

Премиерът Желязков: Удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата през 2026 г.

По думите на Желязков законопроектът гарантира действието на бюджета за 2025 г. до приемането на бюджета за 2026 г.

15 декември 2025, 11:47
Премиерът Желязков: Удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата през 2026 г.
Източник: Министерски съвет

У дължителният бюджет гарантира стабилността на държавата и социалните разходи през 2026 г., каза премиерът Росен Желязков в началото на правителственото заседание. Днес ще разгледаме проект на закон с преходен характер, чиято цел е да осигури необходимата правна рамка за безпроблемното функциониране на държавата и да приоритизира социалните разходи, допълни премиерът Желязков.

Росен Желязков коментира проектобюджета за 2026 г.

По думите на Желязков законопроектът гарантира действието на бюджета за 2025 г. до приемането на бюджета за 2026 г.

„Целта на този законопроект е да се установи необходимата правна и финансова рамка за безпроблемното функциониране на държавата и общините, и най-вече за приоритизиране на разходите, които са свързани с възнаграждения, пенсии и социални плащания", каза премиерът Желязков. Той поясни, че като отговорно правителство кабинетът приема законопроекта, за да осигури правна и финансова сигурност, докато Народното събрание през 2026 г. формира необходимото мнозинство за бюджета.

„Целта на този законопроект е да се установи необходимата правна и финансова рамка за безпроблемното функциониране на държавата и общините, и най-вече за приоритизиране на разходите, които са свързани с възнаграждения, пенсии и социални плащания“, каза премиерът Желязков. Той поясни, че като отговорно правителство кабинетът приема законопроекта, за да осигури правна и финансова сигурност, докато Народното събрание през 2026 г. формира необходимото мнозинство за бюджета.

В дневния ред на днешното заседание са предвидени 52 точки.

Източник: Десислава Пеева/БТА    
удължителен бюджет социални разходи Росен Желязков правителствено заседание стабилност на държавата правна рамка
