Премиерът Желязков: Удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата през 2026 г.

У дължителният бюджет гарантира стабилността на държавата и социалните разходи през 2026 г., каза премиерът Росен Желязков в началото на правителственото заседание. Днес ще разгледаме проект на закон с преходен характер, чиято цел е да осигури необходимата правна рамка за безпроблемното функциониране на държавата и да приоритизира социалните разходи, допълни премиерът Желязков.

Росен Желязков коментира проектобюджета за 2026 г.

Министър-председателят каза, че става въпрос за проекта на Решение за одобряване на проект на Закон за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., известен като т.нар. удължителен бюджет. По думите на Желязков законопроектът гарантира действието на бюджета за 2025 г. до приемането на бюджета за 2026 г.

„Целта на този законопроект е да се установи необходимата правна и финансова рамка за безпроблемното функциониране на държавата и общините, и най-вече за приоритизиране на разходите, които са свързани с възнаграждения, пенсии и социални плащания“, каза премиерът Желязков. Той поясни, че като отговорно правителство кабинетът приема законопроекта, за да осигури правна и финансова сигурност, докато Народното събрание през 2026 г. формира необходимото мнозинство за бюджета.

В дневния ред на днешното заседание са предвидени 52 точки.