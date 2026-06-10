Скандал преди Мондиал 2026: САЩ не пуснаха на своя територия най-добрия съдия на Африка

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Властите отрязаха сомалийския рефер Омар Артан заради строгите рестрикции за достъп в страната

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10 юни 2026, 10:09
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Американската митническа и гранична служба отказа достъп до САЩ на топ рефера Омар Артан от Сомалия. Скандалното решение идва броени дни преди старта на Световното първенство по футбол, въпреки че Артан е официално избран в престижния списък на ФИФА за ръководене на мачове от предстоящия Мондиал.

Артан, който бе обявен за съдия №1 в Африка за изминалата година, трябваше да запише историческо постижение като първия рефер от Сомалия, стъпил на финали на световно първенство. От 9 юни 2025 г. обаче африканската държава попада в черния списък на САЩ със строга забрана за достъп до страната. Макар американското правителство да има право да прави изключения за специални случаи, Артан е бил спрян на границата. Според информациите реферът е притежавал валидна виза и дипломатически паспорт, но граничните власти са преценили, че те са недостатъчни за влизане в страната.

Чисе Андедапшир, старши съветник в Министерството на младежта и спорта на Сомалия, изрази остро недоволство от отношението към Артан в официално изявление до медиите. От ФИФА обявиха, че работят спешно по разрешаването на казуса с американските власти, но към момента няма официална информация докъде са стигнали преговорите и дали арбитърът ще успее да се включи в турнира.

Редактор: Александър Костадинов
Омар Артан Световно първенство по футбол ФИФА футболен съдия САЩ граничен контрол Сомалия визов режим Мондиал футбол
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