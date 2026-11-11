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Това, което камерите не показаха: Как принц Хари защити Меган по време на емоционалната среща на върха в Брюксел

Репортер на HELLO! стана свидетел на напрегнатите жестове и тихата подкрепа между Хари и Меган в Брюксел. На фона на ареста на баща ѝ, херцогинята се отказа от речта си в ЕП, но двамата се обединиха в подкрепа на семейства, пострадали от онлайн тормоз

11 ноември 2026, 14:11
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Т очно преди принц Хари и Меган Маркъл да влязат в Европейския парламент, остър вятър раздвижи строя на журналистите, събрани пред входа на сградата. Внезапният студ бе полезно предупреждение, че те наближават, и подходяща метафора за тяхното мрачно настроение.

Херцогът и херцогинята на Съсекс пристигнаха, за да открият мемориала „Изгубен екран“ - инсталация от гигантски телефонни екрани с лицата на деца, загубили живота си в резултат на онлайн тормоз, често причинен от отчаянието им, че не са могли да предотвратят споделянето на интимни изображения.

Инсталацията, която те разкриват за четвърти път след Ню Йорк, Лос Анджелис и Женева, подчертава цената на онлайн сексуалното насилие - тема, която е неудобно близка до тях предвид ареста миналата седмица на бащата на Меган, Томас Маркъл. В петък той беше обвинен в съдържание, свързано със сексуално насилие над деца, пред съд във Флорида.

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Докато пристигнах в сградата малко след 7 сутринта, операторите бяха разположени от двете страни на червения килим, но скоро бяха преместени само от едната страна. Когато херцогът и херцогинята влязоха, Хари вършеше от страната, където бяха камерите, предпазвайки съпругата си от обективите.

Защитата изглеждаше оправдана, когато един журналист извика: „Меган, как се чувствате? Как се справяте?“

Тя не отговори. Хари стисна ръката ѝ здраво, докато минаваха.

„Светът трябва да действа“: Меган Маркъл откри мемориал за децата, изгубили живота си заради дигитални вреди

Меган трябваше да говори на откриването, както направи в Женева през май, но източник съобщи, че тя не се е почувствала „достатъчно силна“, за да го направи. Вместо това тя наблюдаваше от публиката, докато Хари произнесе емоционално натоварена реч от трибуната близо до инсталацията.

„Не съм тук като експерт или политик“, каза Хари.

„Тук съм като баща. Моята съпруга - като майка“, каза той.

Хари отправи специални благодарности към опечалените родители, които дойдоха, за да повишат осведомеността за опасностите от социалните медии. Сред тях беше Сандра Спитаелс - кротка жена с позлатени очила, чийто син Глен отне живота си на 15 години заради снимка, която е трябвало да остане поверителна.

Меган Маркъл: Ето защо баща ми няма контакт с децата ми

„И ние сме тук заедно, като двойка, която застава рамо до рамо с родители като Сандра, Меган и Сеуел... родители, които никога не са предполагали, че ще имат причина да бъдат в стаи като тази“, заяви Хари.

Когато Хари се върна на мястото си, видях как Меган се протяга, за да докосне ръката му. Той премести ръката си пред нея, видимо държейки я за ръка, докато Сандра се изправи, за да говори, разкрива репортер пред Hello!.

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Нейният спомен за загубата на сина ѝ през 2017 г. за миг я претовари емоционално.

„Глен се чувстваше напълно безнадеждно“, каза тя пред публиката, преди да се разплаче.

Когато Сандра слезе от сцената, Меган се изправи на крака, за да я прегърне.

Малко след това херцогинята отново утеши Сандра, докато се събраха да разгледат арт инсталацията. Меган положи ръка върху гърба на Сандра и я задържа там, галейки я от време на време като жест на подкрепа. Хари погледна Сандра и изглежда попита: „Добре ли сте?“

Двамата, които бяха облечени в черно, като червеният мак на ревера на Хари беше единственият цветен акцент, се присъединиха към кампанията за предотвратяване на онлайн тормоза над деца през 2020 г. Наскоро научихме, че Меган за първи път е научила за обвиненията срещу баща си през 2018 г.

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Херцогът и херцогинята се разделени, за да може Хари да говори в панелна дискусия, оглавена „Отвъд обещанията: Изграждане на дигитално бъдеще, което работи за децата“, където той изрази несъгласието и нетърпението си към Meta, Google и TikTok.

„Аз и моята съпруга дойдохме в това през 2020 г., преди шест години, до голяма степен заради проблема, който видяхме. Срещнахме се с все повече семейства. Стана ясно, че този проблем няма да изчезне“, каза той.

Той отбеляза иронията, че някои от членовете на аудиторията му гледат в телефоните си, докато той говори, което според него не е толкова критика, колкото показател за това колко сме зависими всички ние.

Погледнах гузно към собствения си телефон, който бях разглеждал по-рано, за да се уверя, че речта му съвпада с писмения текст, който ми бе даден. Тук си прав, признава репортерът на Hello!.

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