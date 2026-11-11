България

Разбиха схема за сексуална експлоатация в Сапарева баня: 14-годишна е сред жертвите

По данни на разследването пострадалите са били подлагани на тормоз и насилие, и принуждавани да предоставят сексуални услуги в продължение на година

Василена Василева Василена Василева

11 ноември 2026, 12:58
Разбиха схема за сексуална експлоатация в Сапарева баня: 14-годишна е сред жертвите
Източник: МВР

Г лавна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) задържа мъж на 40 години и жена на 34 години при специализирана операция срещу трафика на хора с цел сексуална експлоатация. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

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Акцията е проведена вчера на територията на община Сапарева баня, област Кюстендил. В хода на операцията са установени три жертви на трафик на хора, една от които е 14-годишно момиче.

Според събраните до момента данни жертвите са били държани в зависимост и принуждавани да предоставят сексуални услуги в продължение на около година. За целта са използвани тормоз и насилие, както и електрошокови устройства и наркотични вещества.

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По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Кюстендил. Разпитани са свидетели, а работата по разследването продължава.

В края на октомври служители на ГДБОП участваха в трансгранична операция срещу трудовата експлоатация. В рамките на акцията службите на 34 държави и Европол са извършили 27 ареста и са идентифицирали 248 жертви на трафик на хора в продължение на седмица.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Константин Костов    
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