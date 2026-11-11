„Искаме да ви унищожим“: Бомбени заплахи в над 300 училища в Италия, евакуираха ученици

Н ай-малко 300 училища в Италия бяха евакуирани днес, след като получиха по електронната поща идентични бомбени заплахи, съобщи министърът на образованието Джузепе Валдитара, цитиран от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че сигналите за заплаха за сигурността са били подадени на фона на нарастващите опасения в Европа, свързани с т. нар. заплахи от хибридната война, които засегнаха супермаркети, кръвни банки, въздушния трафик и телевизии.

Бомбени заплахи срещу училища в Сърбия, Унгария и Великобритания

Il messaggio, firmato Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan, con i codici identificativi è stato ricevuto da decine di plessi scolastici di vario grado facendo scattare le operazioni controllo e l’evacuazione. (😂😂😂😂😂😂😂) https://t.co/rVReABjtZu — MC (@Virus1979C) November 11, 2026

Валдитара заяви пред телевизия „Ла7“, че 300 училища са били засегнати от бомбените заплахи и добави, че е възможно броят им да се увеличи.

„След общонационалната тревога за бомбени заплахи искаме да ви уведомим, че всички ученици са отведени на безопасно място и остават под надзора на училищни служители“, се казва в информация до родителите на едно училище в Рим.

Говорител на полицията в италианската столица заяви, че правоприлагащите органи в страната разследват случая.

Misoginistan. Strano che questo sia il senso dell'humor di questo fulminato, inaspettato — 🟡⚒️🔴 (@succudefrutta) November 11, 2026

Имейлите със заплахите са били изпратени от името на „Михаил Андропов, лидер на Вилаета Мизогинистан“, каза правителствен източник, запознат с темата.

Същият предполагам автор пое отговорност за изпратените по имейл в петък бомбени заплахи срещу медии в Ирландия и България.

Според източник от италианското правителство при проверките, извършени от властите, не са били открити следи, че бомбените заплахи са достоверни и те са част от стратегия „целяща предизвикване на тревога и загриженост“.

Италианският премиер Джорджа Мелони написа в социалните мрежи, че заплахите не представляват опасност и че полицията и другите обществени органи следят обстановката. Мелони добави, че ще председателства среща в централата на правителството, по време на която ще бъде направен преглед на събитията и ще бъдат координирани по-нататъшните действия.