Gemini става още по-добър преводач в реално време

Google обяви значително подобрение на Google Translate, интегрирайки най-модерния си модел за изкуствен интелект, Gemini. Това значително подобрява начина, по който хората се разбират взаимно, независимо от езиците и културите. Съобщението, споделено от Роуз Яо, вицепрезидент „Продукти за търсене“, бележи ключов момент в еволюцията на машинния превод, като съчетава на авангардно машинно обучение с тънкостите на човешкото изразяване.

В продължение на десетилетия Google Translate е инструмент както за студенти, пътешественици, така и за професионалисти. И все пак традиционните преводачески системи често се борят с нюансите, особено с идиомите, регионалните изрази и разговорните изрази, които придават на езика богатство и културна текстура.

С Gemini в основата на своята преводаческа система, Google се стреми да преодолее тези ограничения. Вместо просто да заменя думи с еквиваленти, новата система интерпретира значението, поставяйки контекста и намерението на преден план в процеса на превод.

Представете си фраза като „краде ми гръмотевицата“. Буквалното превеждане на друг език може да доведе до объркваща смесица от думи, които предават малко от духа на оригинала. При подобрения от Gemini модел, такива изрази се разпознават по това, което наистина предават – загуба на признание или разпознаваемост. Това контекстуално разбиране доближава резултата до начина, по който би го превел един внимателен човешки преводач.

Още по-забележително е въвеждането на превод на реч на живо. Бета засега функция, която осигурява превод в реално време директно в слушалките. Чрез запазване на тона, каданса и акцента на говорещия, тази функция се стреми да запази не само смисъла, но и самото усещане за разговор на живо.

Независимо дали участват в диалог с чуждоговорящ, слушат лекция в чужбина или просто гледат филм на друг език, потребителите вече могат да получават преводи в реално време, които звучат естествено и интуитивно. Тази функция работи с всякакви слушалки с микрофон и в момента поддържа повече от 70 езика.

Въвеждането на тази функция започва с потребители на Android в Съединените щати, Мексико и Индия, с планове за по-широка достъпност за iOS и допълнителни региони през 2026 г. Чрез разширяване на достъпността на такива мощни инструменти, Google начертава курс към свят, в който глобалното взаимодействие се усеща безпроблемно и незабавно.

В допълнение към превода в реално време, приложението Translate получава разширени инструменти за изучаване на езици. Потребителите вече могат да практикуват повече езици с подобрени механизми за обратна връзка и да проследяват ежедневния си напредък във времето, насърчавайки учащите да изградят уменията си. Поддръжката на нови езикови двойки, включително английски-немски, бенгалски и мандарин, наред с други, подчертава ангажимента на компанията към приобщаващо езиково образование в различни региони.