Свят

Хегсет избегна импийчмънт: Републиканците блокираха процедурата в Конгреса

Камарата на представителите изпрати осемте точки на обвинението в Комисията по правни въпроси, което на практика спира опита за отстраняване на министъра

11 ноември 2026, 07:50
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  • Републиканците в Камарата на представителите на САЩ блокираха на практика процедурата по импийчмънт срещу министъра на отбраната Пийт Хегсет, като изпратиха обвиненията за разглеждане в правната комисия.
  • Инициативата на конгресмена Томас Маси беше подкрепена от демократите, които обвиняват Хегсет в злоупотреба с власт и отговорност за провалената война с Иран.
  • Хегсет отхвърли обвиненията и защити действията си, а президентът Доналд Тръмп публично го подкрепи и похвали представянето му.

Контролираната от републиканците Камара на представителите в Конгреса на САЩ предприе процедурни действия, с които на практика блокира опита за импийчмънт на министъра на отбраната Пийт Хегсет, осигурявайки му още време, преди демократите да поемат контрола над Конгреса догодина и евентуално да подновят опитите за отстраняването му, предаде Ройтерс.

Гласуването на процедурното предложение се състоя броени часове след като Хегсет определи усилията за импийчмънт срещу него като фарс и решително защити работата си начело на Пентагона, за което получи похвали от президента Доналд Тръмп.

Републиканците приеха предложение осемте точки на обвинението, аргументиращи искането за импийчмънт, да бъдат изпратени за разглеждане в Комисията по правни въпроси. Вносителят на инициативата за импийчмънт - конгресменът Томас Маси - предупреди, че този ход на практика ще сложи край на процедурата.

Маси, републиканец от Кентъки, чийто мандат в Камарата на представителите изтича, се надяваше да привлече подкрепата на републиканци, недоволни от политиката на Хегсет и обезпокоени от непопулярността на войната с Иран. Демократите заявиха твърдата си подкрепа за инициативата за импийчмънт и се опитаха да помогнат на Маси да осигури възможност за гласуването му.

Почнаха импийчмънт на военния министър на САЩ

Хегсет щеше да бъде първият министър на отбраната на САЩ, подложен на импийчмънт. За последен път подобна процедура срещу цивилен ръководител на американската армия е била предприета през 1876 г., когато Уилям Белнап заема поста министър на войната.

Самият Хегсет нарича себе си "министър на войната" като част от усилията му да промени имиджа на американската армия, която според него е била твърде слаба и прекалено повлияна от идеологията на политическата коректност, към момента, когато той пое поста миналата година. Президентът Тръмп не може да промени названието на министерството на отбраната без одобрението на Конгреса, припомня Ройтерс.

Недоволството на избирателите от войната с Иран, която на практика стигна до задънена улица, помогна на демократите да получат контрол над Конгреса на междинните избори миналата седмица. Лидерът на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис отправи остри критики към Хегсет преди гласуването. "Пийт Хегсет злоупотреби с властта си, подкопа националната сигурност на Америка и бе архитектът на безразсъдната, скъпоструваща провалила се война, предприета по причини от САЩ срещу Иран", заяви той в понеделник.

Хегсет за импийчмънта: Личен манифест, продиктуван от его

Хегсет обаче нееднократно защити военния конфликт, като определи Тръмп като смел лидер и заяви, че иранската армия е разгромена. Той подчерта също, че заповедите му към американските въоръжени сили са били законни, въпреки обвиненията на Маси, че е извършил "тежки престъпления и нарушения на служебните си задължения" - както с тази война, така и с януарската военна операция на САЩ за сваляне от власт на венецуелския президент Николас Мадуро.

"Историята ще даде на войната с Иран съвсем различна оценка от общоприетата днес", заяви Хегсет.

Малко след края на брифинга в Пентагона Тръмп отново изрази подкрепата си за Хегсет в публикация в социалната си мрежа Трут соушъл.

"Пийт Хегсет заслужава оценка А ПЛЮС, ПЛЮС, ПЛЮС за защитата си срещу един недоволен, гневен, провален, бивш конгресмен - Томас Маси, ПЪЛЕН НЕУДАЧНИК!", написа Тръмп.

Източник: БТА    
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