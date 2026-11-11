Над 40% от българите не могат да покрият неочакван разход

Над четирима от всеки десет българи не могат да си позволят да покрият неочакван финансов разход със собствени средства. През 2025 г. в това положение са били 42,4% от населението на страната, показват данни на Евростат, публикувани днес.

По този показател България заема трето място в Европейския съюз. По-висок е делът единствено в Гърция, където 50,5% от населението не може да посрещне непредвиден разход, и в Латвия с 43,7%.

За сравнение, средно за ЕС финансови затруднения при подобна ситуация изпитват 29,2% от хората. Така делът в България е с 13,2 процентни пункта над средноевропейския.

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Данните показват, че финансовата устойчивост на домакинствата в ЕС се различава значително.

Най-малък е делът на хората, които не могат да покрият неочаквани разходи, в Нидерландия - 15,3%. Следват Малта и Чехия с по 18,7%.

В България все пак се отчита подобрение спрямо предходната година. През 2024 г. 45,6% от населението не е можело да посрещне непредвиден разход, докато през 2025 г. делът намалява до 42,4%.

Подобрение има и на европейско ниво. Средният показател за ЕС се понижава от 30% през 2024 г. до 29,2% през 2025 г. За последните десет години намалението е с 8,2 процентни пункта.

Почти всеки пети българин има просрочени плащания

Финансовите затруднения се проявяват и при покриването на редовните задължения.

Според данните на Евростат през 2025 г. 18,2% от населението на България е имало просрочени плащания по ипотека или наем, сметки за комунални услуги или покупки на изплащане.

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Това е близо два пъти над средното равнище за Европейския съюз, което е 9,2%.

Най-сериозно е положението в Гърция, където 41,8% от населението е имало просрочени задължения от този вид.

Многодетните семейства са сред най-засегнатите

Особено високи са затрудненията при домакинствата с двама възрастни и три или повече деца на издръжка.

В България 33,2% от хората в такива семейства живеят в домакинства с просрочени плащания. В Гърция делът достига 48,3%.

Данните показват, че при многодетните семейства затрудненията с редовното плащане на задълженията са значително по-разпространени, отколкото сред населението като цяло.

За кои разходи българите най-често срещат затруднения

Според Евростат едва 0,8% от населението на България има просрочени ипотечни или наемни плащания.

Когато обаче към тях се включат неплатените сметки за комунални услуги и покупките на изплащане, общият дял на хората с просрочени задължения достига 18,2%.

Защо всеки трети българин очаква парите му да свършат?

Това показва, че затрудненията на домакинствата не се ограничават до жилищните плащания, а обхващат и други текущи разходи.

Въпреки подобрението през последната година България остава сред държавите в ЕС с най-висок дял на хората, които не разполагат с достатъчно средства, за да се справят с непредвидено плащане.