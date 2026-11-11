Свят

Случаите на ебола в ДР Конго надхвърлиха 11 000, а починалите са 5387

Властите изпитват затруднения да овладеят най-голямото огнище на ебола в историята на ДР Конго заради забавеното откриване на заразените, конфликта и претоварената здравна система

11 ноември 2026, 09:52
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  • Епидемията от ебола в ДР Конго достигна 11 042 заразени и най-малко 5387 починали, като е засегнала осем провинции.
  • Разпространението на вируса е затруднено от въоръжения конфликт, забавеното откриване на заразените и претоварената здравна система.
  • Няма ваксина или специфично лечение за щама Бундибуджо, а изпитванията на две нови ваксини се очаква да дадат резултати в началото на 2027 г.

Епидемията от ебола излиза извън контрол в ДР Конго

Броят на потвърдените случаи на ебола в Демократична република Конго (ДРК) достигна 11 042, а починалите са най-малко 5387, показват правителствени данни, предава Al Jazeera.

Цифрите бяха публикувани във вторник на фона на усилията на здравните власти в ДР Конго да овладеят най-голямото и смъртоносно огнище на ебола в историята на страната.

Епидемията е причинена от рядък щам на вируса ебола, Бундибуджо.

Това вече е второто по мащаб и смъртоносност огнище на ебола, регистрирано досега, като пред него е единствено епидемията в Западна Африка през 2014-2016 г. Тогава са били заразени над 28 600 души, а повече от 11 000 са починали.

Осем от общо 26-те провинции на ДР Конго са засегнати от продължаващата епидемия, като много от смъртните случаи са настъпили извън лечебните центрове.

Забавеното откриване на заразените, конфликтът и претоварените здравни служби са довели до по-бързо разпространение на вируса в сравнение с предишни огнища.

Овладяването на епидемията е особено трудно, тъй като не са разработени ваксина или лечение, предназначени специално за щама Бундибуджо, който убива около половината от заразените с него.

По-рано този месец Световната здравна организация одобри клинични изпитвания на две нови ваксини срещу ебола и заяви, че очаква резултатите в началото на 2027 г.

Случаи вече са регистрирани в Източна, Централна и Западна Африка, което означава, че това огнище има най-широкото географско разпространение от всички епидемии на ебола на континента досега.

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  • Какво представлява ебола?

Ебола е тежко инфекциозно заболяване, причинено от вирус от семейството Filoviridae. То е известно с високата си смъртност и способността да предизвиква епидемични взривове, особено в страни от Централна и Западна Африка.

Вирусът се предава на хората от заразени животни, като се смята, че естествени негови гостоприемници са определени видове прилепи. Между хората инфекцията се разпространява при пряк контакт с кръв, телесни течности или тъкани на заразен човек, както и със замърсени предмети. Заболяването не се предава по въздушно-капков път като грипа.

Инкубационният период е от 2 до 21 дни. Първоначалните симптоми включват:

  1.  висока температура,
  2. силна отпадналост,
  3. главоболие,
  4. мускулни болки и
  5. болки в гърлото.

Впоследствие могат да се появят:

  1. повръщане,
  2. диария,
  3. обрив,
  4. нарушения във функциите на черния дроб и бъбреците,
  5. а при тежки случаи, вътрешни и външни кръвоизливи и полиорганна недостатъчност.

Ебола е едно от най-смъртоносните известни инфекциозни заболявания. Смъртността при отделните епидемични взривове варира значително и според Световната здравна организация средно е около 50%, като при някои огнища достига значително по-високи стойности.

Няма универсално лечение за всички видове вируси Ебола, но съществуват специфични терапии с моноклонални антитела за инфекция с вируса Ebola (Zaire ebolavirus). Ранното откриване на заболяването и навременната медицинска помощ увеличават шансовете за оцеляване. Разработени са и ваксини срещу определени видове на вируса.

Предотвратяването на разпространението включва бързо идентифициране и изолиране на заразените, проследяване на контактните лица, използване на предпазни средства от медицинския персонал и безопасно погребение на починалите от заболяването.

Източник: Al Jazeera    
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