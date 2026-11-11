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Уникален удар в Големите езера: Уловиха изключително рядка яркожълта риба мутант в САЩ

Учените попаднаха на изключително рядък екземпляр по време на рутинно проучване, но състоянието на мистериозното създание породи сериозни въпроси

11 ноември 2026, 13:47
Уникален удар в Големите езера: Уловиха изключително рядка яркожълта риба мутант в САЩ
Източник: iStock

П о време на рутинно водно проучване в долната част на американските Големи езера биолози се сблъскаха с изключително рядък екземпляр риба, който обаче се намирал в лошо здравословно състояние, съобщава The Post.

Специалисти от Службата за рибно и диво животни на САЩ (US Fish and Wildlife Service) провеждали мониторинг за инвазивни видове в пристанище Осуигьо, когато уловили „яркожълта милтийска треска (вид бурбот - burbot).

Макар обикновено тези риби да са с жълтеникаво-кафява, зелена или изцяло кафява окраска, срещата с екземпляр, проявяващ ксантохромизъм, е изключително рядко явление. От Офиса за опазване на рибните ресурси обясняват, че това е рядко биологично състояние, дължащо се на генетична мутация, която потиска нормалната пигментация и придава на рибата ярък жълто-оранжев цвят.

„Ксантохромизмът при дивите риби се среща значително по-рядко от албинизма или меланизма, което прави този улов крайно необичаен“, коментират експертите.

Защо откритието е двойна загадка?

Освен нестандартния цвят, учените отбелязват и други любопитни факти около появата на рибата:

  • Популацията на този вид в пристанище Осуигьо по принцип е изключително ниска.
  • Обикновено тези риби обитават много по-дълбоки и хладни води, далеч от условията в пристанището.
  • Това е първият официално документиран случай на улов на бурбот по време на научно проучване в този район, макар от време на време рибари-любители да са докладвали за единични бройки.

Рибата е изпратена за спешни изследвания в университет

По време на биологичната обработка експерти от Геоложкия съвет на САЩ (USGS) установили, че рибата е силно измършавена и в лошо здравословно състояние.

Заради влошеното ѝ здраве и неизяснените причини за спада в популацията на вида, екземплярът е изпратен в Колежа по ветеринарна медицина към университета Корнел за обстоен анализ.

„Откритието може да се окаже късметлийско и за самата риба – тази крайно рядка находка ще даде ценна информация за състоянието на популациите в целия басейн и ще помогне за по-добри мерки за опазване“, споделят от екологичната служба.

Оттам напомнят, че макар основната цел на подобни проучвания да е борбата с инвазивните видове, дългосрочните програми за мониторинг на Големите езера са безценни за документирането на редки биологични феномени и оценяване здравето на цялата екосистема.

Източник: The Post    
Ксантохромизъм Рядка риба Милтийска треска Големите езера Генетична мутация Научно проучване Опазване на видове Биология Екология Инвазивни видове
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