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Принцеса Кейт в рядко интервю: "Природата беше моето убежище по време на борбата с рака"

Принцесата на Уелс споделя откровено за изцелението, надеждата в най-тъмните моменти и как възпитава трите си деца

11 ноември 2026, 14:59
Принцеса Кейт в рядко интервю: "Природата беше моето убежище по време на борбата с рака"
Източник: Getty Images

П ринцесата на Уелс Кейт Мидълтън даде изключително рядко и откровено интервю, в което разкрива как е намерила утеха и сила в природата по време на възстановяването си от рак, пише The Independent.

Специалният разговор е част от извънредния брой на списание Country Life, чийто гост-редактор е съпругът ѝ принц Уилям. Броят включва и цветна рисунка на рибарче, нарисувана от 11-годишния принц Джордж.

За интервюто Кейт разговаря с известния писател Робърт Макфарлейн, познат с книгите си за природата и пейзажите.

„Природата не ни съди и не иска нищо от нас“

Запитана откъде черпи надежда в най-трудните си периоди, принцесата споделя: „Уроците на природата ни показват, че въпреки предизвикателствата, които животът ни поднася, ние не сме сами и сме свързани с нещо много по-голямо от самите нас“.

Тя допълва, че дивият свят ѝ е донесъл нещо, което трудно се намира на друго място: „Природата не иска нищо от нас. Тя не ни съди и не очаква от нас да се доказваме. Тя просто ни позволява да бъдем себе си. Природата наистина беше моето убежище – мястото, където инстинктивно исках да избягам“.

Пътят към възстановяването не е права линия

Принцесата направи паралел между преживяното в болницата и естествените цикли в Природата: „В болницата ми казаха, че възстановяването ми няма да бъде права линия. Ще има хубави и лоши дни и че се изисква време. В природата е абсолютно същото. Тя ни показва, че периодите на почивка, размисъл и обновление са точно толкова важни, колкото и моментите на растеж“.

За детството и възпитанието на Джордж, Шарлот и Луи

Кейт споделя, че любовта ѝ към природата се е родила още в ранно детство, когато е прекарвала часове край потоците, брала е къпини или просто е прекарвала време сама в своя свят, наслаждавайки се на обикновените неща.

Тя разкрива и основния си принцип във възпитанието на трите си деца - принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи: „Това е нещо, което постоянно си напомням да правя с моите деца: да им давам свободата да изследват сами, вместо постоянно да им казвам какво да виждат или какво да мислят“.

Принц Уилям следва традициите на кралското семейство, като става гост-редактор на Country Life - роля, която преди него са изпълнявали баща му крал Чарлз III, кралица Камила и принцеса Анна.

Източник: The Independent    
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