Двама от задържаните крадци от Лувъра частично признаха вината си

Д вамата мъже, задържани на 25 октомври за обира в музея Лувър, „частично са признали фактите“, заяви прокурорът на Париж Лоре Бекуо по време на пресконференция.

„В момента те се явяват пред магистратите“ с оглед „да бъдат подведени под отговорност за престъпленията кражба в организирана група, за което се предвижда наказание от 15 години лишаване от свобода“, и за „участие в престъпна група“, за което се предвижда наказание от 10 години лишаване от свобода, уточни тя.

"Обирът на века": Двама са арестувани за кражбата от Лувъра

След това те ще бъдат представени пред съдия по свободите и задържането: прокуратурата е поискала да бъдат поставени в предварителен арест, добави тя.

Видеонаблюдението и анализа на ДНК бяха ключови за ареста, каза още Бекуо.

Пробив в разследването на обира в Лувъра: Откриха ДНК следи

За момента няма доказателства, които да сочат, че персонала на музея е бил замесен в обира. Все още не е ясно къде са бижутата, но те са непродаваеми, тъй като всеки, който опита да се сдобие с тях, автоматично ще бъде съучастник на престъплението, добави тя.

Прозорецът, през който е извършена кражбата се превърна в хит сред туристите от цял свят - много от тях идват в Лувъра, само за да се снимат с него.