Кошмарът на Бъдни вечер: Доживотен затвор за убиеца на 4-годишното момче, опитало да спаси майка си

А пелативният съд в Пловдив потвърди доживотната присъда на за убийството на 4-годишно момченце и нанесения жесток побой над майката на детето. Наказанието беше постановено от Хасковския окръжен съд през март тази година. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативния съд в Пловдив.

Доживотен затвор мъжа убил с бухалка четиригодишно дете

Съдебният състав е отхвърлил като неоснователни жалбите на подсъдимия и частните обвинители, както и протеста на прокуратурата. Държавното обвинение и близките на детето са настоявали за налагане на най-тежкото наказание - доживотен затвор без право на замяна, докато подсъдимият е поискал по-лека присъда.

Хасковският окръжен съд е признал мъжа за виновен за това, че в ранните часове на 24 декември 2022 г. в Хасково умишлено е умъртвил малолетното дете при условията на опасен рецидив и с особена жестокост. За убийството му е наложено наказание „доживотен затвор“.

Мъжът е осъден и на 10 години лишаване от свобода за нанесена при същите квалифициращи обстоятелства средна телесна повреда на майката на детето. Получил е и наказания за управление на автомобил без свидетелство за правоуправление и на нерегистрирано моторно превозно средство. Съдът е определил едно общо най-тежко наказание - доживотен затвор.

Подсъдимият трябва да изплати на близките на починалото дете общо над 270 000 евро обезщетения.

В мотивите си апелативните съдии посочват, че обвиненията са доказани по несъмнен начин. Според установеното по делото момченцето се опитало да защити майка си, след като подсъдимият започнал да я бие.

Мъжът нанесъл на детето множество удари с ръце по главата, а впоследствие и удари с дървена бухалка по тялото. Получените тежки травматични увреждания довели до смъртта на момченцето.

Магистратите приемат, че наложеното от Хасковския окръжен съд наказание е справедливо и съответства на тежестта на извършените престъпления.