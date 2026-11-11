"Hallo" вместо "привет": Без руски език в латвийските училища

О т тази учебна година руският вече не може да се преподава като чужд език в латвийските училища. Това е част от тенденция, с която Латвия иска да се отдалечи от Русия и в същото време да се ориентира по-силно към Европа, съобщи Deutsche Welle.

"Hallo! Guten Tag!" - това е всичко, което петокласниците от училището в Адажи край Рига знаят на немски засега. Едва от няколко седмици те изучават немски като втори чужд език. Немският има дългогодишна традиция в Латвия. Дълго време обаче руският беше значително по-разпространен като втори чужд език. Сега това се променя.

От тази учебна година руският вече не може да се преподава като чужд език в латвийските училища. Реформата е част от тенденция, с която Латвия иска да се отдалечи от Русия и в същото време да се ориентира по-силно към Европа, пише германската обществена медия АРД.

"Руският език никога не е бил наш свободен избор"

Латвия беше част от Съветския съюз до 1991 година. По това време руският беше доминиращ език в много сфери на обществения живот. "Руският всъщност никога не е бил наш свободен избор. Бяхме окупирани в продължение на 50 години и руският просто ни беше наложен", казва Йева Силина, заместник-министър на образованието на Латвия.

Сега Латвия иска да сложи край на това - страната е част от Европа и това трябва да се отрази включително в образователната система, допълва Силина.

Но и до днес около една трета от населението на Латвия говори руски вкъщи. Руски се използва и навън - например в кафенета и магазини. Но най-късно от руската агресия срещу Украйна насам латвийското правителство се опитва да се дистанцира максимално от всичко, което има отношение към източната съседка. Съществува силна тревога, че скоро Русия може да се опита да нападне и балтийските държави.

Десетки хиляди деца в Латвия изучават немски език

От езиковата реформа се възползва преди всичко немският език. Според Министерството на образованието около 57 000 латвийски деца изучават в момента немски. В училищата междувременно има близо 600 учители по немски език - два пъти повече, отколкото преди няколко години. Предлагат се и други европейски езици като френски или испански. Но немският език отбелязва особено силен ръст.

В училището в Адажи Карина Дела преподава немски в десет класа. 38-годишната учителка е живяла няколко години в Германия. Според нея, освен политическото развитие, има и практични причини за популярността на немския език.

Много германски компании развиват дейност в Латвия, а Германия е един от най-важните търговски партньори, обяснява тя. Освен това много семейства имат лични връзки с Германия, тъй като много латвийци работят там. "Децата посещават роднините си в Германия и така имат по-голяма мотивация да учат немски". За тези млади латвийци немският е много повече от просто един училищен предмет, казва още Дела, цитирана от АРД.

От "Гьоте институт" в Рига потвърждават нарасналия интереса към немския език. Предлаганите от института курсове за преквалификация на хора, които искат да станат учители по немски, в момента са препълнени. На някои места в Латвия отчаяно търсят учители по немски език, казва заместник-директорът на местния клон на института Ян Шпренгер.

С новото правило за езиковото обучение в училищата Латвия се отдалечава още повече от своето съветско минало. А едно ново поколение открива Германия за себе си - като партньор в рамките на Европа, а за някои може би и като място, където те виждат собственото си бъдеще, се казва още в публикацията на АРД.