Радев поиска обяснение от ПП-ДБ какво означава "ала-бала с президента"

Втората политическа сила ПП-ДБ проведе консултации за съставяне на нов кабинет при държавния глава

15 декември 2025, 11:28
Н ародните представители от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Асен Василев (председател на "Продължаваме промяната"), Николай Денков (съпредседател на ПГ на ПП-ДБ), Ивайло Мирчев и Божидар Божанов  (съпредседатели на "Да, България") отидоха на "Дондуков" 2  за консултации с президента Румен Радев преди връчването на мандата за съставяне на правителство. 

"Страната ни се намира в сложна обществено-политическа ситуация с правителство, което бе принудено да подаде оставка заради управленския модел и поведението на своите лидери - неприемливи за българските граждани", каза президентът Румен Радев в началото на разговорите. И заяви, че управлението на страната трябва да работи отговорно.

"Ново управление в това Народно събрание смятаме, че е невъзможно и силно нежелателно", заяви председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Според Василев сегашното правителство трябва да внесе удължителен закон и той трябва да бъде приет преди края на годината, за да бъде гарантирано на гражданите и бизнеса, че няма да има проблеми. "Минималната работна заплата е определена вече с постановление на Министерския съвет на друго ниво и тя трябва да бъде предвидена и в закон", обясни Асен Василев.

ПП-ДБ се надяват т.нар. удължителен бюджет да бъде внесен тази седмица и заявиха готовност депутатите от парламентарната група да работят между Коледа и Нова година. Василев отбеляза също, че актуализацията на пенсиите се прави от 1 юли, така че ще има възможност да се приеме нов бюджет от ново правителство. 

"Гражданите протестираха срещу модела на управление, олицетворен от Борисов и Пеевски, знаем, че този модел трябва да бъде разграден, свалянето на правителството е само първата стъпка", подчерта още председателят на ПП.

Държавният глава настоя за отговор какво са имали предвид от ПП под "ала-бала през президента"

За записа от заседанието на ПП и думите на Асен Василев тогава, разпространени от Радостин Василев, за "ала-бала през президента" председателят на ПП отговори, че тогава е имало предизборна вълна, която е била в подкрепа на самия Радев и на ПП.

Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“, посочи, че "трябва да се спре с „ала-бала“ между всички партии". Той добави още няколко важни, според политическата сила, задачи на това НС, една от които е сваляне охраната от НСО на Делян Пеевски и на всички депутати по принцип.

"Пеевски е по-охраняван от Вас, с барети, по-добри коли", посочи Мирчев пред Румен Радев.

"По тази причина сме свикали извънредна комисия да видим каква е волята в това НС", каза той.

"Ако искаме да покажем, че сме политици с кураж и истински искаме да променим страната си, не да си играем на „ала-бала“ – това не е към Вас, трябва го покажем този кураж в НС. И отделно Пеевски трябва да бъде изваден от кабинета на Тодор Живков", коментира Ивайло Мирчев

Председателят на ДСБ Атанас Атанасов поиска Радев да каже дали ще прави свой политически проект и дали ще се яви на задаващите се предсрочни парламентарни избори. "С кого разговаряме в момента – с президента или с конкурента", допълни той.

ПП-ДБ настояват също и за промени в Изборния кодекс, с които да бъде въведено изцяло машинно гласуване. 

Държавният глава започна консултации с парламентарните групи преди връчването на мандат за съставяне на правителство, след като миналата седмица кабинетът подаде оставка. За днес са насрочени срещи с ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ. По-рано днес от ГЕРБ-СДС дойде единствено заместник-председателят на парламентарната група Деница Сачева.

Според Конституцията, след оставката на кабинета президентът трябва да започне нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство.

След поредните протести премиерът Росен Желязков обяви в четвъртък миналата седмица, че правителството подава оставка. Това стана непосредствено преди парламентът да гласува шестия вот на недоверие към кабинета за провал в икономическата политика. Ден по-късно единодушно Народното събрание прие оставката на министър-председателя.

Според основния закон, след консултации президентът възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство. Когато в седемдневен срок кандидатът не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за премиер. Ако и в този случай не бъде предложен състав на правителство, отново в седемдневен срок президентът възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за министър-председател. Когато проучвателният мандат е приключил успешно, президентът предлага на Народното събрание да избере кандидата за министър-председател.

Източник: Николай Трифонов, БТА    
