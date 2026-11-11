България

Апелативният съд отмени домашния арест на Бургазлиев

Потвърдена е мярката му за неотклонение "задържане под стража"

Николай Киров Николай Киров

11 ноември 2026, 15:52
Апелативният съд отмени домашния арест на Бургазлиев
Източник: БТА

А пелативният съд в Бургас отмени определението на Окръжния съд в града, с което Никола Бургазлиев бе оставен под домашен арест, и потвърди мярката му за неотклонение "задържане под стража". Това съобщиха от съда.

Бургазлиев е обвиняем за тежката катастрофа, станала през лятото на миналата година в курорта "Слънчев бряг", при която с управлявано от него АТВ бе блъсната 35-годишната Христина Здравкова. По-късно тя почина в болница. При инцидента тежко пострадаха и трима пешеходци, сред които и детето на загиналата.

Прокуратурата протестира домашния арест на Бургазлиев

С днешното си решение Апелативният съд отменя определението на Окръжния съд в Бургас от 29 октомври, с което мярката на Бургазлиев бе изменена от "задържане под стража" в "домашен арест", и потвърждава най-тежката мярка за неотклонение.

Припомняме, че след решението на Окръжния съд прокуратурата внесе протест срещу определянето на домашен арест. От държавното обвинение посочиха, че Бургазлиев е управлявал електрическото превозно средство след употреба на високорисково наркотично вещество – тетрахидроканабинол.

Съдът пусна под домашен арест Никола Бургазлиев

На 3 ноември т. г. близки на загиналата внесоха петиция в деловодството на Окръжния съд в Бургас с подписите на 10 200 граждани. С нея те изразиха несъгласие с определението на съда за домашен арест на Никола Бургазлиев.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Галя Тенева    
Никола Бургазлиев Бургас Катастрофа в Слънчев бряг
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