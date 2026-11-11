Отмениха частичното бедствено положение в три общини след катастрофите на „Тракия“

О бластният управител на Ямбол Георги Чалъков отмени частичното бедствено положение в общините Ямбол, Тунджа и Стралджа. То беше обявено на 10 ноември заради тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които загинаха 11 души, а повече от 50 бяха ранени.
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Това съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в Ямбол.
Частичното бедствено положение беше въведено в 7:30 ч. на 10 ноември, минути след подаването на сигнала за тежките пътни инциденти в района на областта. Като основание за решението си тогава областният управител посочи извънредната ситуация и значителните материални щети вследствие на катастрофите.
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Със заповедта за обявяване на бедственото положение бяха разпоредени мерки за ограничаване и ликвидиране на последиците от инцидентите. Предвиждаше се оповестяване на населението чрез Националната система за ранно предупреждение и оповестяване и BG-ALERT, както и привеждане в готовност на необходимата техника и човешки ресурси.