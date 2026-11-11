Джип се блъсна в камион на АМ „Тракия”

П ътен инцидент между джип и товарен автомобил е станал на автомагистрала "Тракия" в района на 81-ви километър в платното за Бургас, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

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Няма загинали, а движението в района на катастрофата се осъществява в едната лента.

Стоянов уточни, че в участъка се извършват ремонтни работи и с необходимата сигнализация е указана по-ниска максимална скоростта. По думите му вероятната причина за инцидента е, че товарният автомобил е намалил скоростта си на движение, а шофьорът на джипа се е врязал в задната част на камиона.

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Шофьорът на джипа е с охлузни и прорезни рани.