Приключиха преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби

Край на първия ден от преговорите между Русия и Украйна

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Украински, руски и американски представители подновиха мирните преговори в Абу Даби, но засега няма признаци за пробив.

Основните разногласия са за териториите, гаранциите за сигурност и неутралния статут на Украйна.

Междувременно двете страни съобщиха за нови нощни удари, включително по енергийни обекти в Украйна и жилищна сграда в Русия.

Russia and Ukraine hold a second day of US-led talks in United Arab Emirates, with Kiev’s top negotiator Rustem Umerov saying European partners will meet separately afterward https://t.co/FMlGaQwR6Y — TRT World (@trtworld) November 11, 2026

Руски, украински и американски представители започнаха втория ден от мирните преговори в Абу Даби в сряда, като подновиха срещите, които Киев и Вашингтон определиха в понеделник като конструктивни, но от които засега няма признаци за пробив.

Украинските и руските преговарящи не предоставиха подробности след разговорите в понеделник, първите между воюващите страни от февруари насам. Москва и Киев влязоха в преговорите с коренно различни позиции относно условията за евентуално споразумение.

„Започваме втория ден от преговорите“, заяви главният украински преговарящ Рустем Умеров в приложението Telegram. „Първо ще има тристранна среща със САЩ и Русия. След това ще проведем отделна среща с европейските партньори“, каза той.

Украинският президент Володимир Зеленски, който подобно на руския президент Владимир Путин не участва в преговорите, заяви, че съдържателните дискусии в понеделник са обхванали хуманитарни въпроси и въпроси на сигурността. По думите му във вторник е можело да бъде обсъдена възможността за среща на върха между лидерите на Русия, Украйна и САЩ.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио определи първия ден от преговорите като много продуктивен, без да предостави подробности. Сряда е последният ден, за който са насрочени срещи.

Въпреки публичния оптимизъм на американския президент Доналд Тръмп няма признаци за сериозни компромиси или за обсъждане на нови въпроси повече от четири години и половина след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна.

Руските сили контролират около една пета от територията на Украйна, но териториалният въпрос не е единственият залог в преговорите. Сред останалите теми са бъдещите гаранции за сигурност, които и двете страни искат, както и настояването на Москва Украйна да приеме неутрален статут и да не се присъединява към НАТО.

Всяка от двете страни заяви, че другата е извършила нападения през нощта, въпреки че мирните преговори вече са в ход.

Русия е нанесла удари по шест големи електрически подстанции в четири централни области на Украйна, заяви украинският премиер Сергий Корецки.

Отломки от дрон са убили двама души, след като са поразили жилищна сграда в руската Смоленска област, граничеща с Беларус, съобщи агенция ТАСС, позовавайки се на областния губернатор.

Руското министерство на отбраната заяви, че силите му са поразили товарен кораб в Черно море, югозападно от украинския пристанищен град Одеса, който превозвал оръжия и военно оборудване за украинските въоръжени сили.

Ройтерс не успя да потвърди тези съобщения.

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Тръмп засили натиска върху Киев за постигане на споразумение, като заяви, че е време Украйна да сложи край на войната, в противен случай я очаква „нещо много лошо“. Миналата седмица той каза, че войната е близо до приключване с „голямо, красиво споразумение“, но неведнъж е предвиждал пробиви, които така и не са се осъществявали.

Новият американски натиск за постигане на споразумение мобилизира европейските представители да настояват за място на масата за преговори, за да се намери изход от най-кървавия конфликт в Европа след Втората световна война.

Във вторник руският външен министър Сергей Лавров подчерта предпочитанието на Москва първо да бъдат договорени широки рамки за европейската сигурност, преди да се премине към конкретните аспекти на войната.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че по-широки разговори за сигурността трябва да се проведат едва след прекратяване на огъня. Лавров отхвърли идеята за примирие, като заяви, че европейците се опитват да осигурят на Украйна време за възстановяване.

В сряда Кремъл съобщи, че руската делегация в Абу Даби не е осъществявала контакт с присъстващите там европейски представители и че подобни контакти не са планирани.

В разговор с журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви също, че руският президент Владимир Путин е постоянно информиран от руската делегация за хода на преговорите.

Засега няма публични признаци, че Путин е готов да се откаже от искането си Украйна да предаде целия източен регион Донбас, преди да бъде постигнато мирно споразумение.

Зеленски неведнъж е отказвал да предаде територии, които украинските войници са загинали, защитавайки.

Настъплението на руските сили по фронтовата линия се забави през тази година, но Москва продължава да нанася масирани удари по украински градове и енергийни обекти. Междувременно Украйна засили атаките си срещу руски петролни рафинерии и друга инфраструктура.