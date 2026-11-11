България

Кошмарът на Бъдни вечер: Доживотен затвор за убиеца на 4-годишното момче, опитало да спаси майка си

Генджебай Мехмед е признат за виновен и за жесток побой над майката на момченцето. Той трябва да изплати на близките на детето над 270 000 евро обезщетения

Василена Василева Василена Василева

11 ноември 2026, 14:13
Кошмарът на Бъдни вечер: Доживотен затвор за убиеца на 4-годишното момче, опитало да спаси майка си
Източник: БТА

А пелативният съд в Пловдив потвърди доживотната присъда на  за убийството на 4-годишно момченце и нанесения жесток побой над майката на детето. Наказанието беше постановено от Хасковския окръжен съд през март тази година. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативния съд в Пловдив.

Доживотен затвор мъжа убил с бухалка четиригодишно дете

Съдебният състав е отхвърлил като неоснователни жалбите на подсъдимия и частните обвинители, както и протеста на прокуратурата. Държавното обвинение и близките на детето са настоявали за налагане на най-тежкото наказание - доживотен затвор без право на замяна, докато подсъдимият е поискал по-лека присъда.

Хасковският окръжен съд е признал мъжа за виновен за това, че в ранните часове на 24 декември 2022 г. в Хасково умишлено е умъртвил малолетното дете при условията на опасен рецидив и с особена жестокост. За убийството му е наложено наказание „доживотен затвор“.

Мъжът е осъден и на 10 години лишаване от свобода за нанесена при същите квалифициращи обстоятелства средна телесна повреда на майката на детето. Получил е и наказания за управление на автомобил без свидетелство за правоуправление и на нерегистрирано моторно превозно средство. Съдът е определил едно общо най-тежко наказание - доживотен затвор.

Подсъдимият трябва да изплати на близките на починалото дете общо над 270 000 евро обезщетения.

В мотивите си апелативните съдии посочват, че обвиненията са доказани по несъмнен начин. Според установеното по делото момченцето се опитало да защити майка си, след като подсъдимият започнал да я бие.

Мъжът нанесъл на детето множество удари с ръце по главата, а впоследствие и удари с дървена бухалка по тялото. Получените тежки травматични увреждания довели до смъртта на момченцето.

Магистратите приемат, че наложеното от Хасковския окръжен съд наказание е справедливо и съответства на тежестта на извършените престъпления.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Кошмарът на Бъдни вечер: Доживотен затвор за убиеца на 4-годишното момче, опитало да спаси майка си

Кошмарът на Бъдни вечер: Доживотен затвор за убиеца на 4-годишното момче, опитало да спаси майка си

Големият парадокс: Изгаряме милиарди за AI, а ползваме чатботовете просто като Google

Големият парадокс: Изгаряме милиарди за AI, а ползваме чатботовете просто като Google

Русия с ултиматум за Украйна в Абу Даби

Русия с ултиматум за Украйна в Абу Даби

Внимание, силен вятър! НИМХ предупреди 22 области в страната

Внимание, силен вятър! НИМХ предупреди 22 области в страната

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Mercedes пенсионира EQE, EQE SUV и EQS SUV

Mercedes пенсионира EQE, EQE SUV и EQS SUV

carmarket.bg
<p>Задържан е румънски шофьор на тир след катастрофата на "Тракия"</p>
Ексклузивно

Задържан е румънски шофьор на тир след катастрофата на "Тракия"

Преди 8 часа
Борисов: Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията
Ексклузивно

Борисов: Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията

Преди 6 часа
Над 50 свидетели са разпитани за трагедията на АМ „Тракия“, проверяват 20 автомобила
Ексклузивно

Над 50 свидетели са разпитани за трагедията на АМ „Тракия“, проверяват 20 автомобила

Преди 7 часа
Какво е състоянието на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия“
Ексклузивно

Какво е състоянието на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия“

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Ще се видим скоро“: Осъден убиец отправи зловеща заплаха към Ръсел Бранд от затвора

„Ще се видим скоро“: Осъден убиец отправи зловеща заплаха към Ръсел Бранд от затвора

Свят Преди 12 минути

Осъденият за изнасилване комик Ръсел Бранд получи зловеща закана в социалните мрежи от затворник, излежаващ доживотна присъда. Според бивши пазачи и затворници, актьорът е мишена и прекарва дните си в килията в денонощни молитви и медитация

"Hallo" вместо "привет": Без руски език в латвийските училища

"Hallo" вместо "привет": Без руски език в латвийските училища

Свят Преди 20 минути

Това е част от тенденция, с която Латвия иска да се отдалечи от Русия и в същото време да се ориентира по-силно към Европа

Принцеса Кейт в рядко интервю: "Природата беше моето убежище по време на борбата с рака"

Принцеса Кейт в рядко интервю: "Природата беше моето убежище по време на борбата с рака"

Любопитно Преди 51 минути

Принцесата на Уелс споделя откровено за изцелението, надеждата в най-тъмните моменти и как възпитава трите си деца

Над 40% от българите не могат да покрият неочакван разход

Над 40% от българите не могат да покрият неочакван разход

Парите ни Преди 1 час

България е на трето място в ЕС по този показател, а близо всеки пети има просрочени плащания

Нова измама с изкуствен интелект: Рекетират собственици на изгубени домашни любимци

Нова измама с изкуствен интелект: Рекетират собственици на изгубени домашни любимци

Свят Преди 1 час

Полицията със спешно предупреждение: Измамници използват снимки с изкуствен интелект, за да подлъгват стопани на изгубени животни и да искат пари или откуп от тях

<p>Това, което камерите не показаха: Как принц Хари защити Меган по време на емоционалната среща</p>

Това, което камерите не показаха: Как принц Хари защити Меган по време на емоционалната среща на върха в Брюксел

Свят Преди 1 час

Репортер на HELLO! стана свидетел на напрегнатите жестове и тихата подкрепа между Хари и Меган в Брюксел. На фона на ареста на баща ѝ, херцогинята се отказа от речта си в ЕП, но двамата се обединиха в подкрепа на семейства, пострадали от онлайн тормоз

Прокуратурата проверява асфалта и ремонтите на „Тракия“: Всички документи са изискани от АПИ

Прокуратурата проверява асфалта и ремонтите на „Тракия“: Всички документи са изискани от АПИ

България Преди 1 час

Националното следствие пое случая след решение на Главния прокурор. Разпитани са над 50 свидетели, иззети са 20 автомобила, а Окръжна прокуратура - Ямбол назначи експертизи на асфалта, спирачния път и метеорологичните условия

Тристранката се събира на извънредно заседание в четвъртък за Бюджет 2027

Тристранката се събира на извънредно заседание в четвъртък за Бюджет 2027

България Преди 1 час

Правителството, синдикатите и работодателите ще обсъдят държавния бюджет, бюджета на НЗОК и този на общественото осигуряване

<p>Принц Джордж изненада с невероятен талант (СНИМКА)</p>

Принц Джордж изненада с невероятен талант, вижте рисунката на 13-годишния престолонаследник

Любопитно Преди 1 час

13-годишният принц Джордж демонстрира забележителен художествен талант. Негова колоритна рисунка на рибарче беше публикувана от принц Уилям в специалното издание на списание Country Life, разкривайки приликата между младия престолонаследник и крал Чарлз

<p>&bdquo;САЩ заплашват да използват &bdquo;майката на всички бомби&ldquo;</p>

Пезешкиан обвини САЩ в „дипломация чрез заплахи“ с „майката на всички бомби“

Свят Преди 2 часа

Иранският президент реагира на съобщенията, че Пентагонът обмисля използването на мощната авиобомба MOAB срещу подземен ядрен обект

Уникален удар в Големите езера: Уловиха изключително рядка яркожълта риба мутант в САЩ

Уникален удар в Големите езера: Уловиха изключително рядка яркожълта риба мутант в САЩ

Любопитно Преди 2 часа

Учените попаднаха на изключително рядък екземпляр по време на рутинно проучване, но състоянието на мистериозното създание породи сериозни въпроси

„Искаме да ви унищожим“: Бомбени заплахи в над 300 училища в Италия, евакуираха ученици

„Искаме да ви унищожим“: Бомбени заплахи в над 300 училища в Италия, евакуираха ученици

Свят Преди 2 часа

Анонимно електронно писмо, подписано с името Михаил Андропов, е получено в учебни заведения в различни части на страната. Полицията проверява сградите за взривни устройства

Отмениха частичното бедствено положение в три общини след катастрофите на „Тракия“

Отмениха частичното бедствено положение в три общини след катастрофите на „Тракия“

България Преди 2 часа

Режимът беше въведен на 10 ноември заради тежките пътни инциденти, при които загинаха 11 души, а повече от 50 бяха ранени

Приеха 33% данък върху свръхпечалбите на първо четене в парламента

Приеха 33% данък върху свръхпечалбите на първо четене в парламента

Парите ни Преди 2 часа

Депутатите одобриха и увеличение на ваучерите за храна до 200 евро месечно

По-висок данък в ЕС: Ще струват ли цигарите в Гърция 13 евро за пакет?

По-висок данък в ЕС: Ще струват ли цигарите в Гърция 13 евро за пакет?

Свят Преди 2 часа

Европейските преговори продължават, а търговците предупреждават за риск от повече контрабанда и затваряне на малки магазини

Разбиха схема за сексуална експлоатация в Сапарева баня: 14-годишна е сред жертвите

Разбиха схема за сексуална експлоатация в Сапарева баня: 14-годишна е сред жертвите

България Преди 2 часа

По данни на разследването пострадалите са били подлагани на тормоз и насилие, и принуждавани да предоставят сексуални услуги в продължение на година

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ви изяде нещо по време на разходка? Ето какво да направите

dogsandcats.bg

15 породи кучета с тигрова окраска, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg
1

Без валежи, но с гъсти мъгли и вятър в четвъртък

sinoptik.bg
1

Три занимания, с които да се отдадем на есенната магия

sinoptik.bg

Антоанет Пепе постъпи в болница, ще оперират ръката й

Edna.bg

Кои са съставките на щастието? Психологът Иван Иванов с рецепта за по-добър живот

Edna.bg

Трима от загиналите на „Тракия“ са роднини от сливенското село Самуилово

Nova.bg

Ден на национален траур в памет на жертвите на верижните катастрофи на „Тракия”

Nova.bg