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Светът е футбол: Най-големият Мондиал в историята започва тази вечер

За първи път три държави са домакини на Световното първенство, а рекордните 48 отбора ще спорят за титлата

Василена Василева Василена Василева

11 юни 2026, 06:55
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З апочва най-мащабното Световно първенство по футбол в историята. За първи път Мондиалът ще се проведе на територията на три държави – Мексико, Съединените щати и Канада, а в битката за най-престижния трофей във футбола ще се включат рекордните 48 национални отбора.

Турнирът поставя началото на нова ера за световния футбол. Увеличеният брой участници означава повече мачове, повече дебютанти и още по-голям интерес от всички краища на планетата. Организаторите очакват милиони фенове да изпълнят трибуните на стадионите в трите държави домакини, а телевизионната аудитория да достигне безпрецедентни размери.

ФИФА обяви грандиозни церемонии по откриването на Мондиал 2026 в Мексико, Канада и САЩ

В мача на откриването тази вечер на легендарния стадион "Ацтека" в Мексико Сити домакините от Мексико ще се изправят срещу Република Южна Африка. Съоръжението, което вече е било сцена на едни от най-паметните моменти в историята на футбола, отново ще бъде във фокуса на световното внимание. Атмосферата се очаква да бъде впечатляваща, а десетки хиляди привърженици ще дадат старт на футболния празник.

Преди първия съдийски сигнал ще се проведе и първата от общо трите церемонии по откриването на Мондиала. Организаторите обещават спектакъл, съчетаващ музика, танци и визуални ефекти, които да представят културното богатство на страните домакини. Главни герои в шоуто ще бъдат Шакира, Салма Хайек, Джей Балвин и още редица популярни изпълнители и артисти.

Гръмотевична буря застрашава мача на откриването на Мондиал 2026 в Мексико

Празничната програма няма да приключи с откриващата вечер. В петък ще се състоят още две церемонии – в Торонто и Лос Анджелис, които също ще съберат световни звезди и хиляди зрители. По този начин организаторите ще подчертаят уникалния характер на първенството, обединяващо три държави, различни култури и милиони футболни почитатели.

Новият формат на надпреварата обещава повече интрига още от груповата фаза. За първи път толкова много национални отбори ще получат възможност да мечтаят за световна слава, а фаворитите ще трябва да преминат през по-дълъг и изтощителен път към титлата. Очакванията са турнирът да предложи изненади, нови герои и незабравими футболни истории.

Задължителни паузи за вода: 6 факта за Световното по футбол в САЩ, Канада и Мексико

Световното първенство ще продължи до 19 юли, когато ще стане ясен новият шампион на планетата. Дотогава погледите на милиарди фенове ще бъдат насочени към Северна Америка, където футболът ще напише поредната си историческа глава.

Редактор: Василена Василева
Световно първенство по футбол Мондиал 2026 футбол Мексико САЩ Канада ФИФА стадион Ацтека футболен турнир национални отбори
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