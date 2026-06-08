Кюрасао: Какво трябва да знаем за най-малката страна на Мондиал 2026?

В ъв вторник, 18 ноември 2025, Кюрасао пътува до Кингстън, за да се изправи срещу Ямайка. Победителят се класираше за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, което започва след броени дни.

Воден от легендарния нидерландски специалист Дик Адвокаат, Кюрасао се нуждаеше от една точка, за да отиде на Мондиал 2026. И я постигна след нулево равенство.

Така, страната с население под 160 000 души, се превърна в най-малката, която достига световни финали.

Какво трябва да знаем за Кюрасао?

Местоположение

Кюрасао е островна държава в Карибите, на около 40 мили северно от крайбрежието на Венецуела. Официалните езици са нидерландски, английски и папиаменту - португало-базиран креолски език.

Футболна история

Първият мач на Кюрасао е приятелска среща с Доминиканската република на 18 август, 2011 - загубена с 0:1. Първата победа пък идва на 11 ноември същата година - класика срещу Американските Вирджински острови. Отборът е бил воден от хора като Патрик Клуйверт и Гуус Хидинк.

Ранглиста на ФИФА

Кюрасао се намира на 83-о място в последната ранглиста на ФИФА от общо 211 държави. Единствено Нова Зеландия е зад тях от участниците на Световното - 85-а позиция. Следващото актуализиране на ранглистата ще бъде на 11 юни - в откриващия ден на Мондиала.

𝗢𝗻𝗲 𝗪𝗲𝗲𝗸 until our World Cup debut 🙌



From the beaches in Curaçao to the United States. See you soon @fifaworldcup !#TheBlueWave #Curaçao pic.twitter.com/aDaVPG4RxJ — Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) June 7, 2026

Селекционер

Дик Адвокаат е предводителят на Кюрасао. На 78 години той е и най-възрастният селекционер на национален отбор на Световното първенство.

Футболисти

Братята Бакуна - Жуниньо и Леандро, са двама от по-известните играчи на скромния отбор. Леандро играе за Астън Вила, Рединг, Кардиф и Уотфорд в периода 2013-2023. Кюрасао има и член на състава, роден извън Нидерландия - става въпрос за Тахит Чонг, минал през академията на Манчестър Юнайтед. В момента той е футболист на Шефилд Юнайтед. Юрген Локадия пък има 46 срещи за Брайтън между 2018 и 2022 г.

Кюрасао открива кампанията си на Световното с мач срещу традиционно представящия се силно на Мондиали Германия на 14 юни. Останалите два опонента на Адвокаат и компания са Еквадор и Кот д'Ивоар.