България

Отмениха частичното бедствено положение в три общини след катастрофите на „Тракия“

Режимът беше въведен на 10 ноември заради тежките пътни инциденти, при които загинаха 11 души, а повече от 50 бяха ранени

Василена Василева Василена Василева

11 ноември 2026, 13:22
Прокуратурата проверява асфалта и ремонтите на „Тракия“: Всички документи са изискани от АПИ

Прокуратурата проверява асфалта и ремонтите на „Тракия“: Всички документи са изискани от АПИ
Внимание, силен вятър! НИМХ предупреди 22 области в страната

Внимание, силен вятър! НИМХ предупреди 22 области в страната
Четирима oт загиналите на „Тракия“ са от едно село, сред жертвите е цяло семейство

Четирима oт загиналите на „Тракия“ са от едно село, сред жертвите е цяло семейство
Европа скърби с България: ЕС свали знамената си наполовина заради ада на „Тракия“

Европа скърби с България: ЕС свали знамената си наполовина заради ада на „Тракия“
„Не искам да виждам повече подобно нещо“: Говорят спасителите от трагедията на „Тракия“

„Не искам да виждам повече подобно нещо“: Говорят спасителите от трагедията на „Тракия“
Синоптик за трагедията на „Тракия“: Мъглата не би трябвало да причини такъв инцидент

Синоптик за трагедията на „Тракия“: Мъглата не би трябвало да причини такъв инцидент
Огромна вълна от солидарност: Стотици се редят на опашки, за да спасят пострадалите от „Тракия“

Огромна вълна от солидарност: Стотици се редят на опашки, за да спасят пострадалите от „Тракия“
Отпускат по 8000 евро за семействата на загиналите на АМ

Отпускат по 8000 евро за семействата на загиналите на АМ "Тракия"

О бластният управител на Ямбол Георги Чалъков отмени частичното бедствено положение в общините Ямбол, Тунджа и Стралджа. То беше обявено на 10 ноември заради тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които загинаха 11 души, а повече от 50 бяха ранени.

Задържан е румънски шофьор на тир след катастрофата на "Тракия"

Това съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в Ямбол.

Частичното бедствено положение беше въведено в 7:30 ч. на 10 ноември, минути след подаването на сигнала за тежките пътни инциденти в района на областта. Като основание за решението си тогава областният управител посочи извънредната ситуация и значителните материални щети вследствие на катастрофите.

Четирима oт загиналите на „Тракия“ са от едно село, сред жертвите е цяло семейство

Със заповедта за обявяване на бедственото положение бяха разпоредени мерки за ограничаване и ликвидиране на последиците от инцидентите. Предвиждаше се оповестяване на населението чрез Националната система за ранно предупреждение и оповестяване и BG-ALERT, както и привеждане в готовност на необходимата техника и човешки ресурси.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Ямбол - Севдалина Кръстева    
катастрофа на АМ Тракия Ямбол бедствено положение верижна катастрофа жертви Георги Чалъков община Тунджа община Стралджа пътен инцидент румънски шофьор
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Кошмарът на Бъдни вечер: Доживотен затвор за убиеца на 4-годишното момче, опитало да спаси майка си

Кошмарът на Бъдни вечер: Доживотен затвор за убиеца на 4-годишното момче, опитало да спаси майка си

Големият парадокс: Изгаряме милиарди за AI, а ползваме чатботовете просто като Google

Големият парадокс: Изгаряме милиарди за AI, а ползваме чатботовете просто като Google

Русия с ултиматум за Украйна в Абу Даби

Русия с ултиматум за Украйна в Абу Даби

Внимание, силен вятър! НИМХ предупреди 22 области в страната

Внимание, силен вятър! НИМХ предупреди 22 области в страната

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Mercedes пенсионира EQE, EQE SUV и EQS SUV

Mercedes пенсионира EQE, EQE SUV и EQS SUV

carmarket.bg
<p>Задържан е румънски шофьор на тир след катастрофата на "Тракия"</p>
Ексклузивно

Задържан е румънски шофьор на тир след катастрофата на "Тракия"

Преди 8 часа
Борисов: Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията
Ексклузивно

Борисов: Хората още бяха в ламарините и започнаха царете на оправданията

Преди 6 часа
Над 50 свидетели са разпитани за трагедията на АМ „Тракия“, проверяват 20 автомобила
Ексклузивно

Над 50 свидетели са разпитани за трагедията на АМ „Тракия“, проверяват 20 автомобила

Преди 7 часа
Какво е състоянието на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия“
Ексклузивно

Какво е състоянието на пострадалите при тежките катастрофи на АМ „Тракия“

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Ще се видим скоро“: Осъден убиец отправи зловеща заплаха към Ръсел Бранд от затвора

„Ще се видим скоро“: Осъден убиец отправи зловеща заплаха към Ръсел Бранд от затвора

Свят Преди 12 минути

Осъденият за изнасилване комик Ръсел Бранд получи зловеща закана в социалните мрежи от затворник, излежаващ доживотна присъда. Според бивши пазачи и затворници, актьорът е мишена и прекарва дните си в килията в денонощни молитви и медитация

"Hallo" вместо "привет": Без руски език в латвийските училища

"Hallo" вместо "привет": Без руски език в латвийските училища

Свят Преди 20 минути

Това е част от тенденция, с която Латвия иска да се отдалечи от Русия и в същото време да се ориентира по-силно към Европа

Принцеса Кейт в рядко интервю: "Природата беше моето убежище по време на борбата с рака"

Принцеса Кейт в рядко интервю: "Природата беше моето убежище по време на борбата с рака"

Любопитно Преди 51 минути

Принцесата на Уелс споделя откровено за изцелението, надеждата в най-тъмните моменти и как възпитава трите си деца

Над 40% от българите не могат да покрият неочакван разход

Над 40% от българите не могат да покрият неочакван разход

Парите ни Преди 1 час

България е на трето място в ЕС по този показател, а близо всеки пети има просрочени плащания

Нова измама с изкуствен интелект: Рекетират собственици на изгубени домашни любимци

Нова измама с изкуствен интелект: Рекетират собственици на изгубени домашни любимци

Свят Преди 1 час

Полицията със спешно предупреждение: Измамници използват снимки с изкуствен интелект, за да подлъгват стопани на изгубени животни и да искат пари или откуп от тях

<p>Това, което камерите не показаха: Как принц Хари защити Меган по време на емоционалната среща</p>

Това, което камерите не показаха: Как принц Хари защити Меган по време на емоционалната среща на върха в Брюксел

Свят Преди 1 час

Репортер на HELLO! стана свидетел на напрегнатите жестове и тихата подкрепа между Хари и Меган в Брюксел. На фона на ареста на баща ѝ, херцогинята се отказа от речта си в ЕП, но двамата се обединиха в подкрепа на семейства, пострадали от онлайн тормоз

Тристранката се събира на извънредно заседание в четвъртък за Бюджет 2027

Тристранката се събира на извънредно заседание в четвъртък за Бюджет 2027

България Преди 1 час

Правителството, синдикатите и работодателите ще обсъдят държавния бюджет, бюджета на НЗОК и този на общественото осигуряване

<p>Принц Джордж изненада с невероятен талант (СНИМКА)</p>

Принц Джордж изненада с невероятен талант, вижте рисунката на 13-годишния престолонаследник

Любопитно Преди 1 час

13-годишният принц Джордж демонстрира забележителен художествен талант. Негова колоритна рисунка на рибарче беше публикувана от принц Уилям в специалното издание на списание Country Life, разкривайки приликата между младия престолонаследник и крал Чарлз

<p>&bdquo;САЩ заплашват да използват &bdquo;майката на всички бомби&ldquo;</p>

Пезешкиан обвини САЩ в „дипломация чрез заплахи“ с „майката на всички бомби“

Свят Преди 2 часа

Иранският президент реагира на съобщенията, че Пентагонът обмисля използването на мощната авиобомба MOAB срещу подземен ядрен обект

Уникален удар в Големите езера: Уловиха изключително рядка яркожълта риба мутант в САЩ

Уникален удар в Големите езера: Уловиха изключително рядка яркожълта риба мутант в САЩ

Любопитно Преди 2 часа

Учените попаднаха на изключително рядък екземпляр по време на рутинно проучване, но състоянието на мистериозното създание породи сериозни въпроси

По-висок данък в ЕС: Ще струват ли цигарите в Гърция 13 евро за пакет?

По-висок данък в ЕС: Ще струват ли цигарите в Гърция 13 евро за пакет?

Свят Преди 2 часа

Европейските преговори продължават, а търговците предупреждават за риск от повече контрабанда и затваряне на малки магазини

Разбиха схема за сексуална експлоатация в Сапарева баня: 14-годишна е сред жертвите

Разбиха схема за сексуална експлоатация в Сапарева баня: 14-годишна е сред жертвите

България Преди 2 часа

По данни на разследването пострадалите са били подлагани на тормоз и насилие, и принуждавани да предоставят сексуални услуги в продължение на година

<p>Тайната в смартфона: Как открития отпреди векове управляват днешните ни екрани</p>

Математиците, които промениха света

Любопитно Преди 2 часа

От Ибн ал-Хайтам до Еми Ньотер: четири истории за силата на математиката

Пол Маккартни вече официално е милиардер

Пол Маккартни вече официално е милиардер

Любопитно Преди 3 часа

Легендарният музикант Пол Маккартни официално се присъедини към клуба на милиардерите с приблизително състояние от 1,4 милиарда долара. Основна част от богатството му идва от музикалните права, авторските възнаграждения и световните турнета

ЕС договори бюджет от 199,7 млрд. евро за 2027 г.

ЕС договори бюджет от 199,7 млрд. евро за 2027 г.

Свят Преди 3 часа

Най-много средства са предвидени за сближаване, природни ресурси и иновации, запазва се резерв за непредвидени кризи

Бизнес сграда в Абу Даби

Приключиха преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби

Свят Преди 3 часа

Москва настоява за оттегляне на украинските сили от части на Донбас, а Вашингтон обсъжда нова рамка за сигурност с участието на Европа

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ви изяде нещо по време на разходка? Ето какво да направите

dogsandcats.bg

15 породи кучета с тигрова окраска, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg
1

Без валежи, но с гъсти мъгли и вятър в четвъртък

sinoptik.bg
1

Три занимания, с които да се отдадем на есенната магия

sinoptik.bg

Антоанет Пепе постъпи в болница, ще оперират ръката й

Edna.bg

Кои са съставките на щастието? Психологът Иван Иванов с рецепта за по-добър живот

Edna.bg

Трима от загиналите на „Тракия“ са роднини от сливенското село Самуилово

Nova.bg

Ден на национален траур в памет на жертвите на верижните катастрофи на „Тракия”

Nova.bg