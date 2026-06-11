Нарече Тръмп „расист“ и го изгониха от САЩ, у дома го посрещнаха като герой

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П оявили се отново публикации в социалните мрежи, за които се смята, че са на Омар Абдулкадир Артан – сомалийският съдия, на когото беше отказано влизане в САЩ и на когото беше забранено да ръководи мачове на Световното първенство по футбол през 2026 г., показват, че той многократно е наричал президента Доналд Тръмп „расист“, осъждал е встъпването му в длъжност като „радикално“ и е обвинявал американските власти в намеса в африканските дела.

Публикациите са направени от профил в X с потребителско име @Ref_Artan, създаден през 2013 г. и свързан с друг профил във Facebook, за който се смята, че принадлежи на Артан и в който се споделя съдържание от съдийската му кариера.

Публикациите датират от януари 2017 г., когато от профила е отговаряно директно на Тръмп няколко пъти в деня на встъпването му в длъжност, като речта му е наречена „радикална“, а самият Тръмп е описан като „най-голямата заплаха за американската демокрация и световния мир“.

Дни по-късно, в отговор на публикация на Тръмп за екзекутирани християни в Близкия изток, от профила пишат, че Тръмп „очевидно е расист и говори само за една религия“, очевидна препратка към тогавашното нововъведено ограничение за пътуване, насочено срещу няколко страни с преобладаващо мюсюлманско население, включително Сомалия.

В друг отговор от същия месец се добавя: „Става дума за изгонване на мюсюлманите от САЩ“.

До август 2018 г. профилът все още е влизал в интеракция с Тръмп. „Такъв късмет е да нямам президент като теб в моята страна“, гласи публикация в отговор на един от постовете на Тръмп, атакуващи медиите.

Критиката не се ограничава само до Тръмп. През 2021 г. профилът се обръща срещу президента Джо Байдън, след като молба за виза за многообразие (зелена карта) бива забавена. „Погрешно те подкрепях по време на дългата ти кампания и избори, мислейки, че си по-добър човек от Тръмп, но не, сгреших и ти благодаря, че разруши мечтите ни“, пише той до профила на Байдън.

Профилът също така влиза в спорове с Държавния департамент и държавния секретар Антъни Блинкен относно намесата на САЩ в Сомалия и Африканския рог. „Долу ръцете от моята страна“, гласи публикация, адресирана до Държавния департамент през януари 2022 г. „Дните, в които се сочеше на Африка какво трябва и какво не трябва да прави, отдавна отминаха“, се казва в отделен пост, адресиран до Блинкен.

Newsweek се свърза с Артан и Държавния департамент за коментар в сряда.

Кой е Омар Артан – сомалийският футболен съдия, на когото беше отказано влизане в САЩ

Somali soccer referee Omar Abdulkadir Artan arrived in his home country's capital, Mogadishu, to a rapturous welcome by fans and officials, after he was denied entry into the United States ahead of the World Cup https://t.co/bg7FaxN2tn pic.twitter.com/XrtPeogBHL — Reuters (@Reuters) June 10, 2026

Изключително необичайният ход на САЩ да откажат на назначен от ФИФА съдия разрешение да влезе в страна домакин на Световното първенство предизвика възмущение по целия свят и повдигна въпроси сред някои фенове относно капацитета на Америка да бъде домакин на състезанието.

Артан беше обявен за съдия на годината на КАФ (Африканската футболна конфедерация) през 2025 г. и трябваше да стане първият сомалиец, ръководил мач на Световно първенство. Той е свирил международни футболни срещи в продължение на години, включително за Купата на африканските нации. Миналия уикенд тази мечта приключи на международното летище в Маями.

Той беше върнат обратно след пристигане с полет от Истанбул. От Службата за митническа и гранична защита на САЩ заявиха, че той е „определен като недопустим поради съображения, свързани с проверката за сигурност“. На Артан е била издадена виза за пътуване до САЩ миналата седмица, според посолството на Сомалия в Кения, което я е обработило.

#BREAKING: Somali referee Omar Artan returns to Mogadishu, #Somalia's capital, After Being Denied Entry to the United States for World Cup Officiating Duty pic.twitter.com/iRNdQWDrJr — GAROWE ONLINE (@GaroweOnline) June 10, 2026

Служител от администрацията на Тръмп по-късно каза пред CNN, че проверката е разкрила „уронваща престижа информация, включително връзки със заподозрени членове на терористични организации“. От ФИФА потвърдиха, че той „няма да може да тренира и да свири на Световното първенство по футбол през 2026 г., след като му беше отказано влизане в Съединените щати“.

Върнат на границата, посрещнат като герой

Пристигайки в столицата Могадишу, той благодари на сомалийското правителство и общественост, както и на ФИФА за тяхната подкрепа. „Обещавам ви, ако е рекъл Господ, че ще присъствам на следващото. Искам сомалийската общественост да се успокои от това и да остане уверена“, каза той, докато стотици поддръжници на летището развяваха сомалийски знамена.

По-късно в сряда хиляди футболни фенове препълниха стадиона в Могадишу за церемония по посрещането на Артан, като патриотични песни ехтяха из арената, докато привържениците развяваха националния флаг и го аплодираха.

🇸🇴 Nunca vi algo así. En Somalia hoy se llenó un estadio para recibir como héroe nacional a Omar Artan, el árbitro al que Estados Unidos le negó la entrada al Mundial. Increíble.pic.twitter.com/Xrc90D2XVK — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) June 10, 2026

Премиерът Хамза Абди Баре също прие Артан, като написа в публикация в X, че съдията „вече е спечелил сърцата на милиони и е сигурил мястото си в историята“. „Той се посвети на това да гарантира, че футболът се решава по заслуги, но съдбата му отказа сцената, която толкова богато заслужаваше“, каза Баре.

Забраната за пътуване и проверката на социалните мрежи

Сомалия е една от 39-те нации, засегнати от забраната за пътуване на администрацията на Тръмп, която поставя гражданите на изброените страни под допълнителен засилен контрол. Пристигането на Артан в САЩ предполага, че той е имал валидна виза преди пътуването си.

Неговият случай идва и в момент, когато правителството на САЩ драстично разшири проверките на социалните мрежи на кандидатите за виза. От 2019 г. насам САЩ изискват от кандидатите да посочват всички свои потребителски имена или профили в социалните мрежи от последните пет години във формулярите за кандидатстване за виза.