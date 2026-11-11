Принц Джордж изненада с невероятен талант, вижте рисунката на 13-годишния престолонаследник

Н евероятните художествени умения на принц Джордж бяха разкрити като част от специалното издание на списание Country Life, подготвено с участието на принц Уилям като гост-редактор.

13-годишният принц е нарисувал цветно изображение на птица в дома си във Форест Лодж в Уиндзор през пролетта. Творбата, изработена с цветни моливи, изобразява птицата, кацнала на клон. В нея младият кралски наследник, за когото се знае, че се влече от изкуството, демонстрира майсторско използване на сенки и светлина.

Prince George Proves He’s Inherited Art Skills from Kate Middleton and King Charles with New Drawing https://t.co/SCUq8KnZUD — People (@people) November 11, 2026

Принцът на Уелс лично е поискал рисунката да бъде включена в списанието, по чието подготвяне е работил в продължение на шест месеца и чийто обем достига 300 страници.

В момента Джордж е ученик в колежа „Ийтън“ в Уиндзор, където учи в пансион. Бъдещият крал се завърна в училището в понеделник след удължена ваканция у дома заедно със своите брат и сестра – принцеса Шарлот и принц Луи.

Джордж изглежда върви по стъпките на своя дядо – крал Чарлз III, който е запален художник, докато майка му, принцесата на Уелс, е учила изкуство и история на изкуството в университета „Сейнт Андрюс“ в Шотландия.

Чарлз, който в събота празнува своя 78-и рожден ден, е талантлив акварелист и според информациите през годините е спечелил 2 милиона паунда от продажби на свои творби.

A picture of royal talent: Prince George's never-before-seen drawing of a kingfisher https://t.co/bsUzFwRhyE — Country Life (@Countrylifemag) November 11, 2026

По време на държавното посещение на султана на Оман в Уиндзор миналия месец, Катрин отправи комплимент към свекърва си, докато гостите разглеждаха експонати от Кралската колекция. Тoгава тя сподели пред един от присъстващите: „Тези са рисувани от Негово Величество. Той е много добър акварелист.“ Описвайки своя работен процес, самият Крал отбеляза, че му се налага да рисува „изключително бързо“.

През 2025 г. принцесата и нейните деца споделиха портетни скици, които са си направили взаимно, докато прекарват творческо време заедно. Четирите изображения бяха изработени в различни техники – от въглен до туш, но не бяха публикувани подробности за това кой коя скица е създал.

На друго място в броя Уилям разказва за семейните разходки с кучетата Орла и Ото и споделя как Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи обожават да излизат и да изследват природата.

Той припомня израстването си в имението на краля „Хайгроув“ в Глостършър и разкрива как е трябвало да внимава да не отваря завесите, преди да се облече, тъй като градината често е била пълна с посетители. Принцът споделя още, че обича да отскочи до местния пъб за разговор и чаша ледено сидер.

Уилям признава също, че подкрепата му за неговия „втори дом“ – футболния клуб „Астън Вила“, вече е станала „фанатична“. Миналата седмица той заведе Джордж на мач на тима в Барселона, като двамата бяха забелязани на търговски полет на British Airways преди сблъсъка от Шампионската лига.

Prince George's artwork featured in Country Life magazine https://t.co/L1OBzr6kQm — BBC News (UK) (@BBCNews) November 11, 2026

Принцът разкрива и слабостта си към бисквитената шоколадова торта, с която за първи път го е почерпила неговата баба – покоината кралица Елизабет II. Уилям избра именно този сладкиш за своята сватбена торта при брака си с Катрин през 2011 г.

Бъдещият главнокомандващ на въоръжените сили използва страниците на списанието и за да заяви решимостта си да се увери, че жените във армията се чувстват защитени, уважавани и ценени.

Главният редактор на Country Life Марк Хеджис определя принца като „изключително ангажиран и впечатляващ гост-редактор“. Уилям е поредният член на кралското семейство, който поема тази роля в изданието, след Краля, кралица Камила и кралската принцеса Анна.