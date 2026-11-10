Скандалът с Nvidia ескалира: Нови разкрития за аферата и шпионажа около Дженсън Хуанг

К огато глобалните корпорации достигнат мащаби, надхвърлящи цели национални икономики, личният живот на техните изпълнителни директори рядко остава таен. И все пак, разгръщащата се криза около съоснователя и главен изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг, шокира дори най-опитните наблюдатели в Силициевата долина. Това, което започна като лично признание за изневяра, бързо прерасна в мащабна проверка на корпоративното управление, геополитически сблъсък с Пекин и повдигна сериозни въпроси: дали най-ценната технологична компания не е подценила фатално една привидно рутинна за тези нива "забежка".

Казусът е съсредоточен около Алис Хуанг, бивш изпълнителен директор в базираната в Сингапур Megaspeed International - голям клиент на Nvidia. Според пресата, американските разузнавателни агенции са стигнали до заключението, че тя е работила за китайското разузнаване и се е опитвала да събере информация за операциите на Nvidia и потенциално да повлияе на бизнес решенията ѝ. Компанията вече е привлякла вниманието на правителството поради подозрения, че нейните бизнес споразумения биха могли да помогнат на китайските клиенти да заобиколят американските ограничения върху усъвършенстваните чипове с изкуствен интелект.

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Нова информация на WIRED показва, че подготовката за потенциална криза в областта на връзките с обществеността може да е започнала значително по-рано. Според нея, Дженсън Хуанг е наел Heller, фирма за кризисни комуникации, известна с консултирането на видни личности, изправени пред лични скандали, още през октомври 2025 г. Първоначално се е смятало, че фирмата се занимава с въпроси, свързани с личния живот на Хуанг и семейната му филантропия. По-късно екипът по комуникациите на Nvidia е инструктиран да включи Heller в подготовката на отговори на прес запитвания относно главния изпълнителен директор, включително по професионални въпроси.

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Много преди публичните разкрития и извънредните съобщения на Nvidia, уязвимостите около личните връзки на Дженсън Хуанг вече привличаха засилено внимание от страна на наблюдателите. Още през май 2026 г., доклад за къси продажби, публикуван от Culper Research, изрично посочи дълбоки, непрозрачни търговски връзки, свързващи каналите за доставки на Nvidia с Megaspeed. Досието на късите продажби подробно описва как корпоративни структури и посреднически мрежи в Югоизточна Азия са премествали милиарди долари в усъвършенстван хардуер за изкуствен интелект, повдигайки остри въпроси дали експозицията на Nvidia към задгранични пазари е далеч по-широка, отколкото предполагат официалните данни. Въпреки че финансовият доклад първоначално се фокусира върху търговските потоци и отклоняването на хардуер, а не върху личния живот на Хуанг, той разкрива основните финансови и геополитически проблеми месеци преди бележките на американското разузнаване и масовите разследващи доклади да превърнат ситуацията в пълномащабна криза.

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Това не установява, че всички около Хуанг са знаели за аферата или са разбирали потенциалните ѝ последици за националната сигурност. Предполага се обаче, че личните му дела и евентуалните им последици за репутацията вече са били обект на внимание зад кулисите, много преди публичното му признание. Въпреки слуховете в елитните технологични среди, че личната връзка е публична тайна, всички замесени очевидно са преценили погрешно риска за националната сигурност. Вместо да се обърне внимание на опасностите, ситуацията първоначално е била третирана като рутинен личен въпрос, като говорителите на компанията преди това са отхвърляли запитванията, приемайки ги за нормални бизнес взаимодействия.

Още по-тревожни са разкритията относно начина, по който е водено разследването срещу Megaspeed. Според „Ню Йорк Таймс“ разследващи от Министерството на търговията са проучвали компанията заради подозрения в пренасочване на чипове към Китай, когато главният юрисконсулт на Nvidia се е свързал със служители на ведомството, позовавайки се на високопоставен представител на министерството, който уж е разрешил този контакт. Впоследствие разследването е прехвърлено към Министерството на правосъдието, което поражда въпроси дали върху хода му е оказано политическо или корпоративно влияние.

„Ню Йорк Таймс“ разкрива още, че предупреждения на високо ниво са достигнали до висшите ешелони на американското правителство много преди избухването на скандала. Разузнавателното наблюдение е очертало тесни лични взаимодействия между шефа на Nvidia и Алис Хуанг, за която служители на контраразузнаването на САЩ по-късно са заключили, че действа като актив на Министерството на държавната сигурност на Китай. Класифицирана разузнавателна бележка, наблюдавана и разпространена сред високопоставени лица с разрешение за достъп до класифицирана информация, подчертава тези рискове, докато Дженсън Хуанг едновременно лобира срещу по-строги ограничения за износ на чипове. Преди това Хуанг бе определил взаимодействията си с Алис Хуанг като обикновени делови отношения, докато Nvidia защити връзките си с Megaspeed. Това не доказва, че Хуанг съзнателно е съдействал на операция на чуждестранно разузнаване, нито че са били компрометирани фирмени тайни.

Съветът на директорите на Nvidia започна независимо разследване, въпреки че според него няма основания да се смята, че са били компрометирани фирмени тайни или информация, засягаща националната сигурност. Хуанг остава на поста главен изпълнителен директор и обеща пълно съдействие.

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Реакциите от страна на Вашингтон и Пекин са коренно различни. Президентът Доналд Тръмп защити Хуанг, като заяви, че изпълнителният директор го е уверил, че не е подозирал, че жената евентуално е шпионин. Тръмп сподели, че му вярва, и описа Хуанг като почтен човек. От своя страна, Китай отхвърли обвиненията в шпионаж, определяйки ги като неоснователни клевети.

Инвеститорите, които досега оценяваха Nvidia предимно през призмата на веригите за доставки, ограниченията при паметта и търсенето на изчислителна мощ, сега са принудени да отчетат и сериозен риск, свързан с управлението на компанията. В колективен иск, заведен от акционери в Сан Хосе, се твърди, че ръководството е подвело инвеститорите, като е омаловажило въпросните връзки, а комисии в Конгреса са поискали провеждането на брифинг при закрити врати.

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Въпреки засиленото внимание, вътрешните разследвания и политическия натиск, Дженсън Хуанг остава здраво утвърден начело на компанията, която съосновава през 1993 г. Според официалните документи, подадени от Nvidia, Хуанг притежава приблизително 870 милиона акции, което се равнява на около 3,58%. С пазарна стойност достигаща стотици милиарди долари, този значителен дял го превръща в най-големия индивидуален акционер във фирмата и то с голяма преднина пред останалите.