Случаите на ебола в ДР Конго надхвърлиха 11 000, а починалите са 5387

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Епидемията от ебола в ДР Конго достигна 11 042 заразени и най-малко 5387 починали, като е засегнала осем провинции.

Разпространението на вируса е затруднено от въоръжения конфликт, забавеното откриване на заразените и претоварената здравна система.

Няма ваксина или специфично лечение за щама Бундибуджо, а изпитванията на две нови ваксини се очаква да дадат резултати в началото на 2027 г.

The number of confirmed Ebola cases in the Democratic Republic of the Congo (DRC) has reached 11,042, according to government data, with at least 5,387 deaths. https://t.co/IC14NfmbJm — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 11, 2026

Епидемията от ебола излиза извън контрол в ДР Конго

Броят на потвърдените случаи на ебола в Демократична република Конго (ДРК) достигна 11 042, а починалите са най-малко 5387, показват правителствени данни, предава Al Jazeera .

Цифрите бяха публикувани във вторник на фона на усилията на здравните власти в ДР Конго да овладеят най-голямото и смъртоносно огнище на ебола в историята на страната.

Епидемията е причинена от рядък щам на вируса ебола, Бундибуджо.

Това вече е второто по мащаб и смъртоносност огнище на ебола, регистрирано досега, като пред него е единствено епидемията в Западна Африка през 2014-2016 г. Тогава са били заразени над 28 600 души, а повече от 11 000 са починали.

Осем от общо 26-те провинции на ДР Конго са засегнати от продължаващата епидемия, като много от смъртните случаи са настъпили извън лечебните центрове.

Забавеното откриване на заразените, конфликтът и претоварените здравни служби са довели до по-бързо разпространение на вируса в сравнение с предишни огнища.

Овладяването на епидемията е особено трудно, тъй като не са разработени ваксина или лечение, предназначени специално за щама Бундибуджо, който убива около половината от заразените с него.

По-рано този месец Световната здравна организация одобри клинични изпитвания на две нови ваксини срещу ебола и заяви, че очаква резултатите в началото на 2027 г.

Случаи вече са регистрирани в Източна, Централна и Западна Африка, което означава, че това огнище има най-широкото географско разпространение от всички епидемии на ебола на континента досега.

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Какво представлява ебола?

Ебола е тежко инфекциозно заболяване, причинено от вирус от семейството Filoviridae. То е известно с високата си смъртност и способността да предизвиква епидемични взривове, особено в страни от Централна и Западна Африка.

Вирусът се предава на хората от заразени животни, като се смята, че естествени негови гостоприемници са определени видове прилепи. Между хората инфекцията се разпространява при пряк контакт с кръв, телесни течности или тъкани на заразен човек, както и със замърсени предмети. Заболяването не се предава по въздушно-капков път като грипа.

Инкубационният период е от 2 до 21 дни. Първоначалните симптоми включват:

висока температура, силна отпадналост, главоболие, мускулни болки и болки в гърлото.

Впоследствие могат да се появят:

повръщане, диария, обрив, нарушения във функциите на черния дроб и бъбреците, а при тежки случаи, вътрешни и външни кръвоизливи и полиорганна недостатъчност.

Ебола е едно от най-смъртоносните известни инфекциозни заболявания. Смъртността при отделните епидемични взривове варира значително и според Световната здравна организация средно е около 50%, като при някои огнища достига значително по-високи стойности.

Няма универсално лечение за всички видове вируси Ебола, но съществуват специфични терапии с моноклонални антитела за инфекция с вируса Ebola (Zaire ebolavirus). Ранното откриване на заболяването и навременната медицинска помощ увеличават шансовете за оцеляване. Разработени са и ваксини срещу определени видове на вируса.

Предотвратяването на разпространението включва бързо идентифициране и изолиране на заразените, проследяване на контактните лица, използване на предпазни средства от медицинския персонал и безопасно погребение на починалите от заболяването.