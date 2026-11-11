Приеха 33% данък върху свръхпечалбите на първо четене в парламента

Парламентът одобри на първо четене въвеждането на еднократен данък от 33% върху свръхпечалбата на компании от определени икономически сектори. Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, внесени от Министерския съвет, бяха подкрепени със 127 гласа „за“, 75 „против“ и нито един „въздържал се“.

Законопроектът получи подкрепата на депутатите от „Прогресивна България“. Против гласуваха представители на ГЕРБ-СДС, ДПС, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.

Очакванията на правителството са новият данък да осигури 800 млн. евро приходи в бюджета.

Кои компании ще плащат новия данък

Еднократното облагане ще обхване банки, застрахователни дружества, телекомуникационни компании, обменни бюра и дружества за бързи кредити.

В обхвата попадат и търговци на храни, чиито нетни приходи от продажби за 2026 г. са най-малко 5 млн. евро.

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Ваучерите за храна ще могат да достигнат 200 евро

Сред останалите одобрени на първо четене промени е увеличаването на максималната месечна стойност на ваучерите за храна, които работодателите могат да предоставят на служителите си.

Предвижда се размерът им да нарасне от сегашните 102,26 евро до 200 евро.

Законопроектът включва и промени в облагането на разходите в натура, свързани с фирмени активи, използвани за лични нужди.

Повишава се и стойностният праг за данъчни дълготрайни материални и нематериални активи от 700 лева на 1000 евро.

Предвижда се още срокът за приспадане на данъчни загуби да се увеличи от 5 на 10 години, като се въвежда ограничение до 70% от положителния данъчен финансов резултат.

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Въвежда се и ускорена данъчна амортизация за технологии с изкуствен интелект, високопроизводителна компютърна техника и сървърна инфраструктура.

Опозицията предупреди за поскъпване и риск за икономиката

По време на дебатите представители на опозицията се обявиха против данъка върху свръхпечалбите.

Владислав Панев от „Демократична България“ предупреди, че предложените мерки създават риск от рецесия. Според него основният проблем в бюджета са разходите, а не приходите.

Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС също разкритикува предложението. По думите му използването на еднократни приходи за финансиране на постоянни разходи не е благоразумна политика.

Асен Василев от „Продължаваме промяната“ заяви, че вредата за икономиката от данъка може да се окаже по-голяма от очакваните 800 млн. евро приходи. Той посочи още, че ако се въвежда подобен налог, той трябва да обхване и енергийния сектор.

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От ДПС предупредиха, че допълнителната данъчна тежест може да бъде прехвърлена върху крайните потребители чрез по-високи цени, което да увеличи инфлацията.

Управляващите защитиха временния данък

Константин Проданов от „Прогресивна България“ защити предложението като временна мярка за стабилизиране на публичните финанси през следващата година.

Той посочи, че подобно облагане е прилагано и в други държави от Европейския съюз, без това да води до спад на чуждестранните инвестиции и инвестиционната активност.

Според него данъкът е насочен към икономическата рента над нормалната печалба.

Отхвърлиха други два законопроекта

Депутатите не подкрепиха предложението на „Демократична България“ за поетапно въвеждане на нулева данъчна ставка за печалбата, реинвестирана в машини, производствено оборудване и апаратура.

Отхвърлен беше и законопроектът на служебния кабинет, предвиждащ данъчни облекчения при дарения за спорта.

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че Министерството на финансите не подкрепя предложенията заради недостатъчна обосновка и липса на достатъчно конкретни условия за постигане на поставените цели.

Промените в корпоративното облагане все още не са окончателни. Предстои законопроектът да бъде разгледан и гласуван на второ четене в Народното събрание.